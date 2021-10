Jeffrey Hoogland is voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen op de Kilometer tijdrit geworden. Tijdens het WK baanwielrennen in Roubaix was de 28-jarige Nederlander net als in 2018 de beste van de wereld op het zware onderdeel. Sam Ligtlee slaagde er niet in zijn titel te verdedigen en moest genoegen nemen met de vijfde plaats.

Dit bericht wordt aangevuld.