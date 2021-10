Benjamin Thomas wint WK puntenkoers, brons voor Hoppezak

Benjamin Thomas is de nieuwe wereldkampioen op de puntenkoers. Op het WK baan in Roubaix verzamelde de 26-jarige Fransman 94 punten, tien meer dan de Belg Kenny De Ketele die met zilver genoegen moest nemen. De jonge Nederlander Vincent Hoppezak reed 35 punten bij elkaar en mocht na de wedstrijd de bronzen medaille ophalen.

De knal van het startschot voor de koers over 160 ronden was nog nauwelijks uitgedoofd of de Italiaan Michele Scartezzini ging in de aanval. De 29-jarige renner probeerde de concurrentie al vlot te verrassen, maar werd nog voor de eerste sprint bijgehaald. Vlak na deze sprint versnelden Sebastián Mora en Kenny De Ketele, die allebei een ronde pakten. De 36-jarige Belg, koploper in de UCI Points Race Ranking, deed daarmee uitstekende zaken.

De Ketele ging met de twintig bonuspunten namelijk aan de leiding en zijn voorsprong in de stand wist hij lange tijd vast te houden. De Belg was alleen niet de enige sterke man in koers, want ook Benjamin Thomas had sterke benen en sprokkelde stelselmatig zijn punten bij elkaar. Hoewel De Ketele het peloton een keer vaker lapte in de wedstrijd, wist Thomas in de finale op gelijke hoogte te komen èn de Belg voorbij te gaan.

De Ketele wilde zich niet gewonnen geven, maar was met zijn vechtlust niet opgewassen tegen de ijzersterke Thomas. De Fransman verzekerde zich zo van de gouden medaille. De Belg, die binnenkort afscheid neemt van de wielersport, moest zich tevreden stellen met zilver. Achter de twee sterksten in de wedstrijd reed de 22-jarige Nederlander Vincent Hoppezak een heel goede koers, die hij met brons beloond zag worden.

Eerder deze maand werd Thomas ook al Europees kampioen puntenkoers in Grenchen.

WK baanwielrennen in Roubaix 2021

Uitslag puntenkoers 40 km (m)

Benjamin Thomas – 94 punten

Kenny De Ketele – 84 punten

Vincent Hoppezak – 35 punten