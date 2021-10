Duitse vrouwen maken favorietenrol waar en winnen WK ploegachtervolging

Olympisch en Europees kampioen waren de Duitse achtervolgingsvrouwen al, maar nu mogen ze zich ook de nieuwe wereldkampioenen noemen. Tijdens het WK in Roubaix veroverden Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Mieke Kröger en Laura Süßemilch de gouden medaille op dit nummer. In de finale werd Italië naar het zilver verwezen. Groot-Brittannië reed naar het brons.

Bij de ploegachtervolging voor vrouwen mochten we op voorhand een nieuwe knalprestatie van Duitsland verwachten. Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein en Mieke Kröger werden in Tokio namelijk olympisch kampioen en vervolgens maakte de Duitse ploeg de favorietenrol waar op het Europees kampioenschap in Grenchen. Op het WK op de baan van Le Stab in Roubaix trad het team aan met de olympiërs Brauße, Brennauer en Kröger, en met Laura Süßemilch die er op het EK ook bij was.

De 33-jarige Brennauer wist samen met de twintigers Brauße (22), Kröger (28) en Süßemilch (24) de sterke lijn door te trekken, want de Duitse ploeg reed in 4:13,082 minuten de snelste tijd in de kwalificatie. Het verschil met nummer twee Italië was een seconde, nummer drie Groot-Brittannië volgde op drie seconden en het gat naar nummer vier Ierland bedroeg al tien tellen. Ierland was vervolgens de tegenstander in de eerste ronde, waarin de Duitse vrouwen mochten proberen hun finaleplaats veilig te stellen.

Ierland bleek geen partij voor Duitsland, dat daardoor doorstootte naar de finale. In de eindstrijd wachtte een confrontatie met de jonge Italiaanse ploeg van de 23-jarige wereldkampioene op de weg Elisa Balsamo, Martina Alzini (24), Chiara Consonni (22) en Martina Fidanza (21), die de Britse vrouwenploeg had verslagen. De beginfase was voor Italië, dat meteen een gaatje pakte. Daarna raakte de Duitse ploeg op stoom en boog de achterstand om in een voorsprong. Beide landen deden echter niet veel voor elkaar onder.

In de tweede helft van de wedstrijd wist Duitsland het laken dan toch naar zich toe te trekken. Een gaatje werd stelselmatig uitgebouwd en uiteindelijk zette de Duitse ploeg de klok stil na 4:08,752 minuten, goed voor goud. Het verschil met de Italiaanse vrouwen was aan de finish opgelopen tot bijna vijf seconden.

WK baanwielrennen in Roubaix 2021

Uitslag ploegachtervolging (v)

Duitsland – 4:08,752 min.

Italië – 4:13,690 min.

Groot-Brittannië – 4:17,359 min.

4. Canada – 4:22,889 min.