WK baanwielrennen: Lavreysen verslaat Hoogland na titanenstrijd in keirinfinale

Harrie Lavreysen is andermaal wereldkampioen op de keirin geworden. De Nederlander wist na een imposante sprint zijn landgenoot, trainingsmaatje en eeuwige rivaal Jeffrey Hoogland te verslaan. In de schaduw van de twee Nederlanders pakte de Rus Mikhail Iakovlev het brons.

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland mochten zich vanavond opmaken voor de finale van de keirin. De Nederlandse baansprinters kwamen zonder kleerscheuren door de voorronden van het keirintoernooi. Ze reden beiden naar winst in hun wedstrijd en wisten zich zo direct te plaatsen voor de halve finales. Ook in de halve eindstrijd kwamen Lavreysen en Hoogland als winnaars uit de bus.

Na de troostfinale voor de plekken twaalf tot en met zeven, gewonnen door de Duitser Stefan Bötticher, was het tijd voor de échte finale, met als inzet de wereldtitel op de keirin. Lavreysen en Hoogland waren als regerend wereldkampioen (Lavreysen) en Europees kampioen (Hoogland) favoriet voor de keirintitel, maar de concurrentie was stevig met de Fransman Helal, de Japanner Yamasaki, de Rus Iakovlev en de voor Trinidad en Tobago uitkomende Paul.

Titanengevecht tussen Lavreysen en Hoogland

Lavreysen besloot de koe bij de horens te vatten en begon met nog anderhalve ronde te gaan al aan zijn sprint. Met enkele ferme lendenrukken zette hij zich op kop, met uiteraard Hoogland in zijn wiel. Die laatste leek er in de laatste ronde nog uit te komen, maar Lavreysen weigerde te plooien en versnelde nog maar een keer bij het aansnijden van de laatste bocht. Hoogland had geen antwoord meer en moest genoegen nemen met zilver.

Voor de 24-jarige Lavreysen is het de tweede wereldtitel op de keirin, nadat hij vorig jaar al de regenboogtrui wist te veroveren op het WK in Berlijn. Na de wereldtitel in de teamsprint op de openingsdag, is het donderdag weer raak voor de krachtpatser uit Luyksgestel.

WK baanwielrennen in Roubaix 2021

Uitslag keirin (m)

Harrie Lavreysen

Jeffrey Hoogland

Mikhail Iakovlev