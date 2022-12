Rapportcijfers 2022: Intermarché-Wanty-Gobert – Biniam Girmay stuwt de ploeg naar grote hoogte

Nu het wielerseizoen 2022 erop zit, kunnen we de balans opmaken. In de rubriek Rapportcijfers legt WielerFlits alle achttien WorldTour-teams en vier ProTeams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. De community mag daar vervolgens een cijfer aan geven. Vandaag is de beste Belgische ploeg van 2022 aan de beurt en misschien wel de grootste verrassing: Intermarché-Wanty-Gobert.

Doelen 2022

Intermarché-Wanty-Gobert ging het seizoen in met twee concrete doelen: een ritzege behalen in de Tour de France en het podium halen in een Belgische klassieker. Daarnaast was lijfsbehoud in de WorldTour van cruciaal belang voor de ploeg van Aike Visbeek. Er werd daarom ingezet op een brede selectie die vooral kon uitpakken in eendagskoersen en op goede dagen ook een klassement kon rijden. Wel zonder tijdrit, want die specialisten ontbraken bij de Waalse formatie.

Klassiekers

Aike Visbeek vond dat zijn team een goede ploeg had voor de klassiekers en dat zo’n podiumplek dan ook een realistisch doel was. Dat had de Nederlander goed gezien, want paradepaardje Biniam Girmay bleek op kasseien over natuurtalent te beschikken. De jonge Eritreeër werd al uit het niets vijfde in de E3 Saxo Bank Classic, waarna hij als een waar koersdier de zege in Gent-Wevelgem op zijn naam zette. Girmay schreef daarmee historie door als eerste Afrikaan ooit een voorjaarsklassieker te winnen.

Ook crosser Quinten Hermans verbaasde de wereld met zijn tweede plek in Luik-Bastenaken-Luik, achter de ongenaakbare Remco Evenepoel, maar voor een klepper als Wout van Aert. Twee podiumplekken, dus. Maar ook in andere koersen kwam de Waalse formatie goed voor de dag. Tom Devriendt overleefde in Parijs-Roubaix de vroege vlucht en mocht voor het podium sprinten. Hij werd uiteindelijk vierde. Vlak achter hem kwam Adrien Petit als zesde over de streep. In totaal eindigden vijf renners van de ploeg bij de eerste 19 in de uitslag.

Belangrijkste resultaten

Gent-Wevelgem – (Biniam Girmay)

Luik-Bastenaken-Luik – (Quinten Hermans)

Parijs-Roubaix – 4e & 6e (Tom Devriendt, Adrien Petit)

E3 Saxo Bank Classic – 5e (Biniam Girmay)

Strade Bianche – 9e (Simone Petilli)

Ronde van Vlaanderen – 10e (Alexander Kristoff)

Grote rondes

In de Giro d’Italia ging de Belgische ploeg op zoek naar ritwinst en werd er met late aanwinst Domenico Pozzovivo geprobeerd om een klassement te rijden. Dat draaide uit op een daverend succes. Met liefst in elf etappes een top-5 notering van een van hun renners, kleurde Intermarché-Wanty-Gobert de koers. Goudhaantje Biniam Girmay zorgde in de eerste acht etappes voor vijf keer een top-5, terwijl Rein Taaramäe derde werd in de vierde etappe. In etappe tien kreeg Girmay dan zijn verdiende ritzege, maar een dag later moest hij na het kurkincident naar huis. Lorenzo Rota zorgde twee dagen later voor een tweede plek en in de slotweek waren Pozzovivo en Hirt goed voor drie top 5-notering. De Tsjech won zelfs de zestiende etappe. Hij en Pozzo werden knap zesde en achtste in het eindklassement.

Een van de twee hoofddoelen van IWGlag in de Tour de France. Daar moesten ze een rit winnen, maar dat is niet gelukt. Het was voor de Waalse ploeg een stuk lastiger om hun stempel te drukken, al waren Taco van der Hoorn en Louis Meintjes wel twee keer akelig dicht bij een ritzege. De Zuid-Afrikaan moest alleen Tom Pidcock voorlaten op Alpe d’Huez, terwijl de Nederlander centimeters te kort kwam voor een heroïsche zege in de kasseienrit. Alexander Kristoff spurtte in Parijs nog naar een derde plek. Wat wel deugd zal hebben gedaan – ook puntentechnisch – is de zevende plaats van Meintjes in de strijd om het geel.

Waar de Vuelta a España van Visbeek en co in 2021 outstanding was, deelden ze nu een pak minder lakens uit. Toch zullen ze ook op de Spaanse rittenkoers met genoegen terugkijken. Louis Meintjes viel weliswaar net buiten de top-10 van het eindklassement (elfde), hij won wel de negende etappe met aankomst op Les Praeres. Rein Taaramäe werd een dag daarvoor nog derde.

Jan Hirt hield Thymen Arensman af in Aprica - foto: Cor Vos Meintjes zegeviert op Les Praeres - foto: Cor Vos

Belangrijkste resultaten

Giro d’Italia – 6e & 8e (Jan Hirt, Domenico Pozzovivo) + ritzeges (Jan Hirt, Biniam Girmay)

Tour de France – 7e (Louis Meintjes)

Vuelta a España – 11e + ritzege (Louis Meintjes)

Overige wedstrijden

“We mogen van Intermarché-Wanty Gobert geen wonderen verwachten komend jaar.” Dat was de eerste zin in het artikel waarin de doelstellingen voor het nieuwe seizoen zijn uitgestippeld in de serie Wielerploegen 2022. Daar moeten we op terugkomen, want dat heeft de Waalse ploeg toch maar mooi geflikt. Er werd 24 keer gewonnen en bovenal in de breedte sterk rondgereden. Het voorbeeld van hier even boven in Parijs-Roubaix, is tekenend voor het jaar van Intermarché-Wanty-Gobert. In heel veel koersen haalden meerdere renners van de ploeg een goed niveau en een dito uitslag die daarbij paste.

Alexander Kristoff was de absolute vedette op voorhand. Dat bewees hij door een sterke zege in een koude en regenachtige editie van de Scheldeprijs, die een keertje niet in een massasprint eindigde. Hij won ook het Circuit Franco-Belge. Niet de grootste koers, maar net als het Circuit de Wallonie (gewonnen door Andrea Pasqualon) wel belangrijke afspraken voor de Waalse ploeg. Andere hoogtepunten waren de sprintzege van Gerben Thijssen in de Ronde van Polen, de eindzeges in de rondes van Oman en Tsjechië door respectievelijk Jan Hirt en Lorenzo Rota, als de zege van Taco van der Hoorn in de Brussels Cycling Classic.

Van der Hoorn was de sterkste in Brussel - foto: Cor Vos Kristoff won de Scheldeprijs niet in de sprint, maar na een solo - foto: Cor Vos

Belangrijkste resultaten

Scheldeprijs – (Alexander Kristoff)

Ronde van Polen – ritzege (Gerben Thijssen)

Tour of Oman – + ritzege (Jan Hirt)

Sazka Tour – + ritzege (Lorenzo Rota)

Circuit Franco-Belge – (Alexander Kristoff)

Brussels Cycling Classic – (Taco van der Hoorn)

Eindcijfer

