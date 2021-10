WK baanwielrennen: Goud voor Italiaanse mannen op ploegachtervolging

Italië heeft op het WK baanwielrennen zijn favorietenstatus waargemaakt op de ploegachtervolging. Filippo Ganna, Liam Bertazzo, Simone Consonni en Jonathan Milan wisten na een spannende finale af te rekenen met de Fransen.

De Italiaanse mannenploeg, met wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna als grote motor van het geheel, streed donderdagavond tegen het Frankrijk van Benjamin Thomas om de gouden medaille op de ploegachtervolging op het WK baan in Roubaix. Italië wist zich een dag eerder ten koste van Groot-Brittannië te plaatsen voor de finale met een tijd van 3:46,760 minuten, Frankrijk ontdeed zich in die andere halve finale van Denemarken door een tijd te realiseren van 3:46,760 minuten.

De Franse ploeg bestond uit de 26-jarige Benjamin Thomas, Thomas Boudat (27), Thomas Denis (24) en Valentin Tabellion (22). De 25-jarige Ganna hoopte samen met Liam Bertazzo (29), Simone Consonni (27) en Jonathan Milan (21) de wereldtitel te veroveren namens Italië.

Groot-Brittannië wint strijd om het brons

In de bronzen finale tussen Denemarken en Groot-Brittannië kenden de Britten de snelste start, al was het verschil minimaal. De Denen raakten niet in paniek en hadden duidelijk nog wat over in deel twee van de ploegachtervolging, maar het laatste woord was duidelijk aan Groot-Brittannië. Waar de Britten goed geprobeerd bleven rijden, viel de Deense achtervolgingsploeg volledig uit elkaar in de slotronden.

Met een tijd van 3:51,205 minuten was het verschil tussen Groot-Brittannië en Denemarken bijna twee seconden.