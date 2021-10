Lisa Brennauer gaat landgenotes Brauße en Kröger vooraf op WK achtervolging

Driemaal is scheepsrecht voor de Duitse Lisa Brennauer op het wereldkampioenschap individuele achtervolging. De afgelopen twee jaar moest de 33-jarige renster zich tevreden stellen met zilver op dit onderdeel, maar op het WK in Roubaix mocht ze eindelijk plaatsnemen op de hoogste tree van het podium. Daar stond ze tussen haar landgenotes Franziska Brauße en Mieke Kröger.

Op papier waren de Duitse vrouwen favoriet. Lisa Brennauer reed eerder deze maand naar de Europese titel in Grenchen, terwijl Franziska Brauße een jaar geleden achter Chloé Dygert en Brennauer naar WK-brons reed. Dygert zou haar wereldtitel niet verdedigen in Roubaix. De Amerikaanse had namelijk nog te veel last van de zware bovenbeenblessure die ze eind vorig seizoen opliep op het WK op de weg in Imola.

Brennauer en Brauße stelden niet teleur en reden in de kwalificatie de snelste tijden. Brennauer tikte na drie kilometer af na 3:17,572 minuten, waarmee zij ruim vier seconden sneller was dan Brauße. Daardoor mochten zij in de finale gaan strijden om de gouden medaille. Mieke Kröger, nog een Duitse, kwam minder dan een tiende van een seconde tekort voor de grote finale en mocht tegen de Italiaanse Martina Alzini om brons rijden.

Kröger wilde er nog wel even voor gaan. De 28-jarige renster ging stormachtig van start en haalde na bijna 2500 meter Alzini al bij. De Duitse wilde in stijl eindigen, reed door en zette nog een fraaie 3:20,903 minuten op de klok. Daarna was het de beurt aan Brennauer en Brauße. Brennauer bleek onklopbaar en verzekerde zich in 3:18,258 minuten van de wereldtitel. Voor Brauße, die afklopte in 3:22,980 minuten, was het zilver weggelegd.

WK baanwielrennen in Roubaix 2021

Uitslag individuele achtervolging (v)

Lisa Brennauer – 3:18,258 min.

Franziska Brauße – 3:22,980 min.

Mieke Kröger – 3:20,903 min.

4. Martina Alzini – OVL