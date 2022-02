Alessandro Covi slaat dubbelslag in Ruta del Sol

De tweede etappe van de Ruta del Sol is gewonnen door Alessandro Covi. De Italiaan ging op de steile slothelling naar Alcalá la Real vroeg aan en wist de Colombianen Miguel Ángel López en Iván Ramiro Sosa af te houden. Hij nam ook de leiderstrui over van Rune Herregodts.

Met Rune Herregodts in de leiderstrui begon het peloton vanmiddag aan de tweede etappe van de Ruta del Sol. Dit betrof een lastige rit met de nodige hoogtemeters. In de finale wachtten eerst de Alto de Las Grajeras (8,1 km aan 3,6%) en de Puerto del Castillo (5,7 km aan 4,6%), waarna gefinisht zou worden op de Alcalá la Real (3,4 km aan 6,3%). Deze helling heeft een loeisteile slotkilometer van 11,5 procent over glibberige, losse keien. De klassementsrenners konden zich dus klaarmaken voor de eerste echte krachtsmeting.

In de openingsfase ging het evenwel ook al hard. Met het succes van de vroege vlucht van gisteren in hun achterhoofd, waagden veel renners hun kans. Aanvankelijk slaagden slechts drie van hen erin om weg te rijden: Gotzon Martín (Euskaltel-Euskadi), José Félix Parra (Equipo Kern Pharma) en Kamil Małecki (Lotto Soudal). Even later maakten ook Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA) en Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa) echter nog de oversteek. Zodoende hadden we een kopgroep van vijf.

Valpartij Miguel Ángel López

De koplopers verwierven een voorsprong van meer dan vier minuten. Van die voorgift werd geknabbeld door het peloton, dat langzaam maar zeker dichterbij kwam. Voordat de hoofdmacht aansloot, was er echter nog valpartij. Het belangrijkste slachtoffer hiervan was de eindwinnaar van vorig jaar: Miguel Ángel López. De Colombiaan wist uiteindelijk echter weer terug te keren.

Op Puerto del Castillo kreeg het peloton de vier koplopers – Pablo Sevilla was inmiddels gelost – in zicht. Teken voor Barrenetxea om er alleen vandoor te gaan. Parra liet dat echter niet zomaar gebeuren en sprong nog naar zijn medevluchter toe. Veel had dit echter niet meer te betekenen, want beide renners werden weldra ingelopen. Een groot peloton, waar Rune Herregodts al aan de staart hing, ging op weg naar Alcalá la Real.

Wout Poels probeert het

In het eerste deel van de klim werd er, onder leiding van INEOS Grenadiers, een hoog tempo gereden. Dit was voor Herregodts te veel: hij moest eraf en zou zijn leiderstrui af moeten staan. Aanvallen waren er op dit moment nog niet, dat gebeurde pas in de laatste kilometer. Het was Wout Poels die de knuppel in het hoenderhok gooide. Maar de Nederlander van Bahrain-Victorious liep al gauw op een counter van Alessandro Covi.

De Italiaan sloeg in zijn eentje een gaatje op de rest. Op een zeker moment leek hij wat stil te vallen, maar toch draaide hij als eerste de keienstrook op, die de laatste honderden meters inluidden. Achter hem was er ondertussen een stevige versnelling van Miguel Ángel López, die blijkbaar geen last had van zijn eerdere valpartij. De Colombiaan slaagde er na nog een botsing met Gonzalo Serrano echter niet meer in om Covi te achterhalen.

De renner van UAE, die afgelopen weekend ook al de Vuelta a Murcia won, kwam als eerste over de streep. Hij is ook de nieuwe klassementsleider.