Voorbeschouwing: WK baanwielrennen in Roubaix 2021

Slechts anderhalve week na het EK in Grenchen mogen de baanrenners opnieuw aan de bak op het WK in Roubaix. Van 20 tot en met 24 oktober staan 22 hagelnieuwe regenboogtruien op het spel op elf verschillende onderdelen. Nieuw op het programma is de afvalkoers, waarin voor het eerst een wereldkampioen wordt gekroond. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Oorspronkelijk was het WK voorzien voor 13 tot en met 17 oktober in Turkmenistan, op de piste van de Ashgabat Velodrome. In juni deelde de UCI echter mee dat vanwege de beperkingen als gevolg van de coronapandemie een streep was gezet door het Turkmeense WK en dat naar een nieuwe locatie werd gezocht. Twee maanden later werd Roubaix als alternatief bekendgemaakt. Het WK wordt gehouden op de piste van de Vélodrome Couvert Régional Jean Stablinski (ook als Le Stab bekend). De baan bevindt zich naast het Vélodrome André Pétrieux, waar traditiegetrouw de finish van Parijs-Roubaix plaatsvindt.

Door de toevoeging van de afvalkoers als alleenstaand onderdeel telt het wereldkampioenschap in Roubaix maar liefst 22 events, twee meer dan de afgelopen WK’s in Hongkong, Apeldoorn, Pruszków en Berlijn. Het is in de lange geschiedenis van het WK meer dan eens gebeurd dat nummers werden toegevoegd of juist werden afgevoerd. De laatste keer dat een onderdeel werd toegevoegd, was in 2017 met de koppelkoers voor vrouwen. Het gebeurt ook dat de opzet van een nummer wordt veranderd, zoals het omnium dat eerst uit zes onderdelen bestond en sinds 2017 maar vier.

Het WK baanwielrennen wordt alweer voor de 118e keer gehouden. In 1893 vond het evenement voor het eerst plaats in de Verenigde Staten. Sindsdien werden alleen de oorlogsjaren 1915-1919 en 1940-1945 overgeslagen in de geschiedenisboeken. De eerste twee edities van het WK baan waren voorbehouden aan amateurs, maar sinds 1895 mochten ook beroepsrenners meedoen. In 1993 werd afgestapt van de twee klassen die onderscheid maakten tussen profs en amateurs en was de open era een feit. De Olympische Spelen van 1996 in Atlanta waren vervolgens de eerste Spelen met profrenners.

Sinds de open era streek Frankrijk de meeste gouden medailles op, dankzij sprinters als Arnaud Tournant, Florian Rousseau en Gregory Baugé. Ook Australië, Groot-Brittannië en Duitsland zijn grote landen op de medaillespiegel door de vele medailles van onder meer Cameron Meyer, Anna Meares, Chris Hoy, Victoria Pendleton, Laura Kenny en Kristina Vogel. Nederland bracht met Kirsten Wild en baansprinters als Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland grote medaille-pakkers voort. België pakte sinds de open era zesmaal goud met Etienne De Wilde, Nicky Degrendele, Kelly Druyts en drie keer op de koppelkoers.

Vorige editie

Het vorige WK baanwielrennen (woensdag 26 februari-zondag 1 maart 2020) lijkt een eeuwigheid geleden. Het was in de periode dat het coronavirus nog aan zijn opmars bezig was. Sindsdien zijn de Olympische Spelen met een jaar uitstel gehouden en kregen we al twee keer nieuwe Europese kampioenen. Het is het gevolg van de hervormingsplannen die de UCI in 2019 presenteerde om het zwaartepunt van het baanseizoen van het voorjaar naar de zomer en het najaar te verplaatsen, met het WK in oktober. Daardoor waren bijvoorbeeld de Nederlandse sprinters, Filippo Ganna en Kirsten Wild zeven maanden langer wereldkampioen dan normaal.

Wat gebeurde er ook alweer op het vorige WK? Even het geheugen opfrissen. Het circus reisde af naar de Velodrom van Berlijn en iedereen ging er toen nog vanuit dat een paar maanden later de Olympische Spelen zouden worden gehouden: het wereldkampioenschap moest de laatste grote test worden. Op de eerste dag was er meteen Nederlands succes te noteren: Kirsten Wild won de scratch en de Nederlandse mannen maakten hun favorietenrol waar op de teamsprint door in een wereldrecord (41,225 seconden) Groot-Brittannië te verslaan. Duitsland won de teamsprint voor vrouwen, die voor het laatst met twee vrouwen werd gereden.

