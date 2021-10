Nederlandse teamsprinters pakken vierde wereldtitel op rij

De Nederlandse mannen blijven weer een jaar langer wereldkampioen op de teamsprint. Tijdens het wereldkampioenschap in Roubaix veroverden Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Roy van den Berg goud, waardoor de titel en de bijbehorende regenboogtruien voor de vierde keer op rij voor de oranjeploeg waren. In de finale werd Frankrijk verslagen.

De Nederlandse mannen waren op voorhand de grote favoriet. De oranjeploeg was de afgelopen jaren al toonaangevend op de teamsprint en dat werd dit seizoen nog maar eens onderstreept in Tokio tijdens de Olympische Spelen en in Grenchen tijdens het EK. Matthijs Büchli, Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland maakten in Japan hun status waar door naar goud te rijden en het EK in Zwitserland eerder deze maand was de volgende scalp die werd veroverd, met Sam Ligtlee op de plek van Büchli.

In Roubaix zetten de 33-jarige Van den Berg, Lavreysen (24) en Hoogland (28) in 42,690 seconden de snelste tijd op de klok in de kwalificatie. Daarmee waren zij drie tienden sneller dan Frankrijk, dat door het thuispubliek vooruit werd geschreeuwd. In de eerste ronde moest Nederland het dan voor een plaats in de finale opnemen tegen Japan, dat met 44,414 seconden de achtste tijd had neergezet. Omdat Nederland de confrontatie met de Japanners won en dat in de snelste tijd had gedaan (42,301s), stootten de oranjemannen door naar de finale waar Frankrijk wachtte.

