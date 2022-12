Rapportcijfers 2022: Jumbo-Visma – Buitenlanders maken Nederlandse droom waar

Nu het wielerseizoen 2022 erop zit, kunnen we de balans opmaken. In de rubriek Rapportcijfers legt WielerFlits alle achttien WorldTour-teams en vier ProTeams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. De community mag daar vervolgens een cijfer aan geven. We zijn aanbeland bij het laatste team. Dat is Jumbo-Visma, de beste ploeg van het voorbije seizoen én de laatste drie jaar bij elkaar opgeteld.

Doelen 2022

Na twee sterke seizoen kon Jumbo-Visma voorafgaand aan het seizoen niets anders dan hoog inzetten. In de klassiekers stelde de Nederlandse ploeg zichzelf ten doel om een monument te winnen. Tijdens de Giro d’Italia zouden Tom Dumoulin en Tobias Foss het kopmanschap delen, waarbij zij voor een goed klassement zouden gaan. Geen concrete doelstelling dus, maar die was er wel – andermaal – in de Tour de France: winnen. Niet alleen geel, overigens. Ook de groene trui moest mee naar Nederland. Met Primož Roglič wilde de ploeg vervolgens voor de vierde keer op rij de Ronde van Spanje winnen.

Klassiekers

Jumbo-Visma begon de klassiekers met overmacht. Wout van Aert was bij zijn entree van het seizoen meteen de beste in Omloop Het Nieuwsblad, die hij via een solo won. Een paar weken later waren hij en Christope Laporte te besten in de E3 Prijs. Samen kwamen ze juichend over de streep. Toen Tiesj Benoot vervolgens tweede werd in Dwars Door Vlaanderen, leek het hele team klaar om te schitteren in de monumenten. Maar toen sloeg het noodlot toe. Van Aert liep corona op en miste daardoor de Ronde van Vlaanderen, nadat hij eerder ‘pas’ achtste werd in Milaan-San Remo. Zonder hem werd Benoot negende.

Daarmee was hij de beste Jumbo-Visma renner, net als in de Amstel Gold Race een week later. Daarin werd hij derde, een volgende podiumplaats na de tweede plek van Laporte in Gent-Wevelgem. Daar zouden er in het voorjaar nog twee bijkomen. Wout van Aert was tijdens Parijs-Roubaix hersteld genoeg om deel te nemen en werd meteen tweede. Een week later voegde hij met hoogvorm ook Luik-Bastenaken-Luik toe aan zijn programma. Daarin werd hij derde. Al bij al een klinkend voorjaar, maar we moeten keihard zijn: de monumentale zege ontbrak dit seizoen wel. Hoe zwaar laten jullie dat doorwegen?

De twee beste renners van Jumbo-Visma afgelopen voorjaar: bij uitstek Wout van Aert, maar pas ook op Christophe Laporte - foto: Cor Vos Van Aert zegeviert in de Omloop - foto: Cor Vos Benoot werd derde in de Amstel - foto: Cor Vos

Belangrijkste resultaten

E3 Saxo Bank Classic – (Wout van Aert)

Omloop Het Nieuwsblad – (Wout van Aert)

Parijs-Roubaix – (Wout van Aert)

Gent-Wevelgem – (Christophe Laporte)

Dwars Door Vlaanderen – (Tiesj Benoot)

Luik-Bastenaken-Luik – (Wout van Aert)

Amstel Gold Race – (Tiesj Benoot)

Milaan-San Remo – 8e (Wout van Aert)

Ronde van Vlaanderen – 9e (Tiesj Benoot)

Grote rondes

Nog voor de Giro d’Italia begon, gebeurde er iets opvallends bij Jumbo-Visma. Sportief directeur Merijn Zeeman zette Sam Oomen plots naast kopmannen Tom Dumoulin en Tobias Foss. Al snel bleek waarom: beiden waren lang niet goed genoeg om een rol te spelen in de strijd voor het roze. Oomen overigens ook niet, al had hij wel af te rekenen met pech en ziekte. We kregen daardoor een heel offensief koersend Jumbo-Visma te zien, dat al vlot beloond werd met een ritzege voor Koen Bouwman. De Gelderse klimmer begon kort daarna mee te doen in het bergklassement en verdedigde die trui met verve. Giulio Ciccone werd de grote uitdager, maar Bouwman zette met ritwinst in etappe negentien een punt achter die strijd.

Het orgelpunt van Jumbo-Visma’s seizoen moest in de Tour de France liggen. Daar begon Wout van Aert meteen met drie tweede plekken, om vervolgens – na een serieuze putch van zijn ploeg – indrukwekkend te winnen in Calais. Hij moest ook een spil zijn in de kasseienrit, waar Jumbo-Visma titelverdediger Tadej Pogačar meteen wilde aanvallen. Dat mislukte grandioos. De paniek sloeg toe toen Jonas Vingegaard lek reed en Primož Roglič even later ten val kwam. Resultaat: Pogačar kwam het beste uit die rit. Toen hij daarna de twee volgende etappes won, leek het kalf alweer verdronken voor de Nederlandse uitdagers.

