Harrie Lavreysen grijpt WK-goud in sprintfinale tegen Jeffrey Hoogland

Harrie Lavreysen is opnieuw wereldkampioen baanwielrennen op de sprint geworden. In Roubaix stond er in de finale van het sprinttoernooi geen maat op de Brabander, die in twee heats afrekende met landgenoot Jeffrey Hoogland.

In de tweede race van de sprintfinale op het WK baanwielrennen speelde Hoogland het op de verrassing. De wereldkampioen op de kilometer tijdrit trok vroeg ten aanval en zette Lavreysen op een gaatje, maar in de laatste 250 meter ging Lavreysen vakkundig op-en-over zijn landgenoot. De eerste heat had de sprinter uit Luyksgestel al met overmacht gewonnen.

Het is voor de 24-jarige Lavreysen zijn derde wereldtitel op rij op dit onderdeel. Dit WK staat hij al op drie gouden medailles, nadat hij eerder al won op de teamsprint en de keirin. Hoogland moest genoegen nemen met zilver.

Thuisrijder Vigier verovert het brons

De strijd om het brons werd gewonnen door de Franse thuisrijder Sébastien Vigier, die zijn Duitse collega Stefan Böttiger in drie heats wist te verslaan. Dat was tot grote tevredenheid van het toegestroomde publiek in Roubaix.