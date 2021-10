Remco Evenepoel voert groots nummer op in Coppa Bernocchi

Remco Evenepoel heeft met een groots machtsvertoon de Coppa Bernocchi op zijn naam geschreven. De 21-jarige Belg van Deceuninck-Quick-Step was al vroeg op pad met een sterke kopgroep en besloot op dertig kilometer voor het einde aan een solo te beginnen. De concurrenten zagen hem niet meer terug; Evenepoel won met een grote voorsprong. Alessandro Covi eindigde op de tweede plaats, net voor Fausto Masnada. Phil Bauhaus was hier titelverdediger.

Net voor twaalven werden de renners in de Milanese regen afgevlagd om te beginnen aan de Coppa Bernocchi. Vanuit het vertrek probeerden diverse coureurs weg te geraken, maar het peloton liet hen niet begaan. Op de eerste van zes lokale ronden was het peloton nog altijd gesloten. Na ruim zestig kilometer rondde de renners voor de eerste keer de top van de Piccolo Stelvio. Evenepoel kwam er als eerste boven met in zijn kielzog Thibaut Pinot en Samuele Battistella.

Achter hen probeerden ook Covi, Masnada en Qhubeka NextHash-stagiair Antonio Puppio de oversteek te maken. Zij sloten korte tijd later bij het leidende trio aan. In het peloton had INEOS Grenadiers zich op kop gezet en daartussen zwommen nog Nick Schultz (BikeExchange) en Marc Soler (Movistar). De Australiër en de Spanjaard werden niet lang daarna teruggehaald door het peloton, maar het sextet op kop liet er geen gras over groeien: zij breidden hun voorsprong uit.

Na drie van de zes lokale rondes was de bonus van de zes opgelopen tot boven de vier minuten. Masnada cijferde zich aan de voorkant helemaal weg voor zijn Belgische ploeggenoot en dat zorgde ervoor dat het peloton de handdoek wierp. In de kopgroep kreeg jongeling Puppio het steeds lastiger; op de beklimmingen moest hij er steeds af, om dan in de afzink terug te keren. Nadat de zes rondes rond Valle Olona voltooid waren, waren de zes op kop nog altijd samen voor de finale.

Spannend zou het echter niet zijn. Op dertig kilometer van de aankomst in Legnano plaatste Evenepoel op een vlakke strook een aanval. De Belg liep snel weg, ondanks dat Battistella in de achtergrond de overige restanten van de kopgroep probeerde te motiveren om te blijven rijden. Evenepoel liep echter alsmaar verder uit en mocht op de drie lokale finale-omloop ererondes houden. Hij won met bijna twee minuten voorsprong. Het peloton kwam bijna elf minuten later binnen.