Een dag later was er weer Nederlands succes. Harrie Lavreysen werd wereldkampioen Keirin door Yuta Wakimoto en Azizulhasni Awang te verslaan. Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli misten de eindstrijd, maar Hoogland won wel troostfinale. De Deense stoomtrein met Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Frederik Rodenberg en Rasmus Pedersen denderde in een recordtijd (3:44,672 minuten) naar goud op de ploegachtervolging. De Amerikaanse ploeg met onder meer Chloé Dygert was dan weer de beste op de ploegachtervolging voor vrouwen. Latere olympisch kampioen Duitsland reed naar brons.

De Nederlandse sprintploeg maakte zijn favorietenrol waar - foto: Cor Vos Sam Ligtlee had de sterkste benen op de Kilometer - foto: Cor Vos Chloé Dygert was 'outstanding' op de achtervolging - foto: Cor Vos Filippo Ganna reed de planken uit de Velodrom van Berlijn - foto: Cor Vos Kirsten Wild en Amy Pieters reden naar goud op de koppelkoers - foto: Cor Vos Emma Hinze kroonde zich tot 'sprintkoningin' van Berlijn - foto: Cor Vos Harrie Lavreysen klopte Jeffrey Hoogland in de finale van het sprinttoernooi - foto: Cor Vos

Ook op de derde dag bleef de oranjeploeg niet zonder medailles. Roy Eefting pakte achter Corbin Strong en Sebastian Mora brons op de puntenkoers en Sam Ligtlee had de sterkste benen op de Kilometer. In de finale was hij ruim twee tienden sneller dan Quentin Lafargue. Kirsten Wild greep naast de medailles op het omnium, nadat ze op het eerste onderdeel door de jury was teruggezet voor het veroorzaken van een valpartij. Filippo Ganna was heer en meester op de achtervolging; in de kwalificatie had hij zijn eigen wereldrecord aangescherpt naar 4:01,934 en in de finale klopte hij Ashton Lambie met ruim verschil. Emma Hinze werd wereldkampioen sprint bij de vrouwen.

Op de voorlaatste dag nam Wild revanche voor het omnium door samen met Amy Pieters naar het goud te rijden op de koppelkoers, waar Jolien D’hoore en Lotte Kopecky met de vierde plek net naast eremetaal grepen. Op het omnium moest Jan-Willem van Schip alleen Benjamin Thomas boven zich dulden op het podium. De laatste dag kruisten Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland de degens in de finale van het sprinttoernooi, waarin Lavreysen in twee heats de betere was. In de koppelkoers maakten Lasse Norman Hansen en Michael Mørkøv hun favorietenstatus waar en op de Keirin kroonde de Duitse Hinze zich tot ‘sprintkoningin’ van Berlijn.

Winnaars WK baanwielrennen van Berlijn 2020

Sprint (m)

Harrie Lavreysen

Kilometer tijdrit (m)

Sam Ligtlee

Achtervolging (m)

Filippo Ganna

Ploegenachtervolging (m)

Denemarken

Teamsprint (m)

Nederland

Keirin (m)

Harrie Lavreysen

Scratch (m)

Yauheni Karaliok

Puntenkoers (m)

Corbin Strong

Koppelkoers (m)

Lasse Norman Hansen en Michael Mørkøv

Omnium (m)

Benjamin Thomas

Sprint (v)

Emma Hinze

500 meter tijdrit (v)

Lea Sophie Friedrich

Achtervolging (v)

Chloé Dygert

Ploegenachtervolging (v)

Verenigde Staten

Teamsprint (v)

Duitsland

Keirin (v)

Emma Hinze

Scratch (v)

Kirsten Wild

Puntenkoers (v)

Elinor Barker

Koppelkoers (v)

Kirsten Wild en Amy Pieters

Omnium (v)

Yumi Kajihara

Sprintnummers

Sprint

Op vrijwel alle grote baanevenementen sinds 2019 mondde het sprinttoernooi uit in een tweestrijd tussen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. Alleen tijdens het EK in Plovdiv (2020) zag de finale er anders uit, nadat Nederland besloot niet deel te nemen vanwege de coronapandemie. Op het WK in Roubaix zijn de oranjemannen gewoon weer de grote favoriet en mag de 24-jarige Lavreysen proberen zijn titel te verdedigen, die hij twee jaar geleden in Berlijn veroverde. In de tussentijd werd hij ook olympisch kampioen op het koningsnummer van de baan en onlangs won hij goud op het EK in Grenchen.

