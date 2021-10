Denemarken prolongeert wereldtitel koppelkoers, brons voor België

Lasse Norman Hansen en Michael Mørkøv hebben in Roubaix hun wereldtitel op de koppelkoers geprolongeerd. De Denen pakten een ronde voorsprong en verzamelden daarnaast de meeste punten (68 punten), waardoor zij Italië (64 punten) en België (62 punten) achter zich hielden op het WK baanwielrennen.

Kenny De Ketele en Robbe Ghys wonnen vroeg in de wedstrijd enkele sprints en kenden zo een uitstekende start op dit WK. De eerste grote slag was echter van de Italianen: Simone Consonni en Michele Scartezzini pakten een ronde en de bijbehorende 20 punten.

Zij zagen Denemarken (Lasse Norman Hansen-Michael Mørkøv), Frankrijk (Morgan Kneisky-Benjamin Thomas) en ook België naderen dankzij de daaropvolgende sprints. Vijftig rondes voor het einde namen de Denen de virtuele leiding over van Italië, maar de spanning was groot. De top-4 zat toen binnen negen punten van elkaar.

Spannende finale

In de laatste dertig rondes wisten Denemarken, Italië en Groot-Brittannië (Ethan Hayter-Oliver Wood) met succes een ronde te pakken op de rest. Zij wisten daardoor afstand te nemen van Frankrijk en België in de strijd om de medailles, maar die landen reageerden snel door zelf óók een ronde voorsprong te pakken. Het was daardoor ongekend spannend. In de laatste sprint met dubbele punten kwam de leidende positie van Denemarken niet meer in gevaar; wel wist België dankzij een goede eindsprint brons te winnen.

Nederland schitterde in afwezigheid op het WK koppelkoers. De KNWU mocht Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik, die onlangs nog Europees kampioen werden op dit onderdeel, niet inschrijven voor het WK omdat Nederland het afgelopen seizoen geen Nations Cup-wedstrijden heeft gereden.