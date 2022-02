Vincenzo Nibali mist Ruta del Sol vanwege coronabesmetting

Geen Vincenzo Nibali in de Ruta del Sol. De Italiaanse klimmer moet de Spaanse rittenkoers laten schieten vanwege een positieve coronatest. Dat laat zijn ploeg Astana Qazaqstan Team weten via social media.

De Kazachse formatie laat eveneens weten dat Nibali op dit moment geen symptomen vertoont. Het is nog onduidelijk wanneer de 37-jarige Italiaan weer een rugnummer kan opspelden. Astana Qazaqstan zal, als de tijd rijp is, zijn gewijzigde programma uit de doeken doen. Of de viervoudig winnaar van een grote ronde later deze maand zijn debuut zal maken in Omloop Het Nieuwsblad, is nu nog onduidelijk.

Nibali begon eerder deze maand, in de Ronde van Valencia, aan zijn achttiende seizoen bij de profs. In de Spaanse meerdaagse eindigde de Siciliaan als zestiende in het eindklassement, op iets meer dan drie minuten van eindwinnaar Aleksandr Vlasov.

De ervaren Italiaan richt zich dit seizoen onder meer op de monumentale klassiekers Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik en de Giro d’Italia, zijn hoofddoel van 2022. Ook zal Nibali in de zomer deelnemen aan de Tour de France.