Bij de vrouwen komt Shanne Braspennincx in actie. De 30-jarige Nederlandse kreeg vleugels van haar olympische Keirin-titel en keerde na het afgelopen EK terug naar huis met goud op zowel de teamsprint als de individuele sprint. In de finale van het sprinttoernooi versloeg ze de Duitse Lea Sophie Friedrich. Ook in Roubaix zijn Braspennincx en Friedrich favoriet voor de medailles. Voor Emma Hinze is het te hopen dat ze haar sterke benen van vorig jaar terugvindt. In Berlijn pakte de 24-jarige Duitse de wereldtitel, maar op de Spelen van Tokio greep ze naast de medailles. Andere kanshebsters voor de wereldtitel zijn olympisch kampioene Kelsey Mitchell en Mathilde Gros.

Programma

Donderdag 21 oktober

13u23: Sprint 200m tijdrit (v) – kwalificatie

14u51: Sprint (v) – 1/16e finale

15u43: Sprint (v) – 1/8e finale

18u58: Sprint (v) – 1e heat kwartfinales

19u39: Sprint (v) – 2e heat kwartfinales

20u20: Sprint (v) – decider kwartfinales

Vrijdag 22 oktober

19u24: Sprint (v) – 1e heat halve finales

19u52: Sprint (v) – 2e heat halve finales

20u32: Sprint (v) – decider halve finales

20u51: Sprint (v) – 1e heat finales

21u31: Sprint (v) – 2e heat finales

21u55: Sprint (v) – decider finales

Zaterdag 23 oktober

11u51: Sprint 200m tijdrit (m) – kwalificatie

13u01: Sprint (m) – 1/16e finale

14u42: Sprint (m) – 1/8e finale

17u52: Sprint (m) – 1e heat kwartfinales

19u09: Sprint (m) – 2e heat kwartfinales

19u56: Sprint (m) – decider kwartfinales

Zondag 24 oktober

11u07: Sprint (m) – 1e heat halve finales

11u38: Sprint (m) – 2e heat halve finales

12u22: Sprint (m) – decider halve finales

14u24: Sprint (m) – 1e heat finales

16u05: Sprint (m) – 2e heat finales

16u33: Sprint (m) – decider finales

Keirin

Met de armen wijd gespreid vierde Shanne Braspennincx deze zomer haar olympische titel op de Keirin. Braspennincx ging op haar elan door op het EK in Grenchen met titels op de teamsprint en de sprint, maar op de Keirin moest ze genoegen nemen met een plek in de troostfinale. Als Keirin-specialiste mogen we met de Nederlandse zeker weer rekening houden in Roubaix. Landgenote Laurine van Riessen hervat de internationale competitie na haar zware val tijdens de Spelen. Ze is voldoende hersteld om mee te doen. Andere kanshebsters zijn Europees kampioen Lea Sophie Friedrich, Lauriane Genest, titelverdedigster Emma Hinze en de Belgische Nicky Degrendele.

De finale van het mannen-sprinttoernooi bleek de afgelopen jaren een gemakkelijke invuloefening, maar de Keirin blijkt toch telkens weer een stuk minder simpel te voorspellen. Harrie Lavreysen is de titelverdediger, maar sinds de titel van de 24-jarige Nederlander werden de inmiddels gestopte Maximilian Levy en Jeffrey Hoogland Europees kampioen en ging Jason Kenny met olympisch goud lopen. Het geeft maar aan hoe moeilijk de Keirin te winnen is. Lavreysen en Hoogland zijn weer bij de belangrijkste kanshebbers, maar vlak ook de oude wereldkampioen Joachim Eilers en de troeven van Keirin-land bij uitstek Japan niet uit.

