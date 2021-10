Amy Pieters en afscheidnemende Kirsten Wild winnen WK koppelkoers

Amy Pieters en Kirsten Wild zijn voor het derde jaar op rij wereldkampioen koppelkoers geworden. Op de wielerbaan van Le Stab in Roubaix viel de beslissing in de strijd om de gouden plak pas in de allerlaatste sprint, maar daar bleef het Nederlandse koppel het Franse duo vóór en verzekerde het zich zo van de wereldtitel.

Het WK in Roubaix werd het laatste wereldkampioenschap waarop Amy Pieters en Kirsten Wild een koppel vormden. De 30-jarige Pieters gaat weliswaar nog wel even door, maar de 39-jarige Wild hangt binnenkort haar fiets aan de haak. Het Nederlandse koppel pakte de afgelopen WK’s steeds de regenboogtrui en mocht in de Franse historische wielerstad proberen voor het tweede jaar op rij de trui te verdedigen.

Pieters en Wild waren meteen op de afspraak en wonnen de eerste sprint. Daarna vochten ze een spannende strijd uit met vooral de Franse vrouwen Clara Copponi en Marie Le Net en het sterke Britse koppel Katie Archibald-Neah Evans, dat onlangs Europees kampioen werd in Grenchen. Het waren uiteindelijk de Franse vrouwen die de grootste bedreiging vormden voor Nederland, dat onderweg vier sprints wist te winnen.

Voor de laatste sprint had Nederland 29 punten en Frankrijk 26, dus als de Franse vrouwen de laatste sprint zouden winnen zouden ze de wereldtitel voor de Nederlandse dames wegkapen. Pieters en Wild reden echter aanvallend in de laatste ronden en moesten in de eindsprint alleen Italië voorlaten. Daarmee verzekerde de oranjeploeg van de regenboogtrui en kon Wild in stijl afscheid nemen van het wereldkampioenschap koppelkoers.

WK baanwielrennen in Roubaix 2021

Uitslag koppelkoers (v)

Amy Pieters-Kirsten Wild – 35 punten

Clara Copponi-Marie Le Net – 30 punten

Katie Archibald-Neah Evans – 24 punten

8. Shari Bossuyt-Katrijn De Clercq – -19 punten