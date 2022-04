Promotie-degradatie: Arkéa, Cofidis en Intermarché grote winnaars, Valverde moet Movistar redden

Het wielerseizoen 2022 belooft meer dan ooit een spannende te zijn. Aan het einde van het jaar vindt er namelijk promotie naar en degradatie uit de WorldTour-plaats. Op vinkentouw: ProTeams Alpecin-Fenix en Arkéa Samsic. In de gevarenzone: BikeExchange-Jayco, Cofidis, EF Education-EasyPost, Intermarché-Wanty Gobert, Israel-Premier Tech, Lotto Soudal en Movistar. Maar zelfs AG2R Citroën, Team DSM én Astana Qazaqstan kunnen in de problemen komen. WielerFlits zet uit waarom.

Onderstaande longread is gebaseerd op de UCI Ranking van dinsdag 5 april. Bovenin de inhoudsopgave kun je de ploeg aanklikken waarnaar je nieuwsgierig bent.

Hoe werkt het nu precies?

Eind 2022 telt de UCI alle door de teams behaalde punten in de afgelopen drie seizoenen (2020, 2021 en 2022) bij elkaar op. Daaruit volgt een ranking en de eerste achttien teams daarvan, krijgen een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025 aangeboden. Staan er ProTeams bij die eerste achttien, dan zullen deze ploegen promoveren. Staat er onder de achttiende plek een WorldTour-team, dan zal deze degraderen. De twee best presterende ProTeams in 2022 – dit kan ook een gedegradeerd WorldTour-team zijn – krijgen van de UCI voor 2023 een gegarandeerde wildcard in alle WorldTour-koersen.

Dat privilege was de laatste twee seizoenen weggelegd voor Alpecin-Fenix. Zij werden tot twee keer toe het beste ProTeam. Zij kregen daarvoor automatisch startrecht in alle WorldTour-koersen, waar teams van het hoogste niveau een startplicht hebben. Een essentieel verschil. Door het wegvallen van Qhubeka NextHash, is er dit seizoen ook een gegarandeerde wildcard uitgegeven aan het op een na beste ProTeam van 2021: Arkéa Samsic. Zij zijn nog verwikkeld in een felle strijd op de driejarenranking. Alpecin-Fenix staat veilig en het lijkt er meer en meer op dat het team van de broers Christoph en Philip Roodhooft de stap naar de WorldTour willen zetten.

In de hierboven getoonde trendgrafiek zie je het verloop van de behaalde punten dit seizoen door de teams die bij aanvang van 2022 op de plekken elf tot en met twintig stonden. Zoals helemaal onderaan in het artikel te zien is, was de marge van nummer tien Groupama-FDJ op Team DSM (elfde) groot genoeg om de Fransen buiten beschouwing te laten. Onderaan geldt hetzelfde voor het gat tussen Lotto Soudal (twintigste) en TotalEnergies (21ste). Toch nemen we in dit verhaal de laatste Franse ploeg én Uno-X ook mee. De situaties rondom Lotto Soudal en Team DSM hebben we in aparte artikelen al uitgebreider geanalyseerd.

Het teamtotaal wordt bepaald door de som van het aantal punten dat de beste tien renners van iedere ploeg. Op die manier probeert de UCI het speelveld enigszins eerlijk te houden. INEOS Grenadiers heeft een kwalitatief veel betere brede selectie dan bijvoorbeeld Intermarché-Wanty-Gobert. Die tien renners zijn overigens variabel. Bij Jumbo-Visma staat Tom Dumoulin bijvoorbeeld nu niet bij de eerste tien. Rijdt hij een goede Giro d’Italia, dan komt hij wel die top-10 binnen en valt Sam Oomen (mits zijn puntentotaal hetzelfde blijft) als huidige nummer tien bijvoorbeeld weg.

AG2R Citroën

11e

AG2R Citroën beleefde in 2021 een goed jaar. Dat was nodig ook, omdat het gemankeerde coronaseizoen 2020 heel erg lastig was voor de troepen van Vincent Lavenu. Het is voor de Franse equipe wel noodzaak om opnieuw een goed jaar te draaien. Tot op heden loopt het in de klassiekers – behoudens een derde en vierde plek in Omloop Het Nieuwsblad – bijzonder stroef. Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en de onzichtbare Bob Jungels sprokkelen her en der wel wat puntjes, maar de ploeg zal het voornamelijk van de heuvelklassiekers, Franse eendagskoersen en de grote rondes moeten hebben. Reden tot stress is er voorlopig dus nog niet.

