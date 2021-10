WK baanwielrennen 2021 in Roubaix: Programma en uitslagen

Van 20 tot en met 24 oktober wordt het WK baanwielrennen 2021 verreden in het Franse Roubaix. Niet op de bekende (buiten)wielerbaan waar Parijs-Roubaix finisht, maar in het naastgelegen Vélodrome Couvert Régional Jean Stablinski. Er worden liefst 22 wereldtitels verdeeld, dus bundelt WielerFlits in dit overzicht het programma en alle medaillewinnaars per wedstrijd.

WK baanwielrennen 2021: Medaillespiegel

De medaillespiegel wordt voorzien van updates.

WK baanwielrennen 2021: Programma en uitslagen

Woensdag 20 oktober (Dag 1)

Scratch 10 km (v)







Teamsprint (v)







Teamsprint (m)







Donderdag 21 oktober (Dag 2)

Ploegachtervolging (m)







Scratch 15 km (m)







Keirin (m)







Ploegachtervolging (v)







Afvalkoers (v)







Vrijdag 22 oktober (Dag 3)

Puntenkoers 40 km (m)







Kilometer tijdrit (m)







Achtervolging 4 km (m)







Omnium (v)







Sprint (v)







Zaterdag 23 oktober (Dag 4)

500 meter tijdrit (v)







Koppelkoers 30 km (v)







Achtervolging 3 km (v)







Omnium IV (m)







Zondag 24 oktober (Dag 5)

Puntenkoers 25 km (v)







Koppelkoers 50 km (m)







Sprint (m)







Keirin (v)







Afvalkoers (m)







Website organisatie

Website velodroom Le Stab