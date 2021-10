Emma Hinze klopt landgenote Friedrich en prolongeert wereldtitel sprint

Emma Hinze heeft haar wereldtitel op de sprint van vorig jaar met succes verdedigd tijdens het WK baanwielrennen in Roubaix. In de finale was de 24-jarige Duitse in twee ritten te sterk voor haar landgenote Lea Sophie Friedrich. In de volledig Canadese strijd om brons versloeg Kelsey Mitchell Lauriane Genest.

Voor het wereldkampioenschap in Roubaix waren de Nederlandse Shanne Braspennincx en de Duitse Lea Sophie Friedrich bij de favorieten voor de wereldtitel na hun eerste en tweede plaats op het EK in Grenchen. Friedrich maakte die favorietenrol meteen waar in de kwalificatie, waar de Duitse de snelste tijd neerzette vóór haar landgenote Emma Hinze. Braspennincx en Hinze troffen elkaar vervolgens in de kwartfinale, waar de Duitse titelverdedigster in twee ritten plaatste voor de halve eindstrijd.

Ook Friedrich wist zich naar de halve finale te rijden, net als de Canadese dames Lauriane Genest en Kelsey Mitchell. Het waren vervolgens de Duitse vrouwen die de eindstrijd wisten te bereiken. Hinze begon de eerste rit van de finale op kop en hield vakkundig de deur dicht voor Friedrich, die nog wel aandrong maar niet meer voorbij haar landgenote kwam. Friedrich ging dan in de tweede rit op kop van start, maar was niet opgewassen tegen de snelheid waarmee Hinze in de laatste bocht haar voorbijstreefde.

WK baanwielrennen in Roubaix 2021

Uitslag sprint (v)

Emma Hinze

Lea Sophie Friedrich

Kelsey Mitchell

4. Lauriane Genest