Team DSM

12e

Bij Team DSM is dat er ook nog niet meteen, maar dan moeten er wel snel meer punten bij komen. De Nederlandse ploeg kon tot op heden nog niet winnen. Ze dankt bovendien bijna 40% van de dit jaar behaalde punten aan man in vorm Søren Kragh Andersen en ook de verrassend presterende Sam Welsford blijkt een notoire puntenpakker. De Deen miste zondag door ziekte wel de Ronde van Vlaanderen, maar hij richt zich dit jaar sowieso op de heuvelklassiekers. In tegenstelling tot AG2R Citroën, heeft de ploeg van Iwan Spekenbrink overigens niet hetzelfde wapenarsenaal voor de verschillende soorten koersen. “Maar we gaan onze strategie niet veranderen”, liet hij ons weten. Paniekvoetbal, volgens hem.

Arkéa Samsic

13e

Bij Arkéa Samsic hebben ze het wél goed begrepen. Het Franse ProTeam is met een kanonstart aan 2022 begonnen. In tal van verschillende wedstrijden namen ze punten mee in de tas en er werden de nodige zeges geboekt. Goed voor het moraal. En in dit verhaal is de transfer van Hugo Hofstetter een gouden meesterzet geweest. De vinnige Franse sprinter stond al vijf keer op het podium van een eendagsklassieker en dat leverde hem reeds een sloot punten op. Dat terwijl hij vorig jaar nog bij Israel Start-Up Nation reed, die zijn punten nu juist hartstikke hard kunnen gebruiken. Hofstetter verzamelde tot dusver 633 UCI-punten.

Dat is overigens niet het hoogste aantal binnen de ploeg. Nairo Quintana heeft er namelijk al 845 te pakken. Gelet op het feit dat hij zijn pijlen dit jaar voornamelijk richt op de Tour de France en de Vuelta a España, kunnen daar nog de nodige punten bijkomen. Zo staat hij komende maand bijvoorbeeld ook op de startlijst voor de Ronde van Turkije. Wat verder opvalt bij Arkéa Samsic, is dat ze met veel renners hoog in de uitslag eindigen. Bewust, vertelde Amaury Capiot ons na het Openingsweekend: “Het is een feit dat we ook voor ereplaatsen rijden vanwege de UCI-punten, dat moeten we niet onder stoelen of banken steken. Alle renners binnen Arkéa Samsic willen volgend jaar naar de WorldTour”, zei hij.

Zo leunen de Fransen met hun beste tien renners op dit moment bijvoorbeeld ook op minder bekende namen als talenten Matis Louvel en Kevin Vauquelin, maar ook ervaren ‘middenvelders’ als Élie Gesbert, Conor Swift en Maxime Bouet. Naast Quintana en Hofstetter, zijn Nacer Bouhanni, Capiot zelf en Warren Barguil de overige voornaamste puntenpakkers bij Arkéa Samsic.

Intermarché-Wanty-Gobert

14e

Aike Visbeek kende een drukke winter. Hij besloot de selectie van IWG grondig te renoveren. Vier jongens verdienden er een transfer, zeven anderen werden gewogen en te licht bevonden. Liefst elf nieuwe coureurs werden aangetrokken, waaronder kopman Alexander Kristoff en talenten als Gerben Thijssen, Hugo Page en Julius Johansen. Afgelopen najaar was ook Biniam Girmay nieuw. Met een vierde plek in de E3 Saxo Bank Classic en zijn historische overwinning in Gent-Wevelgem, was de Eritreeër van goudwaarde met bijna 700 UCI-punten in een week tijd. Dat is bijna net zo veel als heel EF Education-EasyPost in heel 2022.

Wat opvalt is dat Intermarché-Wanty-Gobert in het voorjaar duidelijk en doelbewust heeft ingezet om bepaalde renners in goede vorm te krijgen voor een aantal specifieke .Pro-wedstrijden. Zo won Jan Hirt de Tour of Oman (2.Pro, goed voor 200 UCI-punten en daarvoor moet je in de zwaarste WorldTour-koersen buiten de grote rondes om al in de top-5 eindigen) en was Kristoff de beste in de Clásica Alméria (1.Pro). Hij werd ook derde in Milaan-Turijn. Girmay won eerder al de Trofeo Alcúdia (1.1, levert 125 UCI-punten op) en ook Gerben Thijssen (o.a. vijfde in Bredene Koksijde Classic), Lorenzo Rota (vierde in Trofeo Laigueglia) en Loïc Vliegen (drie korte resultaten in Spaanse 1.1-Koersen) deden hun duit in het UCI-punten-zakje.

