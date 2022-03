Jan Polanc profiteert van overtal in Trofeo Laigueglia, volledig podium UAE Emirates

De Trofeo Laigueglia 2022 is een prooi geworden voor Jan Polanc. De Sloveen van UAE Emirates was na een vermakelijke heuvelkoers langs de Ligurische kust als eerste aan de finish in Laigueglia. Op de erelijst is hij de opvolger van Bauke Mollema, die vroeg in de finale de slag miste en geen rol van betekenis meer speelde. UAE Emirates heerste: Alessandro Covi werd tweede en Juan Ayuso derde.

In de openingsfase waren er diverse ontsnappingspogingen. Daarbij geen Gazprom-Rusvelo, dat vanwege sancties van de UCI haar licentie voorlopig kwijt is als gevolg van de oorlog. Wel wisten na ruim dertig kilometer vijf renners weg te rijden, waaronder de Belg Gil Gelders van Bingoal Pauwels Sauces WB. Hij kreeg met Lorenzo Roda (Biesse-Carrera), Ricardo Tosin (General Store Essegibi F.lli Curia), Jacopo Cortese en Francesco Carollo (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM) vier Italianen mee.

In het peloton waren het Bardiani-CSF-Faizanè en Trek-Segafredo, dat vorig jaar deze koers nog won met Bauke Mollema, die het tempo bepaalden. De voorsprong werd nooit groter dan vijf minuten. Nadat ook UAE Emirates en INEOS Grenadiers mee gingen draaien, liep de voorsprong terug als sneeuw voor de zon.

Trek-Segafredo mist de slag

Kort nadat de vroege vlucht was ingerekend, ruim vijftig kilometer voor de finish, ontstond een nieuwe kopgroep. Liefst 21 renners reden weg, met daarbij onder meer David Gaudu, Eddie Dunbar, Richie Porte, Carlos Rodriguez Jan Bakelants, Quinten Hermans, Davide Formolo, Alessandro Covi, Diego Ulissi en Juan Ayuso. Wat ook snel duidelijk werd: UAE Emirates, INEOS Grenadiers, Intermarché-Wanty-Gobert en Astana Qazaqstan hadden allemaal meerdere renners mee, terwijl Trek-Segafredo de slag gemist had.

En dan moesten de vier lokale rondes met daarin telkens de Colla Micheri (2,6 km aan 6,3%) en Capo Mele (2 km aan 3,4%) nog komen. Aan de troepen van titelverdediger Bauke Mollema dus om te achtervolgen, terwijl vooraan UAE Emirates hard doorreed. Het verschil bleef lange tijd rond de 45 seconden schommelen. Ondertussen had INEOS Grenadiers het commando overgenomen in de kopgroep en daar reageerde UAE Emirates op door de aanval te kiezen.

UAE Emirates met duidelijk overtal

De technische afdaling van de Colla Micheri zorgde ook voor slachtoffers: Gaudu, Formolo, Dunbar en Samuele Battistella gingen hard onderuit en waren uitgeschakeld voor de zege. Richie Porte zorgde op de voorlaatste Capo Mele voor verdere uitdunning van de kopgroep; alleen Ulissi, Ayuso, Covi, Rodriguez en Lorenzo Rota konden hem volgen. Na de gevaarlijke afdaling bleven daarvan alleen Ulissi, Ayuso, Rodriguez en Rota over.

Jan Polanc wist vanuit een achtervolgend groepje nog de oversteek te maken, waardoor UAE Emirates met drie man in de kopgroep aan de laatste lokale ronde rond finishplaats Laigueglia begon. Polanc probeerde op de Colla Micheri te profiteren van dat overtal, maar een sterke Rota reed het gat weer dicht. Hij kon Ayuso en Covi echter niet afschudden, waardoor ze met zijn drieën begonnen aan de afdaling.

Tactisch spel van UAE Emirates geslaagd

Op het tussenstuk richting de laatste Capo Mele kwamen Rodriguez en Polanc bijna aansluiten, maar Rota legde vooraan het tempo zo hoog dat dat niet lukte. De UAE-ploegmaats probeerden meermaals de Italiaan van Intermarché-Wanty-Gobert de loef af te steken, maar keer op keer reageerde Rota goed. Daarop koos UAE Emirates ervoor het tempo te drukken; Rodriguez en Polanc konden daardoor in de laatste kilometer terugkeren.

Polanc maakte van dat moment gebruik om meteen weg te springen. Even leek Rodriguez nog te reageren, maar Ayuso en Covi zaten op zijn wiel om hun Sloveense ploeggenoot te verdedigen. De vogel was gevlogen. Het feest van UAE Emirates werd nog groter, want Covi en Ayuso werden tweede en derde. Rota moest genoegen nemen met de vierde plaats.