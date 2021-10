Lotte Kopecky sterkste op WK puntenkoers, brons voor Kirsten Wild

Lotte Kopecky is de nieuwe wereldkampioene op de puntenkoers. De Belgische wist op imponerende wijze de regenboogtrui te veroveren, voor de Britse Katie Archibald en Kirsten Wild. De Nederlandse veroverde op haar laatste WK dus een gouden (koppelkoers) en bronzen medaille.

Elinor Barker besloot haar wereldtitel op de puntenkoers niet te verdedigen. De 27-jarige Britse en haar partner Casper verwachten namelijk een kindje. De regenboogtrui lag dus voor het grijpen op de wielerbaan van Le Stab. Vanuit Nederlands oogpunt was het uitkijken naar Kirsten Wild, die drie jaar geleden in Apeldoorn naar de titel reed op dit nummer en zaterdag opnieuw wereldkampioene werd op de koppelkoers. Het WK is een van de laatste kunststukjes in haar carrière.

Namens België kwam Lotte Kopecky in actie. De 25-jarige renster was in 2016 al weleens Europees U23-kampioene op dit onderdeel. Andere vrouwen om rekening mee te houden waren Katie Archibald, regerend Europees kampioene Gulnaz Khatuntseva en Jennifer Valente. In de beginfase van de puntenkoers wisten Wild en Valente enkele belangrijke punten te sprokkelen bij de eerste tussensprints, maar thuisfavoriete Marion Borras deed pas echt goede zaken.

Kopecky maakt indruk

De Française wist al vroeg een ronde voorsprong te pakken, goed voor twintig punten, en streek ook nog vijf punten op bij een nieuwe tussensprint, maar Borras kon niet lang genieten van haar leidende positie. Wild, Valente, Kopecky, Archibald en Silvia Zanardi trokken ten aanval en zagen dit beloond worden met een ronde voorsprong. Wild was in haar laatste puntenkoers op een WK zeer goed op dreef en deed volop mee om de wereldtitel.

De wereldtitel was echter nog niet binnen voor Wild, verre van. De ervaren Nederlandse reed op een bepaald moment in de verdrukking na een uitval van Kopecky en Archibald. De Belgische en Britse wisten, samen met Zanardi en de Portugese Maria Martins, nog maar eens een ronde voorsprong te pakken en zo was het opnieuw stuivertje wisselen tussen Wild, Kopecky en Archibald. Met nog vijftien ronden te gaan lag Archibald op kop, gevolgd door Kopecky.

Goud voor België, brons voor Nederland

Kopecky maakte met enkele kwieke sprints en flitsende demarrages indruk namens België en wist in de slotfase met een nieuwe putsch een ronde en twintig extra punten te sprokkelen, waardoor ze de koppositie wist over te nemen van de Britse Archibald. Die laatste weigerde zich zomaar gewonnen te geven, maar bleek niet meer in staat om de ijzersterke Kopecky van de wereldtitel te houden. Archibald veroverde een zilveren plak, brons was er voor de afscheidnemende Wild.

WK baanwielrennen in Roubaix 2021

Uitslag puntenkoers 25 km (v)

Lotte Kopecky

Katie Archibald

Kirsten Wild