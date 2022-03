Voorbeschouwing: GP Industria 2022

Aanstaande zondag is een hoogdag voor het wielrennen. Gent-Wevelgem, La Roue Tourangelle en de laatste etappe in de Ronde van Catalonië staan op het drukke programma. Maar ook in Italië wordt er weer gekoerst, de GP Industria staat namelijk op ons te wachten. Vorig jaar reed Mauri Vansevenant daar naar zijn eerste profoverwinning. Lees hier op WielerFlits alles wat moet je weten over de editie van dit jaar!

Historie

De GP Industria staat al sinds 1967 op de koersagenda, een koers met een rijke geschiedenis dus. De Italiaanse eendagswedstrijd was lange tijd deel van de UCI Europe Tour, twee jaar geleden is de koers gepromoveerd tot de ProSeries. Op de erelijst staan 52 renners, de meerderheid zijn Italianen. Van de 52 edities ging de winst maar liefst 40 keer naar een Italiaan. Franco Bitossi en Gianni Faresin zijn de twee renners die de koers driemaal hebben gewonnen in hun carrière. Adam Yates is de renner in het huidige peloton die het dichtste bij het record komt, de Brit staat namelijk op twee overwinningen (2014 en 2017).

Op de erelijst staan een reeks interessante namen. Roger De Vlaeminck, Francesco Moser, Michele Bartoli, Romāns Vainšteins, Damiano Cunego en Filippo Pozzato zijn maar enkele voorbeelden van de rijke erelijst van de GP Industria. Een naam die iets minder tot de verbeelding spreekt, is die van de Italiaan Daniele Ratto. De inmiddels 32-jarige renner nam in 2016 afscheid van het wielrennen na zeven jaar te hebben gereden in het profpeloton. “Maar waarom hebben we het over de niet zo bekende ex-renner Ratto?”, hoor ik u denken. Wel, Ratto won de GP Industria in 2010 en werd met die overwinning meteen ook de jongste winnaar ooit van de koers.

Die titel heeft de Italiaan tot op de dag van vandaag nog steeds in zijn bezit. Hij won de wedstrijd toen hij 20 jaar en 208 dagen op de teller had staan, op heel jonge leeftijd dus. Ratto, die op dat moment reed voor CarmioOro-NGC, won de eendagswedstrijd door de sprint te winnen van een select groepje. De Colombiaan Miguel Angel Rubiano en de Italiaan Franco Pelliziotto mochten mee op het podium. Opvallende namen in de top-10 zijn Simon Clarke en Davide Cimolai. Clarke slaagde er enkele jaren later in 2016 wel in om te winnen in de GP Industria.

Terug naar Ratto nu. De Italiaan, die onder meer voor Cannondale en Androni Giocattoli-Sidermec reed, heeft in zijn relatief korte carrière niet zo veel koersen gewonnen. De belangrijkste en grootste overwinning van Ratto is overduidelijk die in de Vuelta van 2013. In de stromende regen in de veertiende etappe was hij de enige renner die kon standhouden uit de ontsnapping van de dag. Ratto reed met een solo van maar liefst 47 kilometer solo naar de winst in een zeer zware bergrit. Een knappe overwinning dus voor de Italiaan. Op het podium van de etappe stonden Nibali en Chris Horner, die dat jaar de Vuelta naar zich kon toetrekken.

Verder dan die twee profoverwinningen is Ratto niet gekomen in zijn carrière. Nochtans was die carrière best veelbelovend begonnen. In 2007 werd hij namelijk nog tweede op het WK bij de junioren in Aguascalientes (Mexico). Hij werd toen geklopt door landgenoot Diego Ulissi. De Italianen gingen toen voor een clean sweep op het podium, want ook de derde plaats ging met Elia Favilli naar een Italiaan. De vierde en vijfde plaats in dat WK gingen naar Peter Sagan en John Degenkolb, een mooie top-5 toch.

Een jaar later kon Ratto toch de handen in de lucht steken, want hij reed naar de winst in de Ronde van Lombardije voor beloften in 2008. Desondanks deze twee veelbelovende uitslagen is het palmares van Ratto dus niet zo gevuld. Een laatste feitje over onze Italiaanse vriend, ook zijn zus koos de fiets als beroep. Rossella Ratto is haar naam. Zij won onder meer een etappe in de Women’s Tour en finishte tweemaal in de top-6 van het WK wielrennen, in 2013 reed ze zelfs naar een bronzen medaille toen de wereldtitel naar Marianne Vos ging.

