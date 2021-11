Dit zijn de standen van de grootste crossklassementen voor de veldritten van Niel en Tábor

Overzicht

Afgelopen weekend stond het EK veldrijden op de agenda en veranderde er dus niets aan de drie belangrijkste crossklassementen. Wel hadden de lezers van WielerFlits nog de eerste tussenstand in de X²O Badkamers Trofee tegoed: de Koppenbergcross van Oudenaarde werd een prooi voor Eli Iserbyt en Clara Honsinger. Donderdag staat de Superprestige van Niel gepland, zondag wordt de Wereldbeker van Tábor verreden.

Wereldbeker

In de stand om de wereldbeker krijgt de top-drie 40, 30 en 25 punten toebedeeld. De nummer vier krijgt 22 punten. Daarna loopt het per plaats een punt terug. Renners met een gelijk puntenaantal worden gerangschikt op basis van het grootste aantal eerste plaatsen, tweede plaatsen, et cetera. Als ze dan nog steeds gelijk staan, worden de punten van de meest recente wedstrijd gebruikt om tot een klassering te komen.

Verreden crossen:

10/10 – Waterloo – Eli Iserbyt en Marianne Vos

13/10 – Fayetteville – Quinten Hermans en Lucinda Brand

17/10 – Iowa City – Eli Iserbyt en Marianne Vos

24/10 – Zonhoven – Toon Aerts en Denise Betsema

31/10 – Overijse – Eli Iserbyt en Kata Blanka Vas

Tussenstand (mannen)

1. Eli Iserbyt – 175 punten

2. Michael Vanthourenhout – 130 punten

3. Toon Aerts – 129 punten

4. Quinten Hermans – 128 punten

5. Lars van der Haar – 114 punten

6. Jens Adams – 82 punten

7. Ryan Kamp – 80 punten

8. Daan Soete – 76 punten

9. Toon Vandebosch – 74 punten

10. Corné van Kessel – 69 punten

Tussenstand (vrouwen)

1. Lucinda Brand – 147 punten

2. Denise Betsema – 147 punten

3. Puck Pieterse – 112 punten

4. Blanka Kata Vas – 105 punten

5. Marianne Vos – 102 punten

6. Yara Kastelijn – 87 punten

7. Shirin van Anrooij – 81 punten

8. Clara Honsinger – 74 punten

9. Fem van Empel – 73 punten

10. Inge van der Heijden – 66 punten

Nog te rijden:

14/11 – Tabor

21/11 – Koksijde

28/11 – Besançon

05/12 – Antwerpen

12/12 – Val di Sole

18/12 – Rucphen

19/12 – Namen

26/12 – Dendermonde

02/01 – Hulst

16/01 – Flamanville

23/01 – Hoogerheide

Superprestige

De puntentelling bij de Superprestige is rechttoe rechtaan: vijftien punten voor de winnaar en telkens één punt minder voor een positie lager, tot en met de nummer vijftien.

Verreden crossen:

03/10 – Gieten – Toon Aerts en Lucinda Brand

23/10 – Ruddervoorde – Eli Iserbyt en Denise Betsema

Tussenstand (mannen)

1. Eli Iserbyt – 28 punten

2. Toon Aerts – 28 punten

3. Quinten Hermans – 28 punten

4. Lars van der Haar – 23 punten

5. Laurens Sweeck – 23 punten

6. Toon Vandebosch – 19 punten

7. Tom Meeusen – 10 punten

8. Pim Ronhaar – 10 punten

9. Felipe Orts – 9 punten

10. Diether Sweeck – 8 punten

Tussenstand (vrouwen)

1. Denise Betsema – 29 punten

2. Annemarie Worst – 27 punten

3. Lucinda Brand – 26 punten

4. Inge van der Heijden – 24 punten

5. Aniek van Alphen – 22 punten

6. Sanne Cant – 20 punten

7. Yara Kastelijn – 17 punten

8. Marion Norbert Riberolle – 14 punten

9. Manon Bakker – 11 punten

10. Puck Pieterse – 9 punten

Nog te rijden:

11/11 – Niel

20/11 – Merksplas

04/12 – Boom

27/12 – Heusden-Zolder

29/12 – Diegem

12/02 – Gavere

X²O Badkamers Trofee

Eli Iserbyt deed meteen uitstekende zaken in de openingsmanche van de X²O Badkamers Trofee. De 24-jarige crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal zette de Koppenbergcross van Oudenaarde achter zijn naam en deed dat met veel voorsprong op de concurrentie. Enkel Toon Aerts kon de schade enigszins beperkt houden, alle anderen volgden op een minuut of (veel) meer. Iserbyt kan daardoor met een royale voorsprong in het klassement aan de tweede manche beginnen.

Bij de vrouwen deelde Clara Honsinger de eerste klap uit. De 24-jarige renster maakte telkens het verschil op de Koppenberg en wist na een spannend duel met Denise Betsema de overwinning te grijpen. Ook Blanka Kata Vas eindigde binnen een minuut van de Amerikaanse. Daarachter waren de verschillen groter. Yara Kastelijn gaf meer dan één en driekwart minuut toe, de achterstand van Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado was al meer dan twee minuten.

Het klassement van de X²O Trofee wordt opgemaakt op basis van tijd, net zoals in een klassement in een rittenkoers. Onderweg zijn op meerdere manieren bonificatieseconden te verdienen. Opgemerkt moet worden dat maximaal vijf minuten verloren kan worden. Niet starten in een cross levert ook een malus van vijf minuten op.

Verreden crossen:

01/11 – Oudenaarde – Eli Iserbyt en Clara Honsinger

Tussenstand (mannen)

1. Eli Iserbyt – 1u02m27s

2. Toon Aerts – op 29s

3. Lars van der Haar – op 1m33s

4. Corné van Kessel – op 2m56s

5. Toon Vandebosch – op 2m57s

6. Tom Meeusen – op 3m14s

7. Lander Loockx – op 3m19s

8. Michael Vanthourenhout – op 3m30s

9. Jens Adams – op 3m51s

10. Thijs Aerts – op 4m14s

Tussenstand (vrouwen)

1. Clara Honsinger – 50m57s

2. Denise Betsema – op 7s

3. Blanka Kata Vas – op 45s

4. Yara Kastelijn – op 1m47s

5. Lucinda Brand – op 2m11s

6. Ceylin del Carmen Alvarado – op 2m22s

7. Annemarie Worst – op 3m11s

8. Fem van Empel – op 3m29s

9. Hélene Clauzel – op 3m57s

10. Perrine Clauzel – op 5m04s

Nog te rijden:

27/11 – Kortrijk

30/12 – Loenhout

01/01 – Baal

05/01 – Herentals

22/01 – Hamme

06/02 – Lille

13/02 – Brussel