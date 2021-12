Eindejaarslijstjes: De beste WorldTour-ploeg van 2021

In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2021? Iedere werkdag is er een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag staat centraal: de beste WorldTour-ploeg van 2021.

Wil je de tussenstand of uitslag van de Eindejaarslijstjes-poll bekijken? Check dan elke dag de Instagram Stories van @WielerFlits!

AG2R Citroën

AG2R Citroën moest het in 2021 niet van de uitgesproken kopmannen hebben. Greg Van Avermaet en Oliver Naesen bleven steken op nul zeges, al behaalde Van Avermaet (die dit jaar zijn titel Gouden Greg kwijtspeelde aan Richard Carapaz) nog wel een knappe podiumplaats in de Ronde van Vlaanderen.

In alle grote ronde scoorde de Franse formatie een ritzege: Andrea Vendrame won in de Giro, Ben O’Connor in de Tour en Clément Champoussin in de Vuelta. De grootste uitschieter behaalde O’Connor trouwens in het eindklassement van de Ronde van Frankrijk; hij werd knap vierde.

Rapportcijfers 2021: AG2R Citroën

Aantal overwinningen: 12

Aantal overwinningen in de WorldTour: 4

Eindstand in UCI Team Ranking 2021: 8e

Astana-Premier Tech

Astana heeft in het verleden wel eens betere jaren gekend dan 2021. Twee ritzeges in de Ronde van het Baskenland, door thuisrijder Alex Aranburu en Ion Izagirre, luidden het jaar in voor de Kazachstaanse ploeg. Daarnaast stond het team met twee man op het podium in Parijs-Nice.

Aleksander Vlasov strandde net naast het podium in de Giro d’Italia (vierde), terwijl Alexey Lutsenko voor de grootste successen zorgde. Hij won een rit in het Critérium du Dauphiné en werd er knap tweede in het klassement, waarna de sterke kopman zich liet gelden als echte klassementsman met een zevende plek in de Tour de France.

Rapportcijfers 2021: Astana-Premier Tech

Aantal overwinningen: 13

Aantal overwinningen in de WorldTour: 3

Eindstand in UCI Team Ranking 2021: 13e

Bahrain Victorious

Bahrain Victorious kende een subliem 2021, waarin het de successen aaneen reeg. Dat begon al in de Giro, waar Gino Mäder een rit won en Damiano Caruso tweede werd. Ook in de Dauphiné (2x Mark Padun, 1x Sonny Colbrelli) en Zwitserland (Mäder) was het raak. In de Tour de France zette het team in op etappezeges, die werden binnengesleept door Matej Mohoric (2x) en Dylan Teuns.

Ook het najaar kon niet op voor Bahrain Victorious: Phil Bauhaus won een rit in Polen, Caruso boekte een zege in de Vuelta, Jack Haig eindigde daar als derde in het eindklassement, Colbrelli en Mohoric deelden de lakens uit in de Benelux Tour en als klap op de vuurpijl schreef kersvers Europees kampioen Colbrelli een natgeregende editie van Parijs-Roubaix op zijn naam.

Rapportcijfers 2021: Bahrain Victorious

Aantal overwinningen: 30

Aantal overwinningen in de WorldTour: 16

Eindstand in UCI Team Ranking 2021: 5e

BikeExchange

Zonder Adam Yates was het aanpoten voor BikeExchange in 2021. Dat Michael Matthews vooral naast overwinningen greep, hielp ook niet mee aan het zegetotaal, dat uiteindelijk bleef steken op negen. Cameron Meyer greep al vroeg in het jaar de Australische wegtitel en Esteban Chaves leek terug van weggeweest toen hij een rit won in de Ronde van Catalonië, maar daar bleef het bij voor de Colombiaan.

Bijna alle druk lag op de schouders van Simon Yates. Vooral in de eerste maanden van het seizoen kwam de Brit tot goede resultaten. Zo wist hij het eindklassement in de Tour of the Alps te winnen en trok hij die vorm door richting de Giro d’Italia. Daar werd Yates derde, nadat hij ook nog een bergetappe wist te winnen.

Rapportcijfers 2021: BikeExchange

Aantal overwinningen: 9

Aantal overwinningen in de WorldTour: 2

Eindstand in UCI Team Ranking 2021: 19e

BORA-hansgrohe

BORA-hansgrohe eindigde in de UCI Team Ranking in de subtop. Bijna overal was de Duitse formatie op de voorposten te zien, maar die ene grote uitschieter zat er niet tussen. In het voorseizoen greep Maximilian Schachmann de eindzege in Parijs-Nice, terwijl Lennard Kämna en Peter Sagan etappes wonnen in Catalonië. De Slowaak deed dat ook in Romandië, om daarna in de Giro één etappe te winnen en het puntenklassement op zijn naam te schrijven.

