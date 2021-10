Lea Sophie Friedrich is voor het tweede jaar op rij wereldkampioen geworden op de 500 meter tijdrit. Op de wielerbaan van Le Stab in Roubaix bleef de 21-jarige Duitse renster de voormalige wereldkampioenen Anastasiia Voinova en Daria Shmeleva voor in de uitslag.

WK baanwielrennen in Roubaix 2021

Uitslag 500 meter tijdrit (v)

Lea Sophie Friedrich – 33,057s (64,295 km per uur)

Anastasiia Voinova – 33,163s

Daria Shmeleva – 33,164s