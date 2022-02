Natnael Tesfatsion eindwinnaar Tour du Rwanda, Moise Mugisha wint slotrit

Natnael Tesfatsion is de eindwinnaar van de veertiende editie van de Tour du Rwanda. De 22-jarige Eritreeër van Drone Hopper-Androni Giocattoli wist de leiderstrui in de slotetappe in en rond Kigali met succes te verdedigen. De achtste en laatste etappe werd gewonnen door thuisrijder Moise Mugisha.

In de achtste en laatste rit van de Tour du Rwanda, met start en finish in Kigali, kregen de renners nog één kans om zich te laten zien en een gooi te doen naar de eindzege in de Afrikaanse rittenkoers. Het peloton werd vandaag meerdere keren over een grote lokale ronde gestuurd, met telkens twee lastige beklimmingen als mogelijke scherprechters: de Rebero (3,5 km aan 5,7%) en de Muur van Kigali (500 meter aan 7,2%). De finishstreep was getrokken op de top van de klim van Rebero, na goed vijf kilometer klauteren aan ruim 6%.

Met de Eritreeër Natnael Tesfatsion (Drone Hopper-Androni Giocattoli) in de gele leiderstrui, begon het peloton al vrij vroeg aan de slotetappe. Een vlucht wist al vrij snel weg te rijden en een mooie voorsprong uit te bouwen. Met Mugisha, ritwinnaars Sandy Dujardin en Alexandre Geniez en de Belg Lennert Teugels waren meerdere sterke renners vertegenwoordigd in de voorste groep van vijf. In het peloton probeerden de mannen van Drone Hopper-Androni Giocattoli de koers zo goed mogelijk te controleren in dienst van leider Tesfatsion.

Mugisha en Tesfatsion grote winnaars

De vluchters begonnen met een geruststellende voorsprong aan de laatste beklimming van deze ronde en dus kregen we een strijd op twee fronten. Mugisha moest het in de laatste kilometers opnemen tegen twee renners van TotalEnergies (Dujardin en Geniez), maar de 25-jarige Rwandees liet zich niet afschrikken door het overwicht van de Franse formatie en wist de twee Fransen te kloppen in een sprint bergop. Teugels kwam bijna twee minuten later als vierde over de streep, nog net voor de klassementsrenners. Tesfatsion wist zich in de achtergrond goed te verweren en kon zo de eindzege veiligstellen.

De Eritreeër kwam uiteindelijk als tiende over de streep en werd na afloop gehuldigd als eindwinnaar.

BREAKING: Eritrean rider @NATNAELTESFATS1 wins the 14th edition of @tour_du_Rwanda #TdRwanda22 Stand Up for the CHAMPION pic.twitter.com/ToOEisP9Ml — 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗥𝘄𝗮𝗻𝗱𝗮 🇷🇼🚴🏾 (@tour_du_Rwanda) February 27, 2022