Programma

Donderdag 21 oktober

13u00: Keirin (m) – 1e ronde

14u10: Keirin (m) – herkansingen

15u29: Keirin (m) – 2e ronde

19u14: Keirin (m) – 3e ronde

20u42: Keirin (m) – finale plaatsen 7-12

20u49: Keirin (m) – finale plaatsen 1-6

Zondag 24 oktober

11u15: Keirin (v) – 1e ronde

12u04: Keirin (v) – herkansingen

14u32: Keirin (v) – 2e ronde

15u48: Keirin (v) – 3e ronde

16u21: Keirin (v) – finale plaatsen 7-12

16u28: Keirin (v) – finale plaatsen 1-6

Teamsprint

Tegenwoordig is het niet eens meer de vraag óf de Nederlandse teamsprinters winnen, maar hoe snèl ze dat doen. Als de oranjeploeg foutloos blijft, is de overwinning een zekerheid. Matthijs Büchli, Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland maakten op de Spelen in Tokio hun favorietenrol waar door naar het goud te rijden en het EK van Grenchen eerder deze maand was de volgende scalp die werd veroverd, met Sam Ligtlee op de plek van Büchli. Ook op het WK maakt Ligtlee deel uit van de sprintploeg, samen met Van den Berg, Lavreysen en Hoogland. De Fransen en de Polen zijn andere belangrijke kanshebbers voor de medailles.

Het WK in Roubaix moet het zonder de Europese kampioenen teamsprint bij de vrouwen doen. De UCI hield voet bij stuk: om de oranjeploeg in te mogen zetten die goud pakte op het EK, had Nederland mee moeten doen aan een van de Nations League-wedstrijden. Dat deed het niet, dus kunnen Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet geen gooi doen naar de regenboogtrui. De Nederlandse mannen mogen wèl meedoen, omdat zij de regerende wereldkampioenen zijn. Overigens wordt de teamsprint voor vrouwen voor het eerst op een wereldkampioenschap met drie rensters afgewerkt in plaats van twee.

Programma

Woensdag 20 oktober

18u30: Teamsprint (v) – kwalificatie

19u12: Teamsprint (m) – kwalificatie

20u16: Teamsprint (v) – 1e ronde

20u27: Teamsprint (m) – 1e ronde

21u14: Teamsprint (v) – finales

21u22: Teamsprint (m) – finales

Tijdrit

Net als op de andere sprintonderdelen komt op de Kilometer zowel de wereld- als de Europees kampioen uit Nederland. Sam Ligtlee schreeuwde het vorig jaar februari uit toen hij in 59,495 seconden de regenboogtrui had veroverd. Dat het WK in Berlijn voor lange tijd zijn laatste toernooi zou zijn, had hij toen ook niet gedacht. Pas kwam Ligtlee eindelijk weer in actie tijdens het EK in Grenchen en kon hij zijn trui aan het publiek laten zien. Tweede werd hij achter Jeffrey Hoogland, die zowel in de kwalificatie als de finale een klasse apart was met tijden laag in de 58 seconden. Ook Hoogland werd al eens wereldkampioen op de Kilometer, in 2018 in Apeldoorn.

De afgelopen zeven jaar ging de wereldtitel viermaal naar een Russische op de 500 meter en drie keer naar een Duitse. Naar het zich laat aanzien zijn de Russische en Duitse vrouwen opnieuw de favoriet op dit nummer. De 21-jarige Lea Sophie Friedrich mag proberen haar titel van Berlijn te verdedigen. Ze reed vorig jaar in een tijd van 33,121 seconden naar de regenboogtrui. Haar twee jaar oudere landgenote Pauline Grabosch reed onlangs naar zilver op het EK. Daria Shmeleva is dan weer de regerende Europese kampioene in Roubaix. In 33,086 seconden bleef ze Grabosch en haar landgenote Yana Tyshchenko, ook een kanshebber voor het podium, voor.

Programma

Vrijdag 22 oktober

13u23: Kilometer tijdrit (m) – kwalificatie

20u00: Kilometer tijdrit (m) – finale

Zaterdag 23 oktober

10u46: 500 meter tijdrit (v) – kwalificatie

17u30: 500 meter tijdrit (v) – finale

Duurnummers

Ploegachtervolging

Tot een paar jaar geleden bestond de Belgische ploeg voor de ploegachtervolging uit mannen als Kenny De Ketele, Moreno De Pauw, Lindsay De Vylder en Robbe Ghys, maar ondertussen heeft een nieuwe lichting renners hun plaats ingenomen met Tuur Dens (21), Gianluca Pollefliet (19), Brent Van Mulders (21) en Noah Vandenbranden (19). Op het afgelopen EK in Grenchen werd de ploeg zevende en het WK is een nieuwe kans om te wedijveren met de wereldtop. De favoriete landen zijn normaal gesproken Denemarken, dat met de Europese kampioensploeg aantreedt, Groot-Brittannië, het Italië van Filippo Ganna en Zwitserland.

