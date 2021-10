Katie Archibald soeverein naar de wereldtitel op het omnium

Een paar weken nadat Katie Archibald zich tot Europees kampioen kroonde in Grenchen, pakte de 27-jarige Britse ook de regenboogtrui tijdens het WK baanwielrennen in Roubaix. Archibald won de eerste drie onderdelen en verzekerde zich in het laatste onderdeel, de puntenkoers, van de wereldtitel. Zilver was er voor Lotte Kopecky, brons voor Elisa Balsamo.

Het sterk bezette omnium voor vrouwen begon met twee kwalificatiewedstrijden, waar de twaalf beste rensters per wedstrijd zich plaatsten voor de vier hoofdonderdelen. Onder de vrouwen die vroegtijdig werden uitgeschakeld, was ook Annette Edmondson. De Australische was in 2015 de wereldkampioene op dit nummer. De Française Clara Copponi en de Kazachse Rinata Sultanova wonnen de kwalificaties, terwijl ook de jonge Nederlandse Maike van der Duin meteen een goede indruk achterliet.

Europees kampioene Katie Archibald begon het omnium sterk door meteen de scratch te winnen. Maike van der Duin sloot het eerste onderdeel als achtste af, terwijl Lotte Kopecky meteen tegen een flinke achterstand aankeek: de Belgische was pas 22e. Archibald trok de goede lijn door in de temporace, waar ze de meeste sprints won èn een ronde voorsprong pakte. Kopecky werd derde en steeg in het klassement. Van der Duin was deze keer dertiende. Archibald won ook de afvalling en bleef daarmee ongeslagen.

Archibold begon daarmee met 120 punten aan de afsluitende puntenkoers, twintig punten meer dan Elisa Balsamo en 24 meer dan Jennifer Valente. Kopecky had zich opgewerkt naar de achtste plaats met 71 punten, Van de Duin was negende met 68. Archibald had de regenboogtrui na drie gewonnen onderdelen eigenlijk al in de zak, maar de strijd om zilver en brons was nog spannend. Kopecky kende een moeizaam begin van het omnium, maar wist zich in de puntenkoers nog knap naar het podium te knokken door tweemaal een ronde te pakken.

Maike van der Duin wist woensdag op de scratch nog naar het zilver te rijden, maar moest zich op het omnium tevreden stellen met de negende plaats.

WK baanwielrennen in Roubaix 2021

Uitslag omnium (v)

Katie Archibald – 137 punten

Lotte Kopecky – 119 punten

Elisa Balsamo – 116 punten