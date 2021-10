Ethan Hayter oppermachtig naar goud op WK omnium

Ethan Hayter is de nieuwe wereldkampioen op het omnium. Op het WK baan in Roubaix was de 23-jarige baan- en wegrenner van INEOS Grenadiers de allerbeste op dit onderdeel. Op de erelijst volgt hij Benjamin Thomas op, die de meerkamp dit jaar aan zich voorbij liet gaan.

België zag de jonge Fabio Van den Bossche eerder deze maand naar zilver rijden op het omnium tijdens het EK in Grenchen en de 21-jarige renner, komend seizoen uitkomend voor Alpecin-Fenix, was in Roubaix opnieuw de Belgische troef. Van den Bossche begon de dag veelbelovend door derde te worden in de kwalificatie, maar zou vervolgens geen rol spelen in de strijd om de gouden medaille. Ook Roy Eefting, die voor Nederland in de baan verscheen, kon zich niet mengen in de strijd om het podium.

Het was vooral Ethan Hayter die als een raket uit de startblokken vertrok. De 23-jarige Brit, op de weg winnaar van onder meer de Ronde van Noorwegen, won de eerste twee onderdelen van het omnium met de scratch en de temporace. In de afvalkoers, die werd gewonnen door Aaron Gate nadat Donavan Grondin zich een ronde vergiste in de eindsprint, werd hij vervolgens vierde. Met die cijfers begon Hayter met 114 punten aan de puntenkoers. Daar mocht hij zes punten op Aaron Gate verdedigen en zestien punten op Iúri Leitão.

Al snel werd duidelijk dat de wereldtitel naar Hayter zou gaan. De Brit sprokkelde stelselmatig zijn punten bij elkaar en ging ook tweemaal rond, goed voor nog eens veertig punten erbij. Uiteindelijk stopte de teller op een fenomenale 180 punten, waarmee hij ruimschoots de beste was. Gate wist zijn tweede plaats te verdedigen in de puntenkoers. Elia Viviani pakte onderweg een ronde en won de eindsprint, waardoor de olympische kampioen van Rio (2016) zich nog knap naar het podium knokte. De Italiaan mocht het brons ophalen.

WK baanwielrennen in Roubaix 2021

Uitslag omnium (m)

Ethan Hayter – 180 punten

Aaron Gate – 124 punten

Elia Viviani – 121 punten