Bij de ploegachtervolging voor vrouwen kunnen we een nieuwe knalprestatie van de Duitse ploeg verwachten. Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein en Mieke Kröger werden in Tokio heel knap olympisch kampioen en vervolgens maakte Duitsland de favorietenrol waar op het EK. Op het WK treedt het land aan met olympiërs Brauße, Brennauer en Kröger, en met Lena-Charlotte Reißner en Laura Süßemilch, die er op het EK ook bij waren. Groot-Brittannië, Ierland, dat op het EK naar brons reed, en Italië, met de regerende wegkampioene Elisa Balsamo, zijn andere landen om rekening mee te houden.

Programma

Woensdag 20 oktober

13u00: Ploegachtervolging (v) – kwalificatie

14u21: Ploegachtervolging (m) – kwalificatie

20u48: Ploegachtervolging (m) – 1e ronde

Donderdag 21 oktober

18u30: Ploegachtervolging (v) – 1e ronde

19u25: Ploegachtervolging (m) – finales

20u54: Ploegachtervolging (v) – finales

Achtervolging

Tsja, wie houdt Filippo Ganna van een nieuwe wereldtitel op de 4 km achtervolging? De 25-jarige Italiaanse tempobeul was al vier keer wereldkampioen op dit onderdeel, waarvan de laatste drie jaar op rij. Vorig jaar degradeerde hij de tegenstand door in Berlijn naar een wereldrecord te rijden. Kortom, Ganna is een echte specialist en de manier waarop hij Italië naar de olympische titel sleepte in Tokio, staat bij iedereen vast nog wel op het netvlies. Mocht hij een offday hebben, dan heeft Italië met Jonathan Milan ook nog de regerend Europees kampioen achter de hand. Ook Felix Groß, Rui Oliveira, Lev Gonov, Claudio Imhof en Ashton Lambie zijn podiumkandidaten.

Bij de vrouwen zijn op papier de Duitse vrouwen favoriet. Lisa Brennauer reed eerder deze maand met een 3:18,5 in de kwalificatie en een 3:19,5 in de finale naar de Europese titel in Grenchen. De concurrentie zal vooral uit eigen land komen met Franziska Brauße, die vorig jaar achter Chloé Dygert en Brennauer naar WK-brons reed. Dygert zal haar wereldtitel niet verdedigen in Roubaix. De Amerikaanse heeft nog te veel last van de zware beenblessure die ze eind vorig jaar opliep op het WK op de weg in Imola. Andere vrouwen om op het WK rekening mee te houden zijn Martina Alzini en haar landgenote Letizia Paternoster.

Programma

Vrijdag 22 oktober

15u03: Achtervolging 4 km (m) – kwalificatie

20u36: Achtervolging 4 km (m) – finales

Zaterdag 23 oktober

13u39: Achtervolging 3 km (v) – kwalificatie

19u41: Achtervolging 3 km (v) – finales

Puntenkoers

Nog een paar weken en dan zet Kenny De Ketele tijdens de Wooning Zesdaagse van Rotterdam een punt achter zijn lange loopbaan. Voor het zo ver is, rijdt de 36-jarige renner eerst nog het WK in Roubaix waar hij eerst de puntenkoers doet en daarna de koppelkoers. Als specialist in het zesdaagse-werk en de koppelkoers, heeft De Ketele ook de kwaliteiten voor de puntenkoers. Hij reed al een keer naar zilver en tweemaal naar brons op dit WK-onderdeel. Voor Nederland komt Vincent Hoppezak in actie. Op het EK was de 22-jarige renner tweede op de scratch. Favoriet voor de nieuwe regenboogtrui is Benjamin Thomas, die met overtuiging Europees kampioen werd.

Elinor Barker zal haar wereldtitel op de puntenkoers niet verdedigen. De 27-jarige Britse en haar partner Casper verwachten namelijk een kindje. De regenboogtrui ligt dus voor het grijpen op de wielerbaan van Le Stab. Vanuit Nederlands oogpunt is het uitkijken naar Kirsten Wild, die drie jaar geleden in Apeldoorn naar de titel reed op dit nummer. Het WK is een van de laatste kunststukjes in haar carrière. Namens België komt Lotte Kopecky in actie. De 25-jarige renster was in 2016 al weleens Europees U23-kampioene op dit onderdeel. Andere vrouwen om rekening mee te houden zijn Katie Archibald, regerend Europees kampioene Gulnaz Khatuntseva en Jennifer Valente.