Laatste tien winnaars GP Industria

2021: Mauri Vansevenant

2020: niet verreden vanwege corona

2019: Maximilian Schachmann

2018: Matej Mohorič

2017: Adam Yates

2016: Simon Clarke

2015: jaartje van de kalender verdwenen

2014: Adam Yates

2013: Mauro Santambrogio

2012: Filippo Pozzato

Vorig jaar

De koers werd vorig jaar gekruid door een vroege vlucht met daarin ancien Maciej Bodnar. De Pool van BORA-hansgrohe kreeg de jonge Italianen Guido Draghi (Mg.k Vis VPM) en Lorenzo Balestra (Beltrami TSA-Tre Colli) met zich mee. Hun voorsprong tijdens de 193 kilometer lange eendagswedstrijd groeide echter tot een maximum van slechts drie minuten. Dat was vooral te danken aan de mannen van Trek-Segafredo, die de touwtjes in handen namen in het peloton.

In de laatste 100 kilometer van de GP Industria kregen de renners vier heuvelachtige lokale rondjes voor hun kiezen, met vooral de beklimmingen van de Fornello (1 km aan 9,9%) en de San Baronto (8,6 km aan 3,5%) die in de kleren kropen. In dat eerste lastige rondje kreeg Bodnar, die alleen overgebleven was, even bezoek van een hoop achtervolgers. Die tegenaanval was echter van korte duur, want het peloton vond al snel terug de aansluiting.

Het was wachten tot de voorlaatste ronde voordat er echt gekoerst werd. Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali waren de twee renners die de debatten opende in de Italiaanse eendagskoers. Er ontstond een groepje met daarin onder meer Belg Dries Devenyns, maar hun poging hield geen stand. De allerlaatste beklimming van de dag, de San Baronto, moest uiteindelijk voor de beslissing zorgen in de koers.

Op die laatste klim kwam er een sterke demarrage van Nairo Quintana en Mauri Vansevenant. De twee werden nog versterkt door Mikel Landa en Bauke Mollema, zo ontstond er een sterke kopgroep. Op de top van de San Baronto hadden de vier renners een voorsprong van een halve minuut, er volgde nog een zevental kilometer tot de aankomst. In de achtervolging reed een grotere groep met daarin onder anderen Nibali, Valverde, Gianluca Brambilla én Nederlander Ide Schelling.

Het was die laatstgenoemde die voor wat extra spanning zorgde. De vier koplopers lieten in de laatste kilometer namelijk het tempo helemaal zakken, waardoor een ontsnapte en ontketende Schelling er razendsnel aankwam. De Nederlander van BORA-hansgrohe ging op en over de kopgroep en reed opeens als eerste in koers. De euforie voor Schelling was echter van korte duur, want Landa nam al snel het initiatief om hem terug te grijpen.

In de sprint, die op een oplopende straat werd gereden, ging Mollema als eerste aan. De renner van Trek-Segafredo hield lang stand, maar het was de jonge Belg Vansevenant die hem toch nog wist te remonteren. De 21-jarige renner van Quick-Step-Alpha-Vinyl kwam als eerste over de streep en won zo zijn eerste koers bij de profs. Mollema en Landa mochten mee op het podium, Schelling eindigde als vijfde na een knappe koers.

Bekijk hieronder zeker de video, waarin een extatische familie Vansevenant kijkt hoe hun jonge familielid naar de overwinning sprint en daar de nodige emoties bij heeft. Om kippenvel van te krijgen!

Uitslag GP Industria 2021 (193,4 km)

1. Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick-Step) in 4u26m26s

2. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) z.t.

3. Mikel Landa (Bahrain Victorious) z.t.

4. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) z.t.

5. Ide Schelling (BORA-hansgrohe) op 3s

Volledige uitslag

Parcours

Zowel de start als de finish zondag ligt in de kleine Toscaanse gemeente Larciano. Larciano ligt niet al te ver van Firenze, de Toscaanse hoofdstad. Jammer genoeg zal het peloton niet te zien zijn in Firenze zelf, de renners zullen namelijk lokale omlopen afwerken. Zes vlakke omlopen in de eerste helft van de wedstrijd, vier heuvelachtige in de tweede helft.

In die heuvelachtige omloop van 27,5 kilometer komt de scherprechter van het parcours dan ook vier keer terug. Het is de beklimming naar Fornello. In het routeboek staat dat de beklimming een lengte heeft van een kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,9%, kort maar zeer zwaar dus. Net na de beklimming van de Fornello start een nieuwe heuvel, de San Baronto (8,6 km aan 3,5%).

Een minder zware beklimming dus, maar wel een pak langer. De renners blijven dus eigenlijk klimmen vanaf het dorpje Zone Industriale, waar de Fornello begint, tot aan de top van de San Baronto. Een zware opgave voor de renners dus, zeker wanneer je weet dat ze dit viermaal zullen moeten doen.