Tot de rit naar de Col du Granon. Met een gehavende Roglič bestookte Jumbo-Visma zijn jonge landgenoot al vroeg in de etappe. Pogačar vergat daardoor te eten en dat moest hij bekopen op de slotklimt. Vingegaard was daar de betere en reed drie minuten bij hem weg. De Deen zou later nog een keer winnen op Hautacam, Christophe Laporte zegevierde na een indrukwekkende laatste kilometer in Cahors en Wout van Aert schreef over de gehele ronde ook nog eens twee etappes op zijn naam. Resultaat: Jonas Vingegaard werd in Parijs gehuldigd in de gele en bolletjestrui, terwijl Van Aert het puntenklassement wist te winnen.

Op dat elan gingen de geel-zwarten verder in de Ronde van Spanje. De ploegentijdrit in eigen land viel ten prooi aan Jumbo-Visma, waardoor Robert Gesink de rode trui mocht aantrekken. Een dag later nam Mike Teunissen die over, weer een rit later mocht Edoardo Affini de trui aantrekken. Daarna vertrok de karavaan naar Spanje, waar Primož Roglič meteen een etappe pakte en dus ook het rood overnam. De weelde hield maar niet op, al nam Remco Evenepoel in rit zes wel de macht. Maar naarmate de ronde volgde, sloop de Sloveen steeds dichter naar de Belg. Een val in etappe zestiende brak zijn koers echter op.

Koen Bouwman redde de Giro voor Jumbo-Visma - foto: Cor Vos Roglic sloopte Pogacar op de Col du Galibier - foto: Cor Vos Vingegaard trakteerde het publiek op een zege op Hautacam - foto: Cor Vos Wout van Aert pakte het groen - foto: Cor Vos Gesink straalde in het rood foto: Cor Vos Teunissen genoot ook van het rood - foto: Cor Vos Roglic zette meteen een uitroepteken achter zijn vorm - foto: Cor Vos

Belangrijkste resultaten

Giro d’Italia – 20e eindklassement (Sam Oomen) + bergklassement + ritzeges (Koen Bouwman)

Tour de France – eindklassement, bergklassement (Jonas Vingegaard), puntenklassement (Wout van Aert) + ritzeges (3x Wout van Aert, 2x Jonas Vingegaard, Christophe Laporte)

Vuelta a España – 30e eindklassement (Sam Oomen) + ritzeges (ploegentijdrit, Primož Roglič)

Overige wedstrijden

Ook in de andere koersen regeerde Jumbo-Visma. Zo werd Parijs-Nice gewonnen door Primož Roglič, die er een rit won. Dat deden ook Wout van Aert en Christophe Laporte. De Fransman kreeg de eerste etappe cadeau, toen hij samen met zijn twee kopmannen naar de zege soleerden. Gezamenlijk kwamen ze over de streep. Jonas Vingegaard werd bijna gelijktijdig tweede in Tirreno-Adriatico. Later in het seizoen reden hij en Roglič gezamenlijk het Critérium du Dauphiné. De Sloveen zou uiteindelijk ook daar de eindzege pakken, voor de Deen. Hij en Wout van Aert (twee keer) wonnen wel weer meerdere etappes.

Ook in andere rittenkoersen maakte de ploeg indruk. Zo won veelwinnaar en absoluut toptalent Olav Kooij liefst drie etappes in de ZLM Tour (in de overige twee werd hij tweede), waardoor hij de eindzege, het punten- en het jongerenklassement wist te winnen. Later op het seizoen won hij ook nog twee etappes in de Ronde van Denemarken. Christophe Laporte was daar ook één keer zegezeker en boekte zodoende de eindoverwinning. Het Jachtluipaard van Numansdorp bleef daarna maar winnen. In de Ronde van Polen boekte hij zijn eerste WorldTour-zege en in de Münsterland Giro vloerde hij de complete wereldtop.

Ook in de eendagskoersen maakte Jumbo-Visma meer dan eens indruk. Wout van Aert won de Bretagne Classic en werd tweede in zowel de BEMER Classic (waar hij zich liet verrassen door Marco Haller) als de GP Cycliste de Montréal (waar hij op waarde geklopt werd door Tadej Pogačar). Tiesj Benoot voegde daar in de Clásica San Sebastián een derde plek aan toe. Pascal Eenkhoorn kroonde zich op de VAM-berg tot Nederlands kampioen en Rohan Dennis en Tobias Foss pakten de nationale titels in het tijdrijden. Laatstgenoemde zou eind september in landverband ook de wereldtitel tijdrijden op zijn naam schrijven.

Jumbo-Visma deed 'samen winnen' wel heel letterlijk dit seizoen - foto: Cor Vos Na het beruchte 123'tje in Parijs-Nice - foto: Cor Vos Olav Kooij won bijna alles in de ZLM Tour - foto: Cor Vos Wout was de beste in Plouay - foto: Cor Vos

Belangrijkste resultaten

Parijs-Nice – eindklassement (Primož Roglič) + ritzeges (Christophe Laporte, Wout van Aert, Primož Roglič)

Critérium du Dauphiné – eindklassement (Primož Roglič, Jonas Vingegaard) + ritzeges (2x Wout van Aert, Jonas Vingegaard)

Bretagne Classic-Ouest France – (Wout van Aert)

ZLM Tour – eindklassement, puntenklassement, jongerenklassement + ritzeges (Olav Kooij)

Ronde van Denemarken – eindklassement (Christophe Laporte) + ritzeges (2x Olav Kooij, Christophe Laporte)

Tirreno-Adriatico – (Jonas Vingegaard)

BEMER Classic – (Wout van Aert)

GP Cycliste de Montréal – (Wout van Aert)

Clásica San Sebastián – (Tiesj Benoot)

Eindcijfer