Programma

Vrijdag 22 oktober

13u53: Puntenkoers 20 km (m) – kwalificatie (indien nodig)

18u32: Puntenkoers 40 km (m) – finale

Zondag 24 oktober

09u30: Puntenkoers (v) – kwalificatie (indien nodig)

13u47: Puntenkoers 25 km (v) – finale

Scratch

Op de eerste dagen van het WK staat de scratch al op het programma. Op dit onderdeel kan de eindsprint beslissend zijn, maar het kan ook maar zo zijn dat de wedstrijd al in een vroeg stadium ontploft en een solist als nieuwe wereldkampioen uit de bus komt. Roy Eefting is de Nederlandse troef. De snelle 32-jarige renner, die komend jaar terugkeert naar Nederland bij het continentale Allinq, pakte in 2019 zilver op de scratch op het WK in Pruszków. Tuur Dens mag de Belgische eer verdedigen. Yauheni Karaliok is de titelverdediger op dit nummer. Ook Sebastián Mora pakte al een keer de wereldtitel. En houd ook de Portugees Iúri Leitão in de gaten!

Bij de dames is het uitkijken naar de verrichtingen van de jonge Maike van der Duin. De 20-jarige Nederlandse is de regerende Europese U23-kampioene op de scratch en greep op het elite-EK in Grenchen net naast het podium. De wereldkampioenes van de afgelopen jaren verschijnen niet aan de start en dus liggen er kansen, bijvoorbeeld voor de 23-jarige Française Marion Borras die een goed EK achter de rug heeft of de ervaren Britse Neah Evans. Andere kanshebsters zijn de Italiaanse Martina Fidanza en de Litouwse Olivija Baleisyte.

Woensdag 20 oktober

15u42: Scratch 5 km (v) – kwalificatie (indien nodig)

19u58: Scratch 10 km (v) – finale

Donderdag 21 oktober

14u28: Scratch 7,5 km (m) – kwalificatie (indien nodig)

19u57: Scratch 15 km (m) – finale

Koppelkoers

Het WK in Roubaix wordt het laatste wereldkampioenschap waarop Amy Pieters en Kirsten Wild een koppel vormen. Het Nederlandse koppel pakte de afgelopen WK steeds de regenboogtrui en mag in de Franse historische wielerstad wederom proberen de wereldtitel te verdedigen. Ze nemen het op tegen onder andere het jonge Belgische duo Shari Bossuyt (21) en Katrijn De Clercq (19). Een nieuwe wereldtitel ligt echter niet voor het oprapen met koppels als Amalie Dideriksen-Julie Leth, Europees kampioenen Katie Archibald en Neah Evans en Clara Copponi-Marie Le Net in de baan.

In aanloop naar het WK was veel te doen over de afwezigheid van Europees kampioenen Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip op de koppelkoers. De UCI toonde geen clementie en hield vast aan de regel dat Nederland voor deelname aan de Nations Cup had moeten meedoen. België had dat wél gedaan, dus verschijnen Kenny De Ketele en Robbe Ghys aan de start in Roubaix. Maar favoriet voor de wereldtitel zijn de olympische kampioenen Lasse Norman Hansen en Michael Mørkøv. Thomas Boudat-Benjamin Thomas, Ethan Hayter-Oliver Wood, Roger Kluge-Theo Reinhardt en Iúri Leitão-Rui Oliveira moeten eveneens hoge ogen kunnen gooien.

Programma

Zaterdag 23 oktober

11u11: Koppelkoers 15 km (v) – kwalificatie (indien nodig)

18u10: Koppelkoers 30 km (v) – finale

Zondag 24 oktober

10u07: Koppelkoers 25 km (m) – kwalificatie (indien nodig)

14u48: Koppelkoers 50 km (m) – finale

Omnium

België zag de jonge Fabio Van den Bossche eerder deze maand naar zilver rijden op het omnium tijdens het EK in Grenchen en de 21-jarige renner, komend seizoen uitkomend voor Alpecin-Fenix, is in Roubaix opnieuw de Belgische troef. Voor Nederland verschijnt Roy Eefting in de baan, net als tijdens het EK. De 32-jarige renner kende daar een bliksemstart door de scratch te winnen, maar moest uiteindelijk met de negende plek genoegen nemen. De Deen Matias Malmberg zal met revanchegevoelens voor het EK aan de start staan. Voor Frankrijk staat Donavan Grondin op de voorlopige startlijst. Ethan Hayter is de Britse troef. Elia Viviani komt namens Italië in actie.

