Mauro Schmid wint eerste etappe Coppi e Bartali, Van der Poel vierde

Mauro Schmid heeft de openingsetappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali op zijn naam geschreven. In Riccione klopte hij Eddie Dunbar, met wie hij op zo’n twintig kilometer van de finish was weggereden. Mathieu van der Poel kwam als vierde over de streep.

In Riccione ging vandaag de 37e Settimana Internazionale Coppi e Bartali van start. Het peloton kon de borst meteen natmaken, want door het achterland van de populaire vakantiebestemming, op de uitlopers van de Apennijnen, ging het voortdurend op en af. Met renners als Mathieu van der Poel, Diego Ulissi, Ethan Hayter en Geraint Thomas op de deelnemerslijst, kon de organisatie van de Italiaanse 2.1-koers zich tevreden stellen. Rond het middaguur werd het startsein gegeven voor de openingsetappe.

Simon Pellaud in de vlucht van de dag

Al in de eerste kilometers kwam de vlucht van de dag tot stand. Simon Pellaud (Trek-Segaredo), Tom Paquot (Bingoal Pauwels Sauces WB), Gidas Umbri (Colpack Ballan) en Giovanni Bortoluzzi (Work Service) sloegen de handen ineen en reden ruim vier minuten voorsprong bij elkaar. Op de Mondaino, de eerste klim van de dag, kwam Bortoluzzi als eerste boven. Met zijn 19 jaar was de Italiaan de jongste van de vier vluchters. In het tweede uur koers ging het peloton versnellen en begon de voorsprong van de kopgroep terug te lopen.

Met nog vijftig kilometer te gaan moest Umbri eraf, terwijl de overgebleven drie vluchters nog een voorsprong voor een minuut mochten proberen te verdedigen. Vervolgens kwam Bortoluzzi ook op de Grotta di Onferno als eerste boven, waardoor de jonge Italiaan weer goede zaken deed in de strijd om het bergklassement. Na deze klim viel de kopgroep uit elkaar. Pellaud reed nog enige tijd alleen vooruit, maar op 34 kilometer van de finish was het peloton weer compleet. Daarna was het afdalen naar de voet van de steile Montefiore Conca.

Op de Montefiore Conca viel Eddie Dunbar aan en de Ier van INEOS Grenadiers kwam als eerste over de top, voor Van der Poel en Dion Smith. Vervolgens kwam op kop van de koers een nieuwe kopgroep tot stand met Dunbar en Mauro Schmid. Het duo begon met bijna twintig seconden op een eerste groep met zo’n twintig man – het peloton was ondertussen uit elkaar gevallen – aan de laatste twintig kilometer. In die eerste achtervolgende groep zaten onder andere Vincenzo Nibali, Tobias Foss, Thomas, Hayter, Jan Polanc, Ulissi, Marc Hirschi en Van der Poel.

Dunbar en Schmid blijven weg

Dunbar en Schmid wisten hun voorsprong vervolgens uit te breiden naar meer dan veertig tellen, terwijl met name UAE Emirates de achtervolging leidde. De vluchters wisten hun voorsprong vast te houden tot in Riccione, waar een sprint à deux de beslissing moest brengen. Uiteindelijk kwam Schmid als eerste over de finish en boekte zo zijn eerste overwinning sinds zijn etappezege in de Giro d’Italia van afgelopen jaar. Achter Schmid en Dunbar won Hayter de sprint om de derde plek. Van der Poel en Natnael Tesfatsion maakten de top vijf compleet.