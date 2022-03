Marc Hirschi kraait victorie bij comeback in Per Sempre Alfredo

De terugkeer van Marc Hirisch in het peloton is niet onopgemerkt gebleven. De Zwitser van UAE Emirates, die afgelopen winter werd geopereerd aan zijn heup en daardoor zijn seizoenstart uit moest stellen tot vandaag, won bij zijn comeback meteen Per Sempre Alfredo (1.1). Hirschi reed in de finale alleen weg en wist zijn voorsprong in de afdaling richting de finish te behouden.

Vorig jaar werd Per Sempre Alfredo na een sprint van een grote groep gewonnen door Matteo Moschetti, maar dit jaar was het parcours van de eendaagse aanzienlijk zwaarder. De driemaal te rijden finaleronde betekende namelijk ook een driedubbele passage van de Collina. De verwachting was dat deze 3,6 kilometer lange helling, aan een gemiddelde stijging van 6,1%, de scherprechter van de dag zou worden. De top van de laatste klim lag op iets minder dan tien kilometer van de meet.

Een duo op kop

De vroege vlucht van de dag bestond uit slechts twee renners: de Colombiaan Didier Merchan (Drone Hopper-Androni Giocattoli) en Lorenzo Milesi (nationale selectie Italië), die normaalgesproken voor het opleidingsteam van DSM uitkomt. Achter hen zat Federico Burchio (Work Service Vitalcare Vega) in de chasse patate. Burchio reed lange tijd op twee minuten van de het leidende duo, dat op datzelfde moment zes minuten voor het peloton uit fietste.

Op de Montecarelli (5 km aan 4%), iets voor halfkoers, liet Milesi zijn vluchtmakker Merchan al achter. De Italiaan stond er zodoende alleen voor. Langzaam maar zeker slonk zijn voorsprong op het peloton, zodat hij met nog een kleine veertig kilometer te gaan weer ingerekend werd. Daarna kon de finale echt beginnen.

Uijtdebroeks versnelt in afdaling

Dat gebeurde door een aanval van Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe), Marco Tizza (Bingoal Pauwels Sauces WB) en Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè). Zij gingen er in de voorlaatste afdaling van de Collina vandoor en verwierven een voorgift van ongeveer twintig seconden. Later sloten nog drie renners aan: Uijtdebroeks’ ploeggenoot Patrick Gamper, Tizza’s teamgenoot Kenny Molly en Marco Canolo, die samen met enkele van zijn ploeggenoten bij Gazprom-RusVelo uitkwam voor de nationale selectie van Italië.

Het zestal begon met een voorsprong aan de laatste klim van de Collina, maar werd op deze helling weer gegrepen. Uit de groep die overbleef wist daarna slechts één renner weg te rijden: Marc Hirschi. De Zwitser, die vandaag zijn comeback maakte nadat hij afgelopen winter geopereerd werd aan zijn heup, moest in de afdaling stand zien te houden tegen de achtervolgers. Daar slaagde hij in. Zodoende boekte hij bij zijn terugkeer in het peloton direct zijn eerste zege van 2022.

Achter Hirschi sprintte Dion Smith naar een tweede plaats, Rémy Mertz vervolledigde het podium.