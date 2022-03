Marc Hirschi: “Deze overwinning betekent veel voor me”

Marc Hirschi keerde vandaag terug in het peloton en wist gelijk te winnen. Nadat de Zwitser afgelopen winter een heupoperatie onderging en zodoende de openingsmaanden van het seizoen moest missen, was hij bij zijn comeback in Per Sempre Alfredo meteen de beste. “Ik ben heel blij met deze overwinning, het betekent veel voor me”, zegt Hirschi in een persbericht van zijn ploeg UAE Emirates.

“Ik heb zo hard gewerkt met het team de afgelopen maanden om weer terug te kunnen keren en het maakt me heel blij dat ik het dan op deze manier kan doen”, vervolgt de 23-jarige renner. “Ik moet mijn team bedanken voor hun vertrouwen en al het werk dat ze gedaan hebben om me op dit punt te krijgen. Zien wat het team allemaal al presteerde dit seizoen, was een grote motivatie toen ik aan de zijlijn stond en het voelt fantastisch om weer terug bij hen te zijn in het peloton.”