In de laatste ronde volgt er na de San Baronto nog een korte afdaling naar de finish die ongeveer zeven kilometer bedraagt. Solo tot aan de finish rijden na gedemarreerd te hebben op de Fornello of San Baronto is zeker niet onoverkomelijk. Een aanval in de afdaling behoort ook tot de mogelijkheden, zo besliste de Sloveen Matej Mohorič namelijk in 2018 GP Industria. Flashback naar Milaan-San Remo?

Zondag 27 maart, GP Industria: Larciano – Larciano (192,2 km)

Start: om 11.15 uur in Larciano

Finish: tussen 15.45 en 16.15 uur in Larciano

Afstand: 192,2 km

Favorieten

UAE Emirates komt met een zeer sterke selectie voor de dag in Toscane. De ploeg, waar Aart Vierhouten een van de ploegleiders is, brengt met Zwitser Marc Hirschi een forse kanshebber aan de start. Hirschi won na lange afwezigheid in het peloton, door een operatie aan zijn heup, meteen zijn eerste koers van 2022. De 23-jarige reed in de Per Sempre Alfredo weg op de slotklim en kon nadien standhouden in de afdaling.

“Ik heb zo hard gewerkt met het team de afgelopen maanden om weer terug te kunnen keren, en het maakt me heel blij dat ik het dan op deze manier kan doen”, zei de Zwitser toen na afloop. Het is dus duidelijk dat Hirschi terug is en dat ze in het peloton terug rekening moeten houden met hem. In de Settimana Internazionale Coppi e Bartali laat hij zich ook zien.

Hirschi is echter niet de enige renner van zijn ploeg die zondag aanstalten maakt op de winst in Toscane, Alessandro Covi is ook zo een coureur. Covi boekte begin februari dit jaar zijn eerste profzege in de Vuelta a Murcia, maar bewees in het najaar van vorig jaar al dat hij een van de mannen is om in de gaten te houden door verschillende ereplaatsen te behalen.

Niet veel na de eerste profoverwinning van de 23-jarige Italiaan was het weer raak. De renner van UAE Emirates won de tweede etappe van de Ruta del Sol en werd ook meteen leider in het algemeen klassement. Iets later moest hij die trui wel weer afgeven, maar Covi bewees nog maar eens dat hij een zeer sterke renner is.

De volgende favoriet is een Italiaan en komt uit het team van Astana Qazaqstan. Erg veel kandidaten zijn er niet meer over dan, zeker niet als ik zeg dat de renner in kwestie de drie grote rondes heeft gewonnen. Inderdaad, Vincenzo Nibali staat aan de start van de GP Industria dit weekend. De Haai van Messina kent nog geen seizoensstart om over naar huis te schrijven, maar is altijd een van de renners om in de gaten te houden. In het verleden heeft de renner van Trek-Segafredo al meerdere Italiaanse eendagskoersen op zijn naam geschreven. Het parcours zondag, met de afdaling na de San Baronto, is ook zeker iets waar Nibali met enthousiasme naar kijkt.

Bij Alpecin-Fenix sturen ze een zevenkoppige selectie naar Italië met daarbij vijf Belgen, toch is onze favoriet niet bij de Belgen binnen de ploeg te zoeken. De renner in kwestie is namelijk Jay Vine, de Australische renner. Vine is sterk aan zijn seizoen begonnen door een tweede plaats te behalen in de zware bergrit in de Ster van Bessèges, waar hij alleen het jonge Noorse talent Tobias Halland Johannessen voor zich moest laten. Vine won daarnaast ook het bergklassement van de Franse etappekoers. In een sterk deelnemersveld in de Volta ao Algarve liet de Australiër nog een top-10 plek optekenen in een bergetappe, Vine is dus zeker een man die dit parcours moet aankunnen.

Oud-winnaar van de GP Industria Maximilian Schachmann staat ook aan de start aanstaande zondag. De Duister van BORA-hansgrohe krijgt met onder meer Cian Uijtdebroeks en Felix Großschartner enkele interessante namen mee in de selectie. Schachmann heeft dit seizoen nog maar drie koersdagen op de teller staan en daarin reed hij niet de beste resultaten bij elkaar, het is dus nog wat speculeren of de Duitser echt in vorm gaat zijn. In 2019 bewees hij wel dat dit parcours hem ligt, door samen met Mattia Cattaneo weg te rijden op de laatste klim van de dag en het uit te houden tot aan de finish. Schachmann won vervolgens overtuigend de sprint en schreef de Italiaanse eendagskoers op zijn naam.