In aanloop naar de Tour was het Lukas Pöstlberger die een Dauphiné-rit won, waarna in de Ronde van Frankrijk zelf vrij gekoerst kon worden. Het leverde BORA-hansgrohe ritzeges van Nils Politt en Patrick Konrad op. Wilco Kelderman reed als best of the rest naar de vijfde plek in het klassement. In het najaar werden de Deutschland Tour en de Ronde van Slowakije nog gewonnen, en behaalde Felix Großschartner een tiende plek in de Vuelta.

Rapportcijfers 2021: BORA-hansgrohe

Aantal overwinningen: 30

Aantal overwinningen in de WorldTour: 8

Eindstand in UCI Team Ranking 2021: 7e

Cofidis

Cofidis vertrouwde op twee ervaren kopmannen, maar zij gaven niet thuis op het allerhoogste niveau. Elia Viviani kwam desondanks tot een vijftal overwinningen, maar dat was voor de Franse formatie niet genoeg om zijn contract te verlengen voor 2022. Die andere kopman was Christophe Laporte, die uiteindelijk vier zeges boekte in 2021. In de WorldTour wilde het echter niet lukken voor Viviani en Laporte.

De enige zege op het hoogste niveau van Cofidis kwam van Victor Lafay. Hij wist een rit in de Giro te winnen vanuit een vroege vlucht. In de Tour en de Vuelta rekende het team dan weer op Guillaume Martin, die uiteindelijk met opgeheven hoofd strandde op een achtste plaats in de Tour en een negende plek in de Vuelta.

Rapportcijfers 2021: Cofidis

Aantal overwinningen: 12

Aantal overwinningen in de WorldTour: 1

Eindstand in UCI Team Ranking 2021: 15e

Deceuninck-Quick-Step

De absolute nummer 1 van de UCI Team Ranking in 2021 was Deceuninck-Quick-Step, met uiteindelijk 65 zeges waarvan 25 in de WorldTour. De Belgische formatie stapelde overwinning op overwinning en dat begon al vroeg met Davide Ballerini in de Omloop Het Nieuwsblad en Sam Bennett die in onder meer de UAE Tour trefzeker was. Kasper Asgreen drukte zijn stempel op het voorjaar met zeges in de E3 Saxo Bank Classic én de Ronde van Vlaanderen. Ook wereldkampioen Julian Alaphilippe won; hij deed dat in de Waalse Pijl.

In de Tour de France was The Wolfpack een van de meest succesvolle teams. Alaphilippe won de openingsrit en de eerste gele trui, waarna comeback kid Mark Cavendish nog liefst vier etappes pakte en ook de puntentrui mee naar huis nam. En dan was er nog Remco Evenepoel, die onder meer de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Denemarken won. Fabio Jakobsen keerde terug en boekte nog zeven zeges, waaronder drie ritten in de Vuelta en de puntentrui. En dan won João Almeida nog de Ronde van Polen.

Rapportcijfers 2021: Deceuninck-Quick-Step

Aantal overwinningen: 65

Aantal overwinningen in de WorldTour: 25

Eindstand in UCI Team Ranking 2021: 1e

EF Education-Nippo

Het roze van EF Education-Nippo was meerdere malen succesvol in 2021, maar de zestiende plaats in de UCI Team Ranking toont aan dat het niet altijd feest was bij de Amerikaanse ploeg. Vroeg in het jaar waren Stefan Bissegger en Magnus Cort trefzeker in Parijs-Nice, terwijl Alberto Bettiol een rit won in zijn Giro d’Italia. Klassementsman Hugh Carthy gaf er niet thuis en werd slechts achtste in het klassement.

In de Ronde van Zwitserland wisten Bissegger en Rigoberto Urán een rit te winnen, terwijl de Colombiaan er tweede werd. Hij leek daarna op weg naar een mooie ereplaats in de Tour de France, maar na een instorting strandde hij op de tiende plaats. Neilson Powless verraste vriend en vijand met winst in de Clásica San Sebastián, waarna Cort liefst drie kunststukjes opvoerde in de Vuelta. Bissegger wist op zijn beurt nog een rit te pakken in de Benelux Tour.

