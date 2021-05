Giro 2021: Andrea Vendrame beste vluchter in Bagno di Romagna

De twaalfde etappe van de Giro d’Italia, met aankomst in Bagno di Romagna, is gewonnen door Andrea Vendrame. De Italiaan van AG2R Citroën versloeg na een enerverende finale zijn medevluchter Chris Hamilton. Egan Bernal wist zonder problemen de roze leiderstrui te behouden.

Een dag na de spectaculaire graveletappe richting Montalcino verzamelden de renners zich voor het middaguur in het zonnige en wonderschone Siena voor de start van de twaalfde etappe van de Giro d’Italia. In Siena, als start-en finishplaats onlosmakelijk verbonden met de Toscaanse grindklassieker Strade Bianche, begon het peloton aan een bijzonder lange etappe van meer dan tweehonderd kilometer richting Bagno di Romagna.

Met de Monte Morello (9 kilometer aan 4,2%), Passo della Consuma (16 km aan 5,7%), Passo della Calla (16 km aan 5%) en de Passo del Carnaio (11,4 km aan 4,4%) als potentiele scherprechters beloofde de tocht door de Apennijnen een bijzonder lastige onderneming te worden. Na een geneutraliseerde openingsfase van een vijftiental minuten werd de vlag gezwaaid en konden de eerste schermutselingen beginnen aan kop van de wedstrijd.

Razendsnelle openingsfase, meerdere opgaves

In het eerste koersuur werd er slag om slinger gedemarreerd, maar zonder resultaat. Het halve peloton bleek interesse te hebben in de dagzege en dus ontstond er een hels gevecht om überhaupt in de vlucht van de dag te komen. Pas na ruim zestig kilometer koers, bij het binnenrijden van Firenze, kregen meerdere renners de vrijheid om op jacht te gaan naar de ritzege. Daarachter ging het blok erop in het inmiddels uitgedunde peloton.

De razendsnelle openingsfase had wel enkele slachtoffers geëist. Israel Start-Up Nation verloor vandaag twee renners na de opgaves van Alessandro De Marchi (valpartij) en Alex Dowsett (maagproblemen). Movistar zag klassementskopman Marc Soler dan weer uitvallen na een vroege valpartij en het al geplaagde Bahrain Victorious nam onderweg afscheid van Gino Mäder, de ritwinnaar naar San Giacomo. Ook Fausto Masnada (Deceuninck-Quick-Step) gaf er de brui aan.

Kopgroep van zestien krijgt dan toch de ruimte

Belgisch kampioen Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) was intussen voor de tweede opeenvolgende dag in de aanval en werd in de vlucht vergezeld door WorldTour-renners Diego Ulissi, Mikkel Honoré, Andrea Vendrame, bergkoning Geoffrey Bouchard, Victor Campenaerts, Nicolas Edet, George Bennett, Gianluca Brambilla, Chris Hamilton, Guy Niv en ProTeam-coureurs Natnael Tesfatsion, Simone Ravanelli, Simone Petilli, Vincenzo Albanese en Giovanni Visconti.

Op de top van de Monte Morello, de eerste klim van de dag, wist Bouchard zijn leidende positie in het bergklassement nog wat verder te verstevigen. De voorsprong van de koplopers was inmiddels opgelopen tot meer dan acht minuten. In het peloton controleerden de mannen van INEOS Grenadiers de koers, maar deden dit met een zekere reserve. De best geklasseerde renner in de kopgroep was Bennett, op meer dan 21 minuten van roze trui Egan Bernal.

Bergkoning Bouchard doet uitstekende zaken

Voor Bouchard bleek het een uitgelezen dag om zijn blauwe bergtrui nog wat verder in de verf te zetten. De klimmer van AG2R Citroën bereikte ook als eerste de bergsprint van de Passo della Consuma en wist zo nog maar eens achttien punten op te strijken. Het peloton kwam acht minuten later boven en had inmiddels zijn zegen gegeven aan de zestien vluchters. Die mochten het in de finale van de rit gaan uitmaken om de dagoverwinning.

Met nog meer dan zeventig kilometer te gaan werden de renners getrakteerd op een plaatselijke regenbui en dus was het oppassen geblazen in de zeiknatte afdaling van de Passo della Consuma. In de kopgroep roken Ravanelli, Honoré, Hamilton, Visconti, Albanese en Brambilla hun kans en besloten wat meer risico te nemen in de afdaling. Zo begonnen ze met voorsprong aan de Passo della Calla, de derde en voorlaatste klim van de dag.

Alle hens aan dek op de laatste klim

Voor verschillende renners, waaronder bergtruidrager Bouchard, was de Passo della Calla een springplank om weer vooraan aan te sluiten. Op de top van deze klim van tweede categorie zagen we het geijkte patroon: Bouchard pakte de meeste bergpunten, ditmaal voor De Bondt en Vendrame. In de afdaling van de Passo della Calla scheurde de kopgroep opnieuw uiteen, maar uiteindelijk begonnen we toch met dertien avonturiers aan de Passo del Carnaio.

Op de eerste steile stroken van de Passo del Carnaio voelde Brambilla zijn moment gekomen, maar de vinnige Italiaan werd na een eerste versnelling weer bijgehaald door Hamilton, Bennett, Edet, Vendrame en Visconti. Voor de overige leden van de kopgroep ging het inmiddels te hard. Vooraan probeerde Bennett weg te rijden bij zijn medevluchters, maar de Nieuw-Zeelandse kampioen kreeg een tegenaanval van Vendrame om zijn oren.

Vier kanshebbers op de ritzege

De Italiaan van AG2R Citroën ging aan op een iets minder steile passage en wist zo al snel een tiental seconden uit te lopen, maar in de achtervolgende groep weigerde Bennett zich zomaar gewonnen te geven. De klimmer van Jumbo-Visma bleef, samen met Brambilla en Hamilton, hangen op een seconde of tien. Een goed getimede demarrage leek genoeg om het gat te overbruggen, maar ook de drie achtervolgers reden inmiddels aan hun limiet.

Vlak na de top kreeg Vendrame toch het gezelschap van eerst Hamilton en vervolgens ook Bennett en Brambilla, waardoor we met vier renners begonnen aan de laatste tien kilometer van deze etappe. Ondanks enkele speldenprikken van Bennett en Brambilla leken we met vier aan de laatste kilometer te beginnen. Op twee kilometer van de meet reden Vendrame en Hamilton echter weg bij Bennett en Brambilla, die niet bereid waren om voor elkaar de kastanjes uit het vuur te halen.

En zo kregen we een sprint met twee tussen Vendrame en Hamilton. De Australiër van Team DSM probeerde het nog wel tegen de op papier veel snellere Vendrame, maar de Italiaan wist uiteindelijk vrij overtuigend de zege naar zich toe te trekken. Het is voor Vendrame zijn eerste ritzege in de Giro d’Italia. Hamilton moest genoegen nemen met plaats twee, Brambilla en Bennett kwamen als derde en vierde over de streep.

Nibali sprokkelt enkele seconden

De meeste favorieten voor de eindzege namen een snipperdag, al zagen we in de finale nog wel een duo-aanval van Trek-Segafredo. Giulio Ciccone, de nummer acht in het klassement, versnelde en zag niet veel later zijn ploeggenoot Vincenzo Nibali aansluiten. Nibali, in 2013 en 2016 winnaar van de Giro, ging uiteindelijk door en wist aan de streep nog enkele seconden te pakken op de overige klassementsrenners. Bernal maakte zich echter niet druk en behoudt de roze trui.