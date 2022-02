Noors talent Tobias Halland Johannessen wint koninginnenrit Ster van Bessèges

Tobias Halland Johannessen heeft de vierde etappe gewonnen van de Ster van Bessèges. De koninginnenrit werd gekleurd door een lastige slotklim. De Noor kwam als eerste over de streep. Jay Vine en Antonio Tiberi mochten mee op het podium.

De vierde etappe in de Ster van Bessèges was goed voor 146,5 kilometer. De koninginnenrit kende een heel lange vlakke aanloop. Pas met de Côte des Concluses (5,8 km aan 2,6%), op dertig kilometer van het einde, diende de eerste gecategoriseerde klim zich aan. Vervolgens trok het peloton naar de voet van Le Mont Bouquet. Op deze beklimming, die 4,6 kilometer lang is en een gemiddeld stijgingspercentage kent van 9,1%, begon de finale echt. Vorig jaar wist Ben O’Connor er nog met de zege vandoor te gaan.

Ruime kopgroep

Na tien minuten kregen we al de eerste aanvallers in Frankrijk. Joel Suter (UAE Team Emirates), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Alexis Gougeard (B&B Hôtels-KTM), Flavien Maurelet (St-Michel-Auber 93) en Samuel Leroux (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) waren de gelukkigen. Ze kregen geen grote voorsprong, dat kwam doordat er in het peloton nog wat mannen de oversteek wouden maken. Uiteindelijk waren het oud-geletruidrager Tony Gallopin (Trek-Segafredo), Antoine Raugel (AG2R Citroën) en Emmanuel Morin (Team U Nantes Atlantique) die de aansluiting konden maken.

Het peloton was tevreden met de negen koplopers en liet begaan. De vluchters reden al snel een voorsprong bij elkaar van een dikke twee minuten. Opvallend feitje tussendoor: Julien Vermote, die sinds oktober 2020 niet meer in actie kwam, gaf onderweg op. Op 72 kilometer van de streep kwamen de renners boven op de Côte de Saint-Siffret. Fransman Leroux was de eerste die de top bereikte. Wat later kreeg hij te maken met een mechanisch probleem, maar hij kon terug aansluiten bij de kopgroep.

Wachten op de slotklim

Ondertussen was de voorsprong van de koplopers teruggedrongen tot anderhalve minuut. Onder meer Uno-X, Alpecin-Fenix en Groupama-FDJ voerden het peloton aan. Met nog 35 kilometer te gaan ging het steeds sneller in het peloton, ze konden Le Mont Bouquet stilaan ruiken. Vooraan besloot Zimmermann om te versnellen op de Côte des Concluses, alleen Suter en Gougeard konden volgen.

In het peloton was het een gevecht om vooraan te zitten aan de voet van Le Mont Bouquet. Bij het aansnijden van de slotklim werden de vluchters dan ook gegrepen. Leider Benjamin Thomas rukte al snel op naar de eerste posities, aan het wiel van de sterke Rémy Rochas. Ook Alberto Bettiol, Tobias Halland Johannessen en Jay Vine reden aandachtig in de voorste gelederen.

Het was Vine die de eerste aanval lanceerde op de slotklim. Op 1,9 kilometer van de streep koos hij zijn moment, Johannessen was de enige die kon volgen. De twee leken samen voor de winst te gaan strijden, maar in de achtergrond versnelden Clément Champoussin en Antonio Tiberi . Ze sloten aan bij de leiders en het viertal moesten sprinten voor de zege. Toptalent Tobias Halland Johannessen wist die sprint te winnen. Jay Vine en Antonio Tiberi mochten mee op het podium. Bauke Mollema finishte als zevende. Thomas blijft leider.