Rapportcijfers 2021: EF Education-Nippo

Aantal overwinningen: 16

Aantal overwinningen in de WorldTour: 11

Eindstand in UCI Team Ranking 2021: 16e

Groupama-FDJ

Als je drie kopmannen een heel seizoen niet op hun allerbest zijn, dan kan je een jaar verwachten zoals Groupama-FDJ gehad heeft in 2021. Arnaud Démare, Thibaut Pinot en David Gaudu gaven niet altijd thuis, maar desondanks scoorde de Franse ploeg 22 zeges. Gaudu won nog wel een rit in het Baskenland en Stefan Küng behaalde een WorldTour-zege in de Ronde van Zwitserland, maar verder waren het vooral zeges op ProSeries-niveau.

Démare scoorde bijvoorbeeld in Boucles de la Mayenne en Küng deed dat in de Ronde van Valencia. Heel slecht was het seizoen van Gaudu ook niet, maar op zijn smalle schoudertjes kon niet de hele ploeg rusten. Een elfde plaats in het eindklassement van de Tour en een derde plaats eerder in het jaar in Luik-Bastenaken-Luik vallen nog op. Ook opvallend was de vroege tweede plek van Jake Stewart in de Omloop Het Nieuwsblad.

Rapportcijfers 2021: Groupama-FDJ

Aantal overwinningen: 22

Aantal overwinningen in de WorldTour: 2

Eindstand in UCI Team Ranking 2021: 9e

INEOS Grenadiers

INEOS Grenadiers is het aan zijn stand verplicht om, met de selectie van 2021, veel successen te behalen. Dat lukte ook goed afgelopen seizoen. Adam Yates won de Ronde van Catalonië, Geraint Thomas was de beste in de Ronde van Romandië, Egan Bernal zette – mede door twee ritzeges – de Giro d’Italia naar zijn hand, Richie Porte won de Dauphiné en Richard Carapaz de Ronde van Zwitserland.

In de breedte was de Britse miljoenenploeg dus weer ijzersterk. Ook tijdritkampioen Filippo Ganna liet van zich spreken met vier overwinningen, waaronder twee etappezeges in de Giro. Dylan van Baarle bezorgde INEOS een voorjaarszege in Dwars door Vlaanderen en Ethan Hayter kende zijn definitieve doorbraak. En dan was er natuurlijk nog (de latere olympische kampioen) Carapaz die derde werd in de Tour de France, nadat beoogd kopman Geraint Thomas vroeg ten val was gekomen.

Rapportcijfers 2021: INEOS Grenadiers

Aantal overwinningen: 35

Aantal overwinningen in de WorldTour: 16

Eindstand in UCI Team Ranking 2021: 2e

Intermarché-Wanty-Gobert

De verwachtingen bij Intermarché-Wanty-Gobert waren erg laag, maar die werden meer dan overtroffen door de Belgische formatie. Het balletje begon te rollen toen rasaanvaller Taco van der Hoorn verrassend een rit won in de Giro d’Italia, waarna het jaar al bijna niet meer stuk kon voor Intermarché-Wanty-Gobert. Later zou de Nederlander ook nog in de Benelux Tour en de Omloop van het Houtland winnen.

Hij inspireerde Louis Meintjes tot een veertiende plek in de Tour de France en het najaar was helemaal succesvol met ook nog zeges van Danny van Poppel en Biniyam Ghirmay. Maar de Vuelta sloeg alles voor het kleine team uit Wallonië. Rein Taaramäe won een etappe en droeg twee dagen de rode leiderstrui, waarna ook ploegmaat Odd Christian Eiking door zijn aanvalslust de rode trui veroverde. De Noor droeg de trui uiteindelijk zeven dagen.

Rapportcijfers 2021: Intermarché-Wanty-Gobert

Aantal overwinningen: 9

Aantal overwinningen in de WorldTour: 3

Eindstand in UCI Team Ranking 2021: 14e

Israel Start-Up Nation

De ervaren formatie van Israel Start-Up Nation kwam in 2021 tot zeventien overwinningen, waarvan slechts drie op het allerhoogste niveau. Die kwamen van Mads Würtz Schmidt in Tirreno-Adriatico, Michael Woods in de Ronde van Romandië en Daniel Martin in de Giro d’Italia. De Ierse puncheur wist ook nog een tiende plaats in het eindklassement uit het vuur te slepen in Italië.

