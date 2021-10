WK baanwielrennen: Goud voor thuisfavoriet Grondin op de scratch, zilver voor Dens

Donavan Grondin is de nieuwe wereldkampioen op de scratch. De 21-jarige Fransman bracht de Fransen in extase door na een spannende wedstrijd af te rekenen met de Belg Tuur Dens en de Brit Rhys Britton. Roy Eefting moest van te ver komen en greep naast een medaille.

Op de eerste dagen van het WK stond de scratch al op het programma. Op dit onderdeel kan de eindsprint beslissend zijn, maar het kan ook zomaar zijn dat de wedstrijd al in een vroeg stadium ontploft en een solist als nieuwe wereldkampioen uit de bus komt. Roy Eefting was de Nederlandse troef. De snelle 32-jarige renner, die komend jaar terugkeert naar Nederland bij het continentale Allinq, pakte in 2019 zilver op de scratch op het WK in Pruszków.

Tuur Dens mocht de Belgische eer verdedigen. Yauheni Karaliok was de titelverdediger op dit nummer, maar ook Sebastián Mora pakte al een keer de wereldtitel. En met Rui Oliveira, Elia Viviani en Donavan Grondin stonden er nog meer (schaduw)favorieten aan het vertrek. De wedstrijd werd al snel op gang gebracht door onder meer de Pool Bartosz Rudyk en Viviani. Zelfs Eefting, die normaal toch gokt op zijn snedige sprint, ging in de aanval.

Alles op de eindsprint

Heel veel renners probeerden er vanonder te muizen, maar het bleken slechts losse flodders. Met nog goed zeven ronden te gaan trok Gavin Hoover door en de Amerikaan wist op kousenvoeten weg te rijden en een interessant gaatje te slaan. De inspanning van Hoover bleek echter niet genoeg voor de wereldtitel, want met nog minder dan drie ronden op de teller kwamen de rappe mannen opzetten, met Tuur Dens op de eerste rij. De Belg liet zich niet verrassen in het gedrum en begon in een uitstekende positie aan de laatste ronde.

Dens begon in het wiel van Grondin aan de echte eindsprint, maar bleek net niet genoeg over te hebben om de Fransman nog te remonteren. De 21-jarige Grondin hield stand en boekte de grootste overwinning uit zijn nog jonge carrière. Dens werd tweede en wist België zijn eerste medaille van dit WK te bezorgen. De Brit Britton moest genoegen nemen met brons, Eefting viel met een vierde plaats net naast het podium. De Nederlander zat te ver bij het ingaan van de laatste ronde, kwam nog flink opzetten, maar het kalf bleek al verdronken.

WK baanwielrennen in Roubaix 2021

Uitslag scratch 15 km (m)

