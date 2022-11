De rubriek Rapportcijfers keert terug!

Het wielerseizoen 2022 op de weg zit erop en ook het einde van het jaar is in zicht. Hoog tijd dus om terug te blikken op het afgelopen seizoen en dat doen we bij WielerFlits onder andere – net als vorig jaar – met de rubriek Rapportcijfers. Dit doen we wel met een nieuwe invulling. Dit keer bepaalt niet de redactie het eindcijfer voor een ploeg, maar doen jullie dat.

Hoe werkt het?

Voor de rubriek Rapportcijfers behandelen we alle achttien WorldTeams van 2022, plus de twee ProTeams die komend jaar promoveren naar het hoogste niveau. Daar voegen we zelf TotalEnergies en Uno-X aan toe, omdat deze teams in 2023 ofwel een wildcard voor alle WorldTour-wedstrijden hebben ofwel een WorldTour-licentie. Vanaf komende maandag verschijnt er iedere dag een artikel met een ploeg online.

Ieder artikel is opgedeeld in drie onderdelen, dat voorafgegaan is door de doelen van de ploeg begin 2022. De drie onderdelen zijn net als vorig jaar de klassiekers, de grote rondes en de overige wedstrijden. De WielerFlits-community kan onder elk onderdeel een cijfer uitbrengen en aan het eind van de cyclus brengen we al deze cijfers samen tot één eindcijfer voor alle ploegen. Jij kunt dus mede bepalen welke ploegen de beste cijfers krijgen.

Onder de klassiekers verstaan we Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Milaan-San Remo, E3 Saxo Bank Classic, Dwars Door Vlaanderen, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Amstel Gold Race, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. De grote rondes spreken voor zich, waardoor alle andere koersen vallen onder overige wedstrijden. Een team krijgt drie cijfers.