Woods werd op zijn beurt dan nog vijfde in Romandië en vijfde in de Ronde van Zwitserland. Verder was het niet heel veel soeps voor Israel Start-Up Nation, dat Ben Hermans nog zag winnen in de Arctic Race of Norway en good old André Greipel zelfs aan het winnen kreeg. Der Gorilla boekte afgelopen seizoen twee overwinningen.

Rapportcijfers 2021: Israel Start-Up Nation

Aantal overwinningen: 17

Aantal overwinningen in de WorldTour: 3

Eindstand in UCI Team Ranking 2021: 10e

Jumbo-Visma

Het jaar van Jumbo-Visma kende veel ups en ook wat downs. Het voorjaar werd gekleurd door Jonas Vingegaard (ritzege in UAE Tour), Primož Roglič (drie ritzeges in Parijs-Nice), Wout van Aert (twee ritzeges en tweede in Tirreno-Adriatico), waarna Van Aert in het voorjaar Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race op zijn naam schreef. Roglič won dan nog een rit en het klassement van de Ronde van het Baskenland.

In de Tour viel de Sloveen hard, waardoor Jumbo-Visma op rittenjacht ging. Van Aert schreef er liefst drie op zijn naam en Sepp Kuss een. De grootste verrassing was Vingegaard, die bij zijn Tourdebuut knap tweede werd achter Pogačar. Roglič herpakte zich later in het jaar met vier ritzeges én eindwinst in de Vuelta. Kopmannen Van Aert en Roglič kenden allebei nog een sterk najaar. Andere opvallendheden waren de comeback van Dylan Groenewegen na zijn schorsing en de doorbraak van onder meer sprinter Olav Kooij.

Rapportcijfers 2021: Jumbo-Visma

Aantal overwinningen: 43

Aantal overwinningen in de WorldTour: 19

Eindstand in UCI Team Ranking 2021: 3e

Lotto Soudal

Lotto Soudal had in 2021 niet haar beste jaar ooit, maar toch werden acht van de twaalf zeges in de WorldTour behaald. Kopman Caleb Ewan was verantwoordelijk voor succes in de UAE Tour en de Giro d’Italia (twee keer), terwijl hij ook nog ritten won in de Baloise Belgium Tour en de Benelux Tour. Een vroege valpartij kostte de Australiër, die ook nog tweede was geworden in Milaan-San Remo, de Tour de France.

Andere successen werden behaald door Tim Wellens (rit- en eindzege in Ster van Bessèges), Andreas Kron en Thomas De Gendt (beiden een ritzege in de Ronde van Catalonië), Brent Van Moer (ritzege in Critérium du Dauphiné) en nog eens Kron (ritzege in de Ronde van Zwitserland). De talentvolle Florian Vermeersch was in oktober nog dicht bij een gigantische stunt, maar hij strandde op de tweede plek in Parijs-Roubaix.

Rapportcijfers 2021: Lotto Soudal

Aantal overwinningen: 12

Aantal overwinningen in de WorldTour: 8

Eindstand in UCI Team Ranking 2021: 18e

Movistar

Movistar had, zoals wel vaker, meerdere kopmannen om te jagen op overwinningen. Iedereen kwam aan bod, maar een grote vis zat er net niet tussen. Marc Soler won een etappe in de Ronde van Romandië en El Imbatido Alejandro Valverde liet in het Critérium du Dauphiné zien dat hij het winnen nog niet verleerd was. Miguel Ángel López wist in de Vuelta (toen alles nog koek en ei was tussen hem en de ploeg) een bergrit op zijn naam te zetten. Dat wat betreft de ritzeges…

Ook de eindklassementen zijn vaak een doel voor Movistar. Enric Mas wist zich knap naar een tweede plaats in de Vuelta te rijden. López had naast hem kunnen staan, ware het niet dat de Colombiaan in het slotweekend boos afstapte. Mas werd eerder in het jaar ook knap zesde in de Tour. Andere opvallende uitslagen: Superman López had ook nog de Ruta del Sol gewonnen, Soler was vierde geworden in Romandië en Valverde eindigde als vierde in de Ronde van Catalonië.

Rapportcijfers 2021: Movistar

Aantal overwinningen: 15

Aantal overwinningen in de WorldTour: 3

Eindstand in UCI Team Ranking 2021: 11e

Qhubeka NextHash

Het laatste jaar van Qhubeka NextHash in de WorldTour was er een om snel te vergeten. De Zuid-Afrikaanse ploeg begon het jaar nog als Qhubeka ASSOS en kende onder die naam een meer dan uitstekende Giro d’Italia. Mauro Schmid won de Strade Bianche-etappe, Victor Campenaerts wist als rasaanvaller een rit te winnen en Giacomo Nizzolo schoot raak in een massasprint. Maar die lijn uit de Giro kon niet worden doorgetrokken daarna.