Net als op het EK mag de jonge Maike van der Duin zich meten met de internationale top op het omnium. In Grenchen resulteerde dat al in een knappe vierde plek voor de 20-jarige Nederlandse. Voor België rijdt Lotte Kopecky het omnium. Voor Kopecky eindigde het omnium op de Spelen van Tokio in een deceptie, nadat ze door een val moest opgeven. In Roubaix krijgt ze een mooie kans om revanche te nemen. Kopecky zal een wereldtitel echter niet cadeau krijgen met onder meer Annette Edmondson, Europees kampioene Katie Archibald, wereldkampioene op de weg Elisa Balsamo, titelverdedigster Yumi Kajihara en Jennifer Valente in koers.

Programma

Vrijdag 22 oktober

13u00: Omnium (v) – kwalificatie (indien nodig)

14u45: Omnium I (v) – scratch 7,5 km

16u10: Omnium II (v) – temporace 7,5 km

19u34: Omnium III (v) – afvalkoers

21u01: Omnium IV (v) – puntenkoers 20 km

Zaterdag 23 oktober

10u00: Omnium (m) – kwalificatie (indien nodig)

12u38: Omnium I (m) – scratch 10 km

15u01: Omnium II (m) – temporace 10 km

18u51: Omnium III (m) – afvalkoers

20u02: Omnium IV (m) – puntenkoers 25 km

Afvalkoers

We kennen de afvalkoers al van het omnium, maar voor het eerst is het nu ook een alleenstaand WK-nummer. De bedoeling is dat je niet als laatste met je achterwiel over de streep komt, want anders lig je eruit. Nederland heeft geen renners aan de start van de afvalkoers, België wél met de nog altijd pas 22-jarige Jules Hesters, die al wel enkele jaren meedraait in het zesdaagse-circuit. Hesters was in 2019 de Europese U23-kampioen op dit nummer. Europees kampioen Sergei Rostovtsev mag proberen om ook wereldkampioen te worden. Deceuninck-Quick-Step-aanwinst Ethan Vernon rijdt namens Groot-Brittannië. Elia Viviani is de Italiaanse specialist in de wedstrijd.

Lotte Kopecky is de Belgische troef in de vrouwenkoers. De 25-jarige renster heeft voldoende ervaring op de baan om het ver te schoppen op het WK. Verder is het uitkijken naar de vrouwen die het op het EK in Grenchen goed hebben gedaan. Denk aan Europees kampioene Valentine Fortin, die in Zwitserland samen met Letizia Paternoster overbleef op de afvalkoers. De 22-jarige Italiaanse is in Frankrijk eveneens van de partij. Ook de Poolse Nikol Plosaj en de Spaanse Eukene Larrarte kwamen ver op het EK. Verder springen ook de namen van omnium-specialiste Yumi Kajihara en Maria Martins in het oog.

Programma

Donderdag 21 oktober

16u02: Afvalkoers (v) – kwalificatie (indien nodig)

21u09: Afvalkoers (v) – finale

Zondag 24 oktober

11u46: Afvalkoers (m) – kwalificatie (indien nodig)

16u37: Afvalkoers (m) – finale

* de genoemde namen zijn op basis van de voorlopige deelnemerslijst

Programma

Woensdag 20 oktober

13u00: Ploegachtervolging (v) – kwalificatie

14u21: Ploegachtervolging (m) – kwalificatie

15u42: Scratch 5 km (v) – kwalificatie (indien nodig)

18u30: Teamsprint (v) – kwalificatie

19u12: Teamsprint (m) – kwalificatie

19u58: Scratch 10 km (v) – finale

20u16: Teamsprint (v) – 1e ronde

20u27: Teamsprint (m) – 1e ronde

20u48: Ploegachtervolging (m) – 1e ronde

21u14: Teamsprint (v) – finales

21u22: Teamsprint (m) – finales

Donderdag 21 oktober

13u00: Keirin (m) – 1e ronde

13u23: Sprint 200m tijdrit (v) – kwalificatie

14u10: Keirin (m) – herkansingen

14u28: Scratch 7,5 km (m) – kwalificatie (indien nodig)

