Aart Vierhouten wordt ploegleider van Tadej Pogacar bij UAE Emirates

Aart Vierhouten heeft na het instorten van Qhubeka NextHash een nieuwe baan in de wielersport bemachtigd. Hij kreeg namelijk een voorstel van UAE Emirates en daar zal hij komend jaar achter het stuur zitten, weet WielerFlits. Volgens onze bronnen heeft Vierhouten tijdens een eerste trainingskamp kennisgemaakt met de staf en renners van zijn nieuwe werkgever.

De 51-jarige Nederlander gaat bij de ploeg uit de Verenigde Arabische Emiraten aan de slag als ploegleider. Teammanager Mauro Gianetti en sportief directeur Joxeán Fernández willen dat hij met zijn expertise vooral een rol gaat spelen tijdens de Vlaamse voorjaarsklassiekers en de terugkeer van Pascal Ackermann als topsprinter. Vierhouten is voor wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix aangewezen om – naast Fabio Baldato – als ploegleider voor successen te zorgen.

Aan het werk met Pogačar

Daardoor zal hij onder meer gaan samen werken met Tadej Pogačar. Het 23-jarige Sloveense wonderkind won de laatste twee edities van de Tour de France en debuteert komend voorjaar in de Ronde van Vlaanderen. Als belofte reed Pogačar die wedstrijd in 2018 al eens, toen hij in de eerste grote groep als vijftiende eindigde. Gezien zijn veelzijdigheid en explosiviteit, zou hij de Vlaamse Hoogmis aan moeten kunnen.

Het gaat voor de Nederlander wel een lastige taak zijn om iets van het voorjaar te maken. Speerpunt Alexander Kristoff vertrok afgelopen winter, waardoor de voornaamste scorende spitsen nu Matteo Trentin, Marc Hirschi én nieuwkomer Ackermann zijn. Met Mikkel Bjerg, nieuwkomer Alexys Brunel en klassiekerrevelatie Alessandro Covi beschikt UAE Emirates wel over een aantal talenten die dit werk in potentie aankunnen.

Derde werkgever in drie jaar

Vierhouten zelf werd in 1996 prof bij Rabobank en vormde tijdens de eerste tien jaar van zijn carrière een succesvol duo met Robbie McEwen. De Nederlander was jarenlang – eerst bij Rabobank, later bij de Belgische Lotto-ploeg – sprintaantrekker van de snelle Australiër. Ook was hij een belangrijke schakel in de winst van Rolf Sørensen in de Ronde van Vlaanderen 1997 en de dubbel van Peter Van Petegem in De Ronde en Parijs-Roubaix 2003. Na twee jaar Skil-Shimano en P3 Transfer-Batavus, sloot Vierhouten zijn actieve carrière na het jaar 2009 af bij het dan nieuwe Vacansoleil.

Het jaar erop ging de in Hilversum woonachtige ex-renner meteen aan de slag als KNWU-bondscoach voor de junioren en beloften. Dat deed hij tot 2013, het jaar waarin Vierhouten ploegleider werd bij Vacansoleil-DCM. Na een paar jaar zonder direct werk in het profpeloton, keerde hij in 2020 terug als ploegleider bij het Deense ProTeam Riwal-Securitas. Nadat die ploeg ophield te bestaan, vond hij emplooi bij Qhubeka Assos.