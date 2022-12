Rapportcijfers 2022: Quick-Step-Alpha Vinyl – Remco Evenepoel klasse apart

Nu het wielerseizoen 2022 erop zit, kunnen we de balans opmaken. In de rubriek Rapportcijfers legt WielerFlits alle achttien WorldTour-teams en vier ProTeams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. De community mag daar vervolgens een cijfer aan geven. Vandaag behandelen we Quick-Step-Alpha Vinyl.

Doelen 2022

Al jaren zijn de voorjaarsklassiekers dé afspraak voor de ploeg van teammanager Patrick Lefevere. Voor 2022 was het niet anders. Als collectief moesten ze scoren in de Vlaamse klassiekers en met wereldkampioen Julian Alaphilppe en Remco Evenepoel waren de ambities voor de Ardennenklassiekers eveneens hoog. In de Giro d’Italia en Tour de France richtte The Wolfpack zich op ritzeges. Met Evenepoel zouden ze dan in de Vuelta a España proberen om voor de eindzege te gaan.

Klassiekers

Hoewel Quick-Step in een adem gepaard gaat met het voorjaar, kunnen we daar dit jaar kort en krachtig over zijn: de Vlaamse Klassiekers draaiden uit op een groot drama. Geen enkele kopman haalde zijn niveau, waardoor de ploeg ook niet met het collectief kon spelen. Een negende plek van Florian Sénéchal in Omloop Het Nieuwsblad was het grootste wapenfeit.

In de heuvelklassiekers ging het wat dat betreft beter. Kasper Asgreen – nadat hij begin maart derde werd in een zware editie van Strade Bianche – werd zesde in de Amstel Gold Race, terwijl Julian Alaphilippe geklopt werd in ‘zijn’ Waalse Pijl. Remco Evenepoel zorgde dan voor een klapper van jewelste, door op imponerende wijze naar de zege in Luik-Bastenaken-Luik te soleren.

Belangrijkste resultaten

Luik-Bastenaken-Luik – (Remco Evenepoel)

Strade Bianche – (Kasper Asgreen)

Waalse Pijl – 4e (Julian Alaphilippe)

Amstel Gold Race – 6e (Kasper Asgreen)

Omloop Het Nieuwsblad – 9e (Florian Sénéchal)

Parijs-Roubaix – 10e (Yves Lampaert)

Grote rondes

In de Giro d’Italia ging de Belgische ploeg op zoek naar ritwinst en die volgde vrijwel meteen. Oudgediende Mark Cavendish mocht al in de eerste massasprint – toen er nog op Hongaars grondgebied gereden werd – juichen. De Brit spurtte nog twee keer naar een derde plek, de plaats die hij in Verona ook had in het puntenklassement. Vanuit vroege vluchten verzamelden ook Davide Ballerini, Mauri Vansevenant en Mauro Schmid ereplaatsen.

De Tour de France begon voor Quick-Step-Alpha Vinyl met een daverende verrassing. In Kopenhagen was het niemand minder dan Yves Lampaert die naar de zege snelde in de openingstijdrit, waarmee hij dus ook de eerste gele trui greep. Een dag later zette Fabio Jakobsen meteen de toon door de eerste massasprint te winnen. In de derde etappe werd hij nog vijfde, maar behoudens een vierde plek voor Florian Sénéchal in de negentiende etappe was de Tour wat flauwtjes. Desalniettemin wonnen ze wel twee etappes.

Met onder andere Julian Alaphilippe in steun kreeg Remco Evenepoel een volledig op hem ingericht team mee naar de Ronde van Spanje. In de ploegentijdrit in Utrecht werden ze derde en op de eerste aankomst bergop bleek het Belgische supertalent de beste klimmer van de klassementsrenners te zijn. Hij pakte er de leiding, won in het vervolg nog twee etappes en zou behoudens de laatste dagen – toen hij toch wat barstjes vertoonde – niet meer in de problemen komen. Remco Evenepoel won soeverein de Vuelta.

Belangrijkste resultaten

Giro d’Italia – ritzege (Mark Cavendish)

Tour de France – ritzeges (Yves Lampaert, Fabio Jakobsen)

Vuelta a España – algemeen klassement, jongerenklassement + ritzeges (Remco Evenepoel)

Overige wedstrijden

Wat opvalt in vergelijking met een jaar eerder, is dat Quick-Step-Alpha Vinyl achttien zeges minder boekte in 2022. Desondanks zijn 47 gewonnen koersen nog altijd heel erg veel. Het merendeel werd behaald in rittenkoersen, waar de kopmannen, sprinters of vluchters uitpakten. Remco Evenepoel was in zijn eentje goed voor de eindzeges in de rondes van Noorwegen en de Algarve.

Mauro Schmid wist dan na een secondespel de Ronde van België op zijn naam te schrijven. Verder werd in eigen land Kuurne-Brussel-Kuurne, de Elfstedenronde Brugge en het Kampioenschap van Vlaanderen (allen Jakobsen) gewonnen, net als twee ritten in de Tour de Wallonie (Alaphilippe en Ballerini).

De grootste zege buiten de hierboven genoemde categorieën, komt eveneens op naam van Evenepoel. Hij won voor de tweede keer in zijn nog jonge loopbaan de Clásica San Sebastián. Op WorldTour-niveau waren eer voorts nog ritzeges in de UAE Tour (Cavendish), Parijs-Nice (Jakobsen), de Ronde van Catalonië (Ethan Vernon en Andrea Bagioli), de Ronde van het Baskeland (Alaphilippe) en de Ronde van Zwitserland (Evenepoel).

Een andere memorabele zege was die van Cavendish in Milaan-Turijn. Maar al bij al heeft Evenepoel deze ploeg gedragen. De verdiende wereldkampioen was klassen beter dan zijn collega’s bij Quick-Step Alpha Vinyl en bijgevolg het hele peloton.

Belangrijkste resultaten

Clásica San Sebastián – (Remco Evenepoel)

Parijs-Nice – ritzege (Fabio Jakobsen)

Baloise Belgium Tour – algemeen klassement (Mauro Schmid) + [flagnr1] [flagnr1] ritzeges (Fabio Jakobsen)

Volta a Catalunya – ritzeges (Ethan Vernon, Andrea Bagioli)

Kuurne-Brussel-Kuurne – (Fabio Jakobsen)

Eindcijfer

Aan het eind van alle rapporten telt WielerFlits de resultaten van de drie onderdelen bij elkaar op en presenteert dan de gemiddelde cijfers per ploeg in een apart artikel.

In de rubriek Rapportcijfers geven jullie alle achttien WorldTour-ploegen, de ProTeams Alpecin-Deceuninck, Arkéa Samsic, TotalEnergies en Uno-X rapportcijfers op basis van hun seizoen. We werken de UCI Team Ranking van 2022 van beneden naar boven af. Jullie kunnen de teams beoordelen met drie cijfers, te geven op de onderdelen klassiekers, grote rondes en overige koersen. Onder de klassiekers verstaan we de volgende grote koersen: Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Milaan-San Remo, E3 Saxo Bank Classic, Dwars Door Vlaanderen, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Amstel Gold Race, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. De grote rondes spreken voor zich, waardoor alle andere koersen vallen onder overige wedstrijden.