Tien voornaamste resultaten Intermarché op basis van UCI-punten

620 punten > Gent-Wevelgem (1.WT: Girmay 1e, Kristoff 11e, Pasqualon 14e, Petit 38e)

230 punten > Tour of Oman (2.Pro: Hirt 1e+ ritzege + 2ein een rit)

205 punten > Clasica de Almeria (1.Pro: Kristoff 1e, Petit 25e)

196 punten > E3 Saxo Bank Classic (1.WT: Girmay 5e, Pasqualon 31e, Peák 33e)

160 punten > Milaan-Turijn (1.Pro: Kristoff 3e, Girmay 10e)

125 punten > Trofeo Alcúdia (1.1: Girmay 1e)

125 punten > GP de Denain (1.Pro: Petit 3e)

100 punten > Trofeo Laigueglia (1.Pro: Rota 4e)

95 punten > Ronde van Vlaanderen (1.WT: Kristoff 10e, Pasqualon 44e)

90 punten > Ronde van Drenthe (1.1: Peák 2e, Thijssen 15e)



* De gewonnen Scheldeprijs van woensdag gaat mee in de eerst volgende ranking van 12 april

Het zal voor de Waalse ploeg ook nodig zijn, omdat ze voor rittenkoersen niet meteen puntenpakkers hebben. Daarom werd juist Domenico Pozzovivo half februari nog gecontracteerd. Met onder meer een elfde plek in de Trofeo Laigueglia (1.Pro, hij scoorde er dertig UCI-punten) en een dertiende plaats in Tirreno-Adriatico (goed voor vijftig UCI-punten) rendeert die transfer nu al. Zo kunnen ze met Pozzo en ook Louis Meintjes proberen toch nog wat punten te sprokkelen in het rondewerk, naast de klassiekers. IWG heeft wél een sterke selectie voor de vele Belgische 1.Pro-koersen in het tweede deel van het jaar.

Nog goed om te weten: de UCI rekent de punten van de licentiehouder. Dat is Intermarché-Wanty-Gobert pas sinds 2021. Daarvoor was dat het Pools-Amerikaanse CCC. Dat team verzamelde in 2020 nog 3434 UCI-punten, terwijl Circus-Wanty-Gobert (zoals de ploeg toen nog heette) bleef steken op 2778 UCI-punten. Om nog maar eens een vergelijking te trekken: dat gat van 656 UCI-punten staat nagenoeg gelijk aan een derde plek in de Ronde van Frankrijk en een tweede plek in de Vuelta a España of de Giro d’Italia. Dat scheelt voor de Waalse ploeg nogal een slok op een borrel. Ze kunnen ze in ieder geval goed gebruiken. Tellen namelijk de punten uit 2020 die ze zelf verzamelden, dan zou IWG op dit moment onder BikeExchange (zeventiende) staan.

EF Education-EasyPost

15e

Ook Jonathan Vaughters had het druk afgelopen winter. Behoudens kopman Sergio Higuita vertrokken er inwisselbare renners en stopten maar liefst vijf oudgedienden. Daarvoor in de plaats kwamen vier talentvolle neoprofs en zeven interessante, andere nieuwe renners. Maar van al dat verse geweld wisten tot op heden alleen Johan Esteban Chaves, Marijn van den Berg, Mark Padun en Owain Doull dermate punten te pakken, dat ze bij de eerste tien staan. JV had echter fors in gezet op de Vlaamse klassiekers, maar daar is zeer weinig van terechtgekomen. Anderzijds hebben de Amerikanen twee steady jaren achter de rug. Als ze daar nu weer in slagen, dan lijken ze zich geen zorgen te hoeven maken. De trend zal dan alleen wel (heel) snel moeten stijgen.

Movistar

16e

In 2020 kende Movistar zo’n beetje het slechtste seizoen uit haar bestaan. Daar betalen ze nu nog steeds de prijs voor. Toch moeten we de kanttekening maken dat de Spanjaarden in de reeks Vlaamse klassiekers – waar tot op heden relatief veel punten te verzamelen waren – nooit echt goed voor de dag kwamen. Op de ranking in dezelfde week van 2021 had Movistar bijvoorbeeld ruim 900 punten minder dan nu. Wat dat betreft zijn de mannen van Eusebio Unzué nu een stuk voortvarender aan het jaar begonnen. Wat opvalt is dat vooral nieuwkomer Max Kanter het goed doet. De jonge Duitse sprinter verzamelde al tal van ereplaatsen en is daarmee de op twee na best presterende puntenpakker van Movistar.

