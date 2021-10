Duitse teamsprintsters prolongeren hun wereldtitel in Roubaix

De Duitse vrouwen hebben hun wereldtitel op de teamsprint geprolongeerd. Tijdens het WK baan in Roubaix waren Pauline Grabosch, Lea Sophie Friedrich en Emma Hinze met afstand de beste en scherpten zij het wereldrecord aan dat de Nederlandse ploeg (46,551s) had gereden op het EK in Grenchen. Regerend Europees kampioen Nederland mocht niet aan het WK deelnemen.

Voor het eerst op het wereldkampioenschap werd de teamsprint voor vrouwen verreden met drie rensters per land in de baan, in plaats van twee. Deze reglementswijziging geldt sinds juni vorig jaar en was dus al van toepassing op de afgelopen twee Europese kampioenschappen in Plovdiv (2020) en Grenchen (2021) en de Nations Cup-wedstrijden in Hongkong, Sint-Petersburg en Cali. Alleen tijdens de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio werd nog wèl met twee rensters op de teamsprint gereden.

In Roubaix plaatsten de Duitse vrouwen zich als snelste voor de eerste ronde. Pauline Grabosch (23), Lea Sophie Friedrich (21) en Emma Hinze (24) deden dat in een nieuw wereldrecord: 46,511 seconden. In de eerste ronde zouden zij eigenlijk tegen de nummer acht van de kwalificatie moeten rijden, dat was Nigeria. Maar omdat de Nigeriaanse vrouwen erg langzaam hadden gereden en de kans groot was dat de Duitse dames hen zouden inhalen, besloot de wedstrijdjury om beide ploegen alleen te laten rijden.

Het deerde Pauline Grabosch, Lea Sophie Friedrich en Emma Hinze niet. Ook zonder tegenstand in de baan waren de Duitse vrouwen snel en plaatsten zij zich in opnieuw een wereldrecord, 46,358 seconden, voor de finale. Daar wachtte de Russische ploeg, terwijl Groot-Brittannië en Japan gingen strijden om het brons. Eigenlijk mocht Canada ten koste van Japan voor het brons gaan rijden, maar door een incorrecte wissel werd het Noord-Amerikaanse land gedeclasseerd door de wedstrijdjury.

Dat het nog sneller kon voor Duitsland, bleek wel in de finale. De openingsronde was nog voor de Russische vrouwen, maar daarna kwamen Grabosch, Friedrich en Hinze op stoom. De Duitse ICE bleef op de rails en denderde naar het derde wereldrecord van de dag: 46,064 seconden. Met die tijd verzekerden de Duitse dames zich van een nieuwe wereldtitel. Voor Rusland restte het zilver, brons was er voor Groot-Brittannië.

Geen Nederlandse teamsprintsters

De Nederlandse teamsprintsters die eerder deze maand Europees kampioen werden in Grenchen mochten niet deelnemen aan het WK. De UCI hield namelijk vast aan de regel dat continentale kampioenen alleen welkom zijn als hun land heeft voldaan aan de vereiste om ten minste een wedstrijd uit de Nations Cup te hebben gereden. Mede door de coronapandemie is dat door de Nederlandse ploeg niet gebeurd. Daarom ontbreken ook Europees kampioenen koppelkoers Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik op het WK.

WK baanwielrennen in Roubaix 2021

Uitslag teamsprint (v)

Duitsland – 46,064s

Rusland – 46,718s

Groot-Brittannië – 48,059s

4. Japan – 48,612s