14u51: Sprint (v) – 1/16e finale

15u29: Keirin (m) – 2e ronde

15u43: Sprint (v) – 1/8e finale

16u02: Afvalkoers (v) – kwalificatie (indien nodig)

18u30: Ploegachtervolging (v) – 1e ronde

18u58: Sprint (v) – 1e heat kwartfinales

19u14: Keirin (m) – 3e ronde

19u25: Ploegachtervolging (m) – finales

19u39: Sprint (v) – 2e heat kwartfinales

19u57: Scratch 15 km (m) – finale

20u20: Sprint (v) – decider kwartfinales

20u42: Keirin (m) – finale plaatsen 7-12

20u49: Keirin (m) – finale plaatsen 1-6

20u54: Ploegachtervolging (v) – finales

21u09: Afvalkoers (v) – finale

Vrijdag 22 oktober

13u00: Omnium (v) – kwalificatie (indien nodig)

13u23: Kilometer tijdrit (m) – kwalificatie

13u53: Puntenkoers 20 km (m) – kwalificatie (indien nodig)

14u45: Omnium I (v) – scratch 7,5 km

15u03: Achtervolging 4 km (m) – kwalificatie

16u10: Omnium II (v) – temporace 7,5 km

18u32: Puntenkoers 40 km (m) – finale

19u24: Sprint (v) – 1e heat halve finales

19u34: Omnium III (v) – afvalkoers

19u52: Sprint (v) – 2e heat halve finales

20u00: Kilometer tijdrit (m) – finale

20u32: Sprint (v) – decider halve finales

20u36: Achtervolging 4 km (m) – finales

20u51: Sprint (v) – 1e heat finales

21u01: Omnium IV (v) – puntenkoers 20 km

21u31: Sprint (v) – 2e heat finales

21u55: Sprint (v) – decider finales

Zaterdag 23 oktober

10u00: Omnium (m) – kwalificatie (indien nodig)

10u46: 500 meter tijdrit (v) – kwalificatie

11u11: Koppelkoers 15 km (v) – kwalificatie (indien nodig)

11u51: Sprint 200m tijdrit (m) – kwalificatie

12u38: Omnium I (m) – scratch 10 km

13u01: Sprint (m) – 1/16e finale

13u39: Achtervolging 3 km (v) – kwalificatie

14u42: Sprint (m) – 1/8e finale

15u01: Omnium II (m) – temporace 10 km

17u30: 500 meter tijdrit (v) – finale

17u52: Sprint (m) – 1e heat kwartfinales

18u10: Koppelkoers 30 km (v) – finale

18u51: Omnium III (m) – afvalkoers

19u09: Sprint (m) – 2e heat kwartfinales

19u41: Achtervolging 3 km (v) – finales

19u56: Sprint (m) – decider kwartfinales

20u02: Omnium IV (m) – puntenkoers 25 km

Zondag 24 oktober

09u30: Puntenkoers (v) – kwalificatie (indien nodig)

10u07: Koppelkoers 25 km (m) – kwalificatie (indien nodig)

11u07: Sprint (m) – 1e heat halve finales

11u15: Keirin (v) – 1e ronde

11u38: Sprint (m) – 2e heat halve finales

11u46: Afvalkoers (m) – kwalificatie (indien nodig)

12u04: Keirin (v) – herkansingen

12u22: Sprint (m) – decider halve finales

13u47: Puntenkoers 25 km (v) – finale

14u24: Sprint (m) – 1e heat finales

14u32: Keirin (v) – 2e ronde

14u48: Koppelkoers 50 km (m) – finale

15u48: Keirin (v) – 3e ronde

16u05: Sprint (m) – 2e heat finales

16u21: Keirin (v) – finale plaatsen 7-12

16u28: Keirin (v) – finale plaatsen 1-6

16u33: Sprint (m) – decider finales

16u37: Afvalkoers (m) – finale

* de genoemde tijden zijn onder voorbehoud

TV

Het WK baanwielrennen is rechtstreeks te volgen op Eurosport. Daarnaast beschikt in Nederland de NOS over de uitzendrechten. In België is het wereldkampioen via Sporza te zien. Op WielerFlits wordt dagelijks een Volg hier gepubliceerd.