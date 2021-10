Zilver Maike van der Duin op WK scratch, goud voor ontsnapte Fidanza

Martina Fidanza is in Roubaix wereldkampioene op de scratch geworden. De talentvolle Italiaanse wachtte de sprint niet af, ontsnapte in de finale uit het peloton en kwam solo over de finish. De sprint om het zilver werd gewonnen door de Nederlandse Maike van der Duin.

De 20-jarige Van der Duin is de regerende Europese U23-kampioene op de scratch en greep onlangs op het elite-EK in Grenchen net naast het podium. Zij kreeg de kans namens Nederland, omdat Kirsten Wild (drievoudig wereldkampioen op de scratch) besloot een ander programma te rijden op dit WK.

Fidanza, ook nog maar 21, veroverde dus de wereldtitel in Frankrijk. Het peloton liet haar wegrijden en kwam te laat op gang. De strijd om het zilver leek door de Amerikaanse Jennifer Valente gewonnen te worden, maar de olympische kampioene op het omnium werd in extremis nog gepasseerd door Van der Duin.

WK baanwielrennen 2021 in Roubaix

Uitslag scratch, vrouwen

Martina Fidanza

Maike van der Duin

Jennifer Valente

4. Maggie Coles-Lyster

5. Hanna Tserakh