Amaury Capiot sprint naar winst in GP La Marseillaise

Amaury Capiot heeft de GP La Marseillaise op zijn naam geschreven. De Belgische renner van Arkéa Samsic versloeg de Deen Mads Pedersen en de Spanjaard Francisco Galván in de sprint, nadat na een attractieve koers alles in de laatste afdaling naar de finish was samengekomen.

Het Franse wielerjaar begon vandaag met de GP La Marseillaise, een zware wedstrijd over 174,5 kilometer in en rondom de stad Marseille met onderweg beklimmingen als de Pas de la Couelle, de Col d’Espigoulier, de Col de l’Ange, de Route de Crêtes en de Col de la Gineste. Uiteindelijk kwamen de renners aan voor het Stade Vélodrome, het thuisstadion van voetbalclub Olympique Marseille: naar verwachting ging hier een sprint van een kleine groep of een compact peloton de beslissing brengen.

Even na twaalf uur werd de wedstrijd op gang gebracht. Quentin Jauregui (B&B Hotels-KTM) en Eugenio Sánchez (Kern Pharma) waren de eerste aanvallers van de dag en ze zagen Lindsay De Vylder (Sport Vlaanderen) aansluiten. Meer renners probeerden mee te springen, maar alles kwam weer samen. Het waren uiteindelijk Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM), Louis Blouwe (Bingoal-Pauwels Sauces-WB), Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen), Danny van der Tuuk (Kern Pharma), Nicolas Debeaumarché (St Michel-Auber93) en Clément Carisey (Go Sport) die elkaar vonden.

Vluchters rijden zeven minuten weg

Van Poucke moest in de openingsfase de kopgroep laten gaan, terwijl Jordan Jegat (U Nantes Atlantique) en Julien Amadori (Nice Métropole Côte d’Azur) nog konden oversteken. Daarmee keerde de rust terug en konden de zeven avonturiers aan hun voorsprong gaan bouwen. In de eerste dertig kilometer reden ze meer dan zeven minuten weg. Door toedoen van het werk van Groupama-FDJ, AG2R Citroën en Trek-Segafredo werd de voorsprong daarna langzaam maar zeker teruggebracht. Nog in de eerste koershelft moest Amadori van voren lossen.

Op de Col d’Espigoulier, halverwege de route, was de voorsprong van Gougeard, Blouwe, Van der Tuuk, Debeaumarché, Carisey en Jegat ondertussen minder dan vijf minuten. Naarmate de koers vorderde, moest ook Jegat er vooraan af op het lastige parcours. In aanloop naar de beklimming van de Route de Crêtes versnelden EF Education-EasyPost en AG2R Citroën in de achtervolging. Op de klim moest Blouwe lossen, terwijl uit het peloton Alberto Bettiol de debatten opende. De Italiaan werd weer ingelopen, maar probeerde het even later nog eens.

De kopgroep viel nog verder uit elkaar en uiteindelijk bleven Gougeard en Debeaumarché samen van voren over. Niet alleen Bettiol liet zich zien, dat deed ook Diego Ulissi. Nadat de Italiaan een niet-geslaagde aanvalspoging had gedaan, kwam hij samen met Sandy Dujardin vervolgens toch weg. Ulissi en Dujardin raapten de geloste Van der Tuuk op en reden samen met de Nederlander naar de twee overgebleven aanvallers toe. In het peloton verzamelde Trek-Segafredo zich dan op kop van het peloton om het gat van 50 seconden naar de koplopers te controleren.

Diego Ulissi blijft alleen van voren over

Op de beklimming van de Pas d’Ouillier brak de kopgroep uiteen. Van der Tuuk moest als eerste lossen en daarna verloren Debeaumarché, Dujardin en Gougeard een voor een de aansluiting van voren, waardoor Ulissi als enige overbleef. Met nog 30 kilometer te gaan, vlak voor de top van de Pas d’Ouillier, viel Guillaume Martin aan vanuit het peloton. De renner van Cofidis raapte Dujardin, Gougeard en Debeaumarché op, terwijl ook Alexis Brunel zijn wagonnetje aanhaakte. Deze groep won snel terrein ten opzichte van Ulissi en sloot op 20 kilometer van de finish aan bij de Italiaan.

UAE Emirates had de wedstrijd op dat moment onder controle met Brunel en Ulissi vooraan en 40 seconden voorsprong op het peloton. Met nog 17 kilometer te gaan begonnen de aanvallers aan de Col de la Gineste, een klim van 7,6 kilometer aan gemiddeld 3%. Martin viel aan het begin van de klim aan en kreeg Brunel met zich mee. De Cofidis-renner was de betere klimmer en reed vlot zijn landgenoot eraf om dan alleen door te gaan. Vanuit het peloton ging Benoît Cosnefroy in de aanval en dat leidde tot reactie van verschillende renners.

Cosnefroy reed op een zware versnelling omhoog met de bedoeling om wat te forceren, maar op het moment dat hij achterom keek, was alles weer samengesmolten. Trek-Segafredo trok het dan weer op gang. Martin reed echter nog altijd 40 seconden vooruit, terwijl mannen als Brunel, Ulissi en Dujardin weer werden ingelopen. De enig overgebleven koploper kon het alleen niet bolwerken tegen het grote pak en werd in de afdaling naar de finish in Marseille ingerekend. Vervolgens was het aan de treintjes van de sprinters.

Eindsprint moet beslissing brengen

UAE Emirates nam de controle weer in handen, terwijl de andere ploegen hun snelle mannen zo goed mogelijk probeerden te positioneren voor de sprint. Het treintje van Arkéa Samsic kwam in de laatste rechte lijn via de rechterkant van de weg opzetten, waarna Amaury Capiot in het wiel van Mads Pedersen werd afgezet. Even dreigde de Belg ingesloten te raken, maar hij hield het hoofd koel. Edvald Boasosn Hagen ging van ver de sprint aan, waarna Pedersen aan hem voorbij ging. Het was echter Capiot die uiteindelijk op het juiste moment timede en de sterkste was.

Capiot was het seizoen een week geleden al sterk begonnen met de tweede plaats in de Clàssica Comunitat Valenciana. De GP La Marseillaise is zijn eerste profoverwinning in zijn carrière.