Een kanshebber uit het Belgische kamp zondag moeten we zoeken bij de ploeg Bingoal Pauwels Sauces WB. Rémy Mertz is daar namelijk een van de renners die de wedstrijd zal proberen te winnen. De 26-jarige Belg reed in het verleden enkele jaren bij een ander Belgische team Lotto Soudal, weliswaar in de WorldTour. Mertz liet zich dit jaar al zien door enkele mooie ereplaatsen te behalen. Zo finishte hij bijvoorbeeld als negende in de loodzware bergrit in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, waar Nairo Quintana toen de dubbelslag behaalde. Maar vorige week kwam de Belg nog wat dichter bij de zege; hij fietste naar de derde plaats in de Per Sempre Alfredo, die gewonnen werd door Marc Hirschi. Omdat deze koers een gelijkaardig parcours heeft als dat van deze zondag, rekenen we Mertz ook zeker bij de kanshebbers.

Bij de deelnemende ploegen vinden we ook een selectie van Italië, waar renners van verschillende ploegen samen aan de start kunnen komen in naam van hun land. In die selectie vinden we Lorenzo Rota terug. De Italiaan, die normaal voor Intermarché-Wanty-Gobert uitkomt, is een renner die smult van dit soort koersen. Hij reed al een reeks ereplaatsen bij elkaar in wedstrijden met gelijkaardige profielen. Rota werd dit seizoen al vierde in de Trofeo Laigueglia, toen hij geklopt werd door drie renners van UAE Emirates. Maar ook vorig jaar toonde hij zijn kwaliteiten met onder meer een vierde plaats in de Classica San Sebastián. Rota is al vaak dicht bij de overwinning gekomen, het zou binnenkort wel eens echt raak kunnen zijn voor de Italiaan.

Een andere naam in die selectie van Italië is Andrea Vendrame. De 27-jarige renner rijdt normaal in loondienst van de Franse ploeg AG2R Citroën. Ook hij is zo een renner die dit soort wedstrijden perfect moet aankunnen. Vendrame reed dit jaar al naar twee top-10 plaatsen in de Tour des Alpes Maritimes et du Var en hij werd zesde in Milaan-Turijn. Het opvallende aan deze uitslagen is dat Vendrame zich kon mengen in een koers die eindigde op een sprint en een keer in een zware bergrit. Vorig jaar won hij nog een bergetappe in de Giro d’Italia. De polyvalente Italiaan kan dus mee over heuvels en heeft een sterk eindschot, de ideale combinatie voor zondag.

Er zijn in deze lijst met favoriete al twee renners van UAE Emirates gepasseerd, en nu komt er nog een derde aan. De ploeg komt gewoon met een zeer sterke selectie aan de start van de Italiaanse eendagskoers. Daarom duiden we ook Diego Ulissi aan als een van de favorieten voor de zege zondag. Ulissi kon dit jaar nog niet winnen, maar reed wel een grote reeks ereplaatsen bij elkaar.

Hij werd bijvoorbeeld achtste in de GP La Marseillaise, zevende in de Trofeo Laigueglia en zesde in het algemeen klassement van de Ster van Bessèges. De Italiaan reed deze week ook in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali meerdere top-10-resultaten bij elkaar. Het is dus duidelijk dat Ulissi in vorm is en dat hij gemotiveerd zal zijn om dan toch ook eens te winnen dit seizoen, in eigen land dan nog.

Verder zijn er een heleboel outsiders zoals Filippo Zana, Xandro Meurisse, Eduardo Sepúlveda en Gianluca Brambilla. Toch zijn onze ogen gevallen op Natnael Tesfatsion, de renner uit Eritrea van Drone Hopper-Androni Giocattoli. De nog maar 22-jarige renner kende al een mooi seizoen. Hij won het algemeen klassement van de Tour du Rwanda, maar ook in de Tirreno-Adriatico toonde hij zijn consistentie dit seizoen.

Tesfatsion werd vijfde in het klassement voor beste jongeren, waar hij toch renners zoals Quin Simmons en Mikkel Frølich Honoré voor bleef. Bovendien reed hij deze week naar twee vijfde plaatsen in de eerste twee etappes van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Tesfatsion is een leuke renner om in de gaten te houden en krijgt dan ook een bijpassend plaatsje in dit stukje met favorieten.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Marc Hirschi

*** Alessandro Covi, Andrea Vendrame

** Vincenzo Nibali, Lorenzo Rota, Diego Ulissi

* Rémy Mertz, Maximilian Schachmann, Natnael Tesfatsion, Jay Vine

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

De weersvoorspellingen voor zondag zullen een glimlach toveren op het gezicht van de meeste renners. Er wordt namelijk een mooi lentezonnetje voorspeld dat zal zorgen voor temperaturen tussen de 14 en 19 graden Celsius. Er zal een windje aanwezig zijn die uit het noordoosten zal waaien, maar dat zal al bij al wel meevallen. Het belooft een mooie dag te worden in Toscane!

Door het drukke wielerprogramma van dit weekend zal de koers helaas niet te volgen zijn op de tv’s in de Nederlandse en Belgische huiskamers.