De andere twee zeges van 2021 kwamen van Nizzolo, die in de Clásica de Almería en het Circuito de Getxo de beste was. Verder vallen nog een derde plek van Campenaerts in de Benelux Tour op, evenals de tweede plaats van Nizzolo in Gent-Wevelgem en de ereplaatsen van Domenico Pozzovivo in de Ronde van Zwitserland (zesde) en Fabio Aru in de Ronde van Burgos (tweede).

Rapportcijfers 2021: Qhubeka NextHash

Aantal overwinningen: 5

Aantal overwinningen in de WorldTour: 3

Eindstand in UCI Team Ranking 2021: 20e

Team DSM

Dat Team DSM de slechtst presterende ploeg uit de WorldTour was in 2021, zegt misschien wel genoeg over het jaar van de Duits-Nederlandse formatie. Zeges van Cees Bol in Parijs-Nice en Nikias Arndt in de Ronde van Polen waren tot dan toe de beste uitslagen van het jaar. De Vuelta was dan weer uiterst succesvol, met overwinningen voor Michael Storer (twee) en Romain Bardet. Ook nam de ploeg de bergtrui mee naar huis in Spanje.

Van welke andere uitslagen moet Team DSM het nog meer hebben het afgelopen seizoen? Een zevende plaats van Bardet in het eindklassement van de Giro d’Italia, een vijfde plek van Tiesj Benoot in Parijs-Nice, de eindoverwinning van Storer in de Tour de l’Ain, de zevende plaats van Jai Hindley in de Ronde van Polen en de achtste plek van Bardet in Tirreno-Adriatico.

Rapportcijfers 2021: Team DSM

Aantal overwinningen: 8

Aantal overwinningen in de WorldTour: 5

Eindstand in UCI Team Ranking 2021: 21e

Trek-Segafredo

Trek-Segafredo sloot het jaar af met een monumentale overwinning op zak. Daar zal elke WorldTour-ploeg voorafgaand aan het seizoen blij mee zijn. Jasper Stuyven was degene die Milaan-San Remo wist te winnen namelijk, een zege die niet snel vergeten zal worden. De klassiekercoureur werd later ook nog vierde in de Ronde van Vlaanderen en zevende in de Benelux Tour.

Bauke Mollema behaalde de andere WorldTour-zege van de Amerikaanse ploeg. De Nederlandse rasaanvaller won in totaal drie keer, waaronder in de Touretappe naar Quillan. Mads Pedersen won op zijn beurt Kuurne-Brussel-Kuurne en etappes in de rondes van Denemarken en Noorwegen, Quinn Simmons zegevierde in de Ronde van Wallonië en Vincenzo Nibali werd de winnaar van de Ronde van Sicilië.

Rapportcijfers 2021: Trek-Segafredo

Aantal overwinningen: 19

Aantal overwinningen in de WorldTour: 2

Eindstand in UCI Team Ranking 2021: 12e

UAE Emirates

Voor het tweede jaar op rij won UAE Emirates de Tour de France. Niemand was opgewassen tegen supertalent Tadej Pogačar, die er ook drie etappes won. En dat was niet alleen in de Tour de France het geval. Ook de UAE Tour, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Slovenië won hij, inclusief ritzeges, en ook monumenten als Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije staan op zijn palmares. In de Ronde van het Baskenland werd de Sloveen derde, maar won hij wel een rit.

Een andere grote slokop was Diego Ulissi, die vier keer wist te winnen. Daarnaast werd de Italiaanse puncheur vierde in de Ronde van Polen en tweede in de Ronde van Slovenië. David De la Cruz behaalde een zevende plaats in de Vuelta a España. Van sprinters Alexander Kristoff, Fernando Gaviria en Juan Sebastián Molano had UAE Emirates wellicht wat meer verwacht, maar toch heeft ieder van hen een duit in het zakje gedaan van het aantal overwinningen in 2021.

Rapportcijfers 2021: UAE Emirates

Aantal overwinningen: 32

Aantal overwinningen in de WorldTour: 14

Eindstand in UCI Team Ranking 2021: 4e

Stem hier op jouw favoriet!