De tien renners waarmee Movistar nu punten pakt

735 punten | Alejandro Valverde

281 punten | Iván García

178 punten | Max Kanter

171 punten | Carlos Verona

171 punten | Alex Aranburu

150 punten | Enric Mas

121 punten | Iván Ramiro Sosa

118 punten | Matteo Jorgenson

27 punten | Johan Jacobs

25 punten | Óscar Rodriguez

Waar ploegen als Arkéa Samsic, Intermarché-Wanty-Gobert en misschien ook EF Education-EasyPost het vooral van het eerste deel van het seizoen moeten hebben, geldt dat voor Movistar met name voor het tweede deel. Als Enric Mas net als in 2020 en 2021 opnieuw kan excelleren met een top-5 in zowel de Tour de France als de Vuelta a España, dan gaat Movistar nog flink stijgen. Wat dat betreft zal de opgave van Miguel Ángel López in de Vuelta van vorig jaar nog veel pijn doen. De Colombiaan stond voor de twintigste rit nog derde, goed voor 575 UCI-punten een dag later in Madrid. Met die punten erbij had Movistar nu veertiende gestaan, was de rebel er in die rit niet afgewaaid en ziedend afgestapt.

Omdat het vertrek van López niet meteen adequaat is opgevangen met een gelijkwaardige renner (al is het nog wat vroeg om te stellen dat nieuwkomers Alex Aranburu en Iván Ramiro Sosa het minder doen), is het Spaanse team opnieuw enorm afhankelijk van Alejandro Valverde. De bijna 42-jarige klasbak is opnieuw by far de beste renner van Movistar tot op heden. Met onder meer de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, de Giro d’Italia, Clásica San Sebastián en de Vuelta op zijn programma, krijgt hij nog koersen genoeg om Unzué uit de brand te helpen. Was El Imbatido nu al gestopt, dan was Movistar misschien wel een van de voornaamste degradatiekandidaten geweest.

BikeExchange-Jayco

17e

Ondanks dat BikeExchange-Jayco nu al over de helft van het totaaloverwinningen in 2021 zit, verbloemt dat een beetje de situatie bij de Australiërs. Zo had de transfer van Dylan Groenewegen tot Brugge-De Panne nog amper gerendeerd. De Leeuw van Amsterdam verzamelde tot op heden 278 UCI-punten, waarvan hij er liefst 250 dankt aan zijn tweede plek in Brugge-De Panne. Ritjes winnen in rondjes is leuk, maar het levert in de strijd tegen degradatie barweinig op; ereplaatsen in eendagskoersen doen dat veel meer. Zo pakte Kelland O’Brien afgelopen week nog 95 punten met plek zeven in Dwars Door Vlaanderen. De twee door Groenewegen gewonnen ritten in de Saudi Tour waren samen goed voor 28 punten.

Groenewegen zal zich dus meer moeten concentreren op eendagskoersen die in een sprint kunnen uitmonden, dan op spurtzeges in rittenkoersen. Een achtste plek in de Scheldeprijs (UCI 1.Pro) levert bijvoorbeeld net zo veel op als een tweede plek in een rit tijdens de Tour de France. Een dagzege in de Tour staat dan weer gelijk aan een vijfde plek in bijvoorbeeld Brugge-De Panne. Dat is een WorldTour-wedstrijd van de derde gradatie. Een overzicht hiervan geeft WielerFlits binnenkort in een explainer-video. Het zal dit jaar dus vooral van Simon Yates in de eindklassementen moeten komen en van Michael Matthews in de klassiekers.

Daarnaast was Lucas Hamilton vorig jaar een welkom extraatje met een vierde plek in Parijs-Nice, een tiende plek in de Ronde van Catalonië en een achtste plek in de Ronde van Romandië. De Australiër verzamelde daarmee alleen al 468 UCI-punten.

Cofidis

18e

Een aantal ploegen uit de onderste regionen van de WorldTour is goed aan het jaar begonnen. Zo ook Cofidis, dat eveneens fors investeerde om het vege lijf te redden. Ze verloren met kopmannen Christope Laporte en Elia Viviani op papier weliswaar hun belangrijkste puntenkapers, maar daarvoor in de plaatste haalden ze juist een bredere toplaag terug. Ion Izagirre, Bryan Coquard, Max Walscheid en Benjamin Thomas voeren de liefst dertien transfers aan bij de Franse equipe. Samen met neoprof Axel Zingle staan zij als nieuwkomers allemaal bij de best presterende tien renners van de ploeg van Cédric Vasseur.

Tien voornaamste resultaten Cofidis op basis van UCI-punten

275 punten > Parijs-Nice (2.WT: Izagirre 7e, Martin 9e, Coquard 2e in een rit)

270 punten > Brugge-De Panne (1.WT: Walscheid 4e, Consonni 7e)

203 punten > GP de Denain (1.Pro: Walscheid 1e, Allegaert 33e)

183 punten > La Route de Adélie (1.1: Zingle 1e, Perez 5