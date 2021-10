Ashton Lambie verslaat Jonathan Milan en pakt de wereldtitel op de achtervolging

Ashton Lambie is de nieuwe wereldkampioen op de individuele achtervolging. In de finale klopte de 30-jarige Amerikaan, die in augustus als eerste renner de magische grens van vier minuten brak op de vier kilometer, de Europese kampioen Jonathan Milan. Filippo Ganna verpulverde de Zwitser Claudio Imhof in de kleine finale en pakte brons.

Filippo Ganna was op voorhand de grote favoriet voor een nieuwe wereldtitel op de achtervolging. De 25-jarige Italiaanse tempobeul was al vier keer wereldkampioen op dit onderdeel, waarvan de laatste drie jaar op rij. Ganna klokte in de kwalificatie echter pas de derde tijd, waardoor hij alleen nog brons kon pakken. Voor de kleine finale wist de INEOS-renner zich echter nog een keer op te laden. Hij ging ongenadig hard van start en had na ruim twee kilometer zijn tegenstander Claudio Imhof al te pakken. Daarmee verzekerde de Italiaan zich toch nog van een medaille.

Met Jonathan Milan stond er toch een Italiaan in de grote finale. De 21-jarige Europese kampioen nam het op tegen de Amerikaan Ashton Lambie. Lambie had zich als snelste gekwalificeerd in 4:03,237 minuten, Milan was de een-na-snelste in 4:05,785 minuten. De Amerikaan pakte in de eindstrijd meteen een gaatje, dat hij vervolgens wist vast te houden. Het verschil was aan de finish niet groot, maar het goud ging naar Lambie in 4:05,060 minuten. Milan moest in 4:06,149 minuten genoegen nemen met het zilver.

WK baanwielrennen in Roubaix 2021

Uitslag achtervolging 4 km (m)

Ashton Lambie – 4:05.060 min.

Jonathan Milan – 4:06,149 min.

Filippo Ganna

4. Claudio Imhof – OVL