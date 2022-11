Rapportcijfers 2022: BikeExchange-Jayco

Nu het wielerseizoen 2022 erop zit, kunnen we de balans opmaken. In de rubriek Rapportcijfers legt WielerFlits alle achttien WorldTour-teams en vier ProTeams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. De community mag daar vervolgens een cijfer aan geven. We trappen de tweede week af met BikeExchange-Jayco.

Doelen 2022



Sportief directeur Matthew White zet bij de ploeg van eigenaar Gerry Ryan de lijnen uit. Na het teleurstellende seizoen 2021 lag de focus van de Australische ploeg bij het opnieuw winnen van meer wedstrijden, omdat dit een jaar eerder moeizaam ging. Daarbij werd er in de klassiekers het nodige verwacht van kopman Michael Matthews, terwijl er met Dylan Groenewegen een topsprinter werd aangetrokken. Zij moesten samen met Simon Yates zorgen voor een ritzege in de Tour de France. De Britse ronderenner zou daarvoor opnieuw de Giro d’Italia betwisten, met daarin een helder doel: de roze trui naar Verona brengen.

Klassiekers

Zoals verwacht kwam het in de klassiekers volledig aan op Michael Matthews. Waar Bling in het verleden kortere resultaten neerzette, was dat dit jaar een stuk lastiger. Hij zat er wel steeds bij in de meeste finales, maar hij reed zonder overschot rond. In Milaan-San Remo miste hij op een haar na het podium, terwijl hij in de Ronde van Vlaanderen (elfde) en de Amstel Gold Race (zevende) iets minder voor de dag kwam. Luka Mezgec en vooral profdebutant Kelland O’Brien kwamen wel sterk voor de dag in respectievelijk Gent-Wevelgem (dertiende) en Dwars Door Vlaanderen (zevende), maar oordeel zelf.

Belangrijkste resultaten

Milaan-San Remo – 4e (Michael Matthews)

Amstel Gold Race – 7e (Michael Matthews)

Dwars Door Vlaanderen – 7e (Kelland O’Brien)

Ronde van Vlaanderen – 11e (Michael Matthews)

Grote rondes

Simon Yates startte in de Giro met de eindoverwinning als doel. Hij begon voortreffelijk en boekte op de tweede dag – een individuele tijdrit in Hongarije – meteen een overwinning. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de Britse klimmer, tot hij op Blockhaus volledig door het ijs zakte. Lange tijd leek het erop dat Yates zijn Giro zou besluiten, maar hij besloot toch door te zetten. Maar goed ook, want in Turijn won hij ook de veertiende etappe. Korte tijd later gaf hij toch op, waarna Lucas Hamilton zich naar een dertiende plek in het eindklassement reed. Dankzij de zege van tijdrijder Matteo Sobrero in de slotchrono, besloot BikeExchange-Jayco de Giro met drie overwinningen.

In de Tour de France ging de Australische ploeg van start met het doel om voor ritzeges te gaan. Er stond namens hen geen renner met klassementsambities aan het vertrek. Dylan Groenewegen brak al na drie dagen de ban door in Sønderborg naar de overwinning te snellen. Eenmaal terug in Frankrijk werd Michael Matthews twee keer tweede. In Longwy was Tadej Pogačar sterker, in Lausanne was dat Wout van Aert. Geen schande. Nick Schultz werd vervolgens in Mégève tweede na een millimetersprint met Magnus Cort. Op Mende was het vervolgens driemaal scheepsrecht voor Bling, die er de beste was vanuit de vlucht. Groenewegen was op de Champs-Elysées met een tweede plek weer dicht bij winst.

In de Vuelta a España zette Simon Yates na een sterke voorbereiding andermaal in op een goed klassement. Hij werkte zich gestaag omhoog en stond na de individuele tijdrit van Elche naar Alicante op plek vijf in het klassement. Het noodlot sloeg toen opnieuw toe, want een dag later startte de Brit niet. Een positieve coronatest weerhield hem ervan om zijn weg in Spanje te vervolgen. Een dag later spoelde Kaden Groves de kater van Yates weg door de elfde etappe op zijn palmares te zetten. Behoudens een vijfde plek voor Lawson Craddock in de vijfde rit, kwam er geen enkele renner van BikeExchange-Jayco in de buurt van winst.

Belangrijkste resultaten

Giro d’Italia – 13e (Lucas Hamilton) + ritzeges (Matteo Sobrero en 2x Simon Yates)

Tour de France – 22e (Nick Schultz) + ritzeges (Dylan Groenewegen, Michael Matthews)

Vuelta a España – 55e (Lawson Craddock) + ritzege (Kaden Groves)

Overige wedstrijden

BikeExchange-Jayco herbergt een aantal goede klimmers, maar toch slaagden maar weinig renners erin om goed te presteren in de verschillende rittenkoersen. Behoudens Parijs-Nice (tweede, Simon Yates) en de Ronde van Polen (vierde, Matteo Sobrero) noteerde BEX geen enkele andere top-10 in WorldTour-koersen. Wel werden er in de Ronde van Catalonië ritten gewonnen door Michael Matthews en Kaden Groves. Maar ook op een lager niveau waren de resultaten niet om over naar huis toe te schrijven. Uiteindelijk wist Simon Yates nog de Vuelta a Castilla y Leon te winnen in voorbereiding op de Ronde van Spanje. De Britse klimmer veroverde er – net als in Parijs-Nice, overigens – ook een ritzege.

In de eendagskoersen kwamen de Australiërs een stuk beter voor de dag. Dat was vooral te danken aan goede prestaties van sprinters Michael Matthews, Dylan Groenewegen en Kaden Groves. Er werden een paar koersen gewonnen en daarnaast volgden ook talloze podiumplekken. Zo won Dylan Groenewegen bijvoorbeeld nog Veenendaal-Veenendaal en werd Michael Matthews tweede in de GP de Québec (WorldTour). Uiteindelijk zorgde dat binnen de ploeg voor een goed gevoel. Behoudens de ambitie om de Giro te winnen, is BikeExchange-Jayco erin geslaagd om al haar doelen voor 2022 zo goed als te voltooien.

Belangrijkste resultaten

GP de Québec – (Michael Matthews)

Parijs-Nice – + ritzege (Simon Yates)

Volta a Catalunya – ritzeges (Kaden Groves, Michael Matthews)

Clásica San Sebastián – 6e (Simon Yates)

Vuelta a Castilla y Leon – + ritzege (Simon Yates)

Eindcijfer

Aan het eind van alle rapporten telt WielerFlits de resultaten van de drie onderdelen bij elkaar op en presenteert dan de gemiddelde cijfers per ploeg in een apart artikel.

