Nairo Quintana grote winnaar op slotdag Tour du Haut-Var

Nairo Quintana mag zich de grote winnaar noemen van de Tour des Alpes Maritimes et du Var. De Colombiaan van Arkéa-Samsic reed op de slotdag naar Blausasc op indrukwekkende wijze zijn tegenstanders, Tim Wellens incluis, uit het wiel en soleerde naar de rit- en eindzege. Quintana won eerder deze maand ook al de Tour de La Provence.

De slotetappe van de Tour des Alpes Maritimes et du Var beloofde een spannende etappe te worden. Tim Wellens mocht na zijn zege in La Turbie als leider beginnen aan de derde en allesbeslissende etappe van deze Franse ronde, maar Nairo Quintana stond voor aanvang van de etappe in dezelfde tijd en geloofde nog volop in de eindzege. Het traject tussen startplaats Villefranche-sur-Mer en finishstad Blausasc was zeer uitdagend, met onderweg de Col d’Eze (9,8 km aan 4,8%), Côte de Berre (5,9 km aan 6,4%) en de Col de Saint-Roch (6,5 km aan 6,4%) als mogelijke scherprechters. Kregen we nog een ultieme omwenteling in het algemeen klassement?

Razendsnelle openingsfase

Om 13.00 uur vertrokken de renners voor de slotrit vanuit Villefranche-sur-Mer. De renners hadden zin in koers en dus kregen we een razendsnelle openingsfase. Op de flanken van de Col d’Eze, voor de verandering eens de eerste klim van de dag, spatte de wedstrijd volledig uiteen. Een kopgroep met vijftien sterke renners wist zich op deze klim af te scheiden van de rest. Met Thibaut Pinot en Michael Storer (beiden Groupama-FDJ), Lilian Calmejane (AG2R Citroën), Anthony Perez (Cofidis) en Roger Adrià (Equipo Kern Pharma) zaten er meerdere sterke coureurs van voren.

In het al flink uitgedunde peloton was het aan de mannen van Lotto Soudal om, in dienst van geletruidrager Tim Wellens, de koers zo goed mogelijk te controleren. Arkéa-Samsic had duidelijk andere plannen: de Franse formatie van Nairo Quintana liet zich niet uit de tent lokken en besloot het werk aan Lotto Soudal over te laten. Quintana wachtte duidelijk op zijn moment en het moment van de Colombiaan moest komen op de flanken van de Col de Saint-Roch (6,5 km aan 6,4%), de zwaarste beklimming van de dag. Op deze klim brak de koers nog maar een keer open, zowel in de kopgroep als bij de favorieten.

Quintana trekt door, Wellens moet passen

In de kopgroep bleek Pinot over de sterkste klimbenen te beschikken en de Franse publiekslieveling besloot, na goed voorbereidend werk van ploegmaat Storer, er alleen vandoor te gaan. Waar Pinot op jacht was naar de ritoverwinning, wilde Quintana nog een gooi doen naar de eindzege. De man die in het verleden de Giro d’Italia en Vuelta a España wist te winnen, ging met nog drie kilometer te klimmen op de pedalen staan. Wellens moest passen, maar de Belg probeerde op zijn eigen tempo het verschil binnen de perken te houden, in de wetenschap dat er nog een lange afdaling naar het volgende klimmetje restte.

Quintana had ondertussen een stevig ritme te pakken, wist bergop heel wat renners op te kuisen en achter te laten en stortte zich vol overgave in de afdaling. De grootste uitdager van Wellens wist in de afzink van de Col de Saint-Roch zijn daalcapaciteiten optimaal te benutten en wist zo binnen no time het verschil met koploper Pinot te overbruggen. Quintana en Pinot vonden elkaar al vrij snel aan kop van de koers en dat was ook wel nodig. Wellens was namelijk onder stoom gekomen in een poging om zijn leiderstrui te redden en wist in de afdaling naar de achtervolgende groep, met Guillaume Martin en Storer, te rijden.

Indrukwekkende Quintana komt als winnaar uit de strijd

Met nog goed twintig kilometer te gaan was situatie als volgt: Quintana en Pinot reden met z’n tweeën op kop, maar de voorsprong op de achtervolgende groep (met Wellens, Pinot, Martin, Storer en Alexis Vuillermoz) bedroeg slechts twintig seconden. Alles was dus nog speelbaar, maar dat was buiten Quintana gerekend. De Colombiaan was niet van plan om Wellens nog te laten terugkeren en dus moest Pinot overboord. Laatstgenoemde werd in de laatste dalende kilometers alsnog op een gaatje gereden door Quintana en moest definitief capituleren. Quintana was alleen en ondernam een alles-of-niets-poging om de eindzege alsnog binnen te halen.

Bij de achtervolgers werd er vooral gekeken naar Wellens, die het vuile werk in z’n eentje moest opknappen. De kopman van Lotto Soudal bleek echter niet sterk genoeg om het verschil met Quintana te overbruggen. Bij Wellens vloeiden de krachten langzaam weg en dit gaf Quintana ongetwijfeld vleugels. Die laatste kwam met een minuut voorsprong op Martin over de top van de ongecategoriseerde Col de Nice (2,6 km aan 4,8%), de groep-Wellens volgde al op 1m15s. De laatste kilometers van Quintana hadden wat weg van een triomftocht. In Blausasc had hij alle tijd om het zegegebaar te maken en zijn rit- en eindzege te vieren.

Guillaume Martin kwam anderhalve minuut na de binnenkomst van Quintana als tweede over de streep. Vuillermoz wist niet veel later de sprint voor de derde plaats te winnen, voor Pinot en Wellens, die zijn gele leiderstrui moest afstaan aan Quintana. In het algemeen klassement is Quintana dus de grote winnaar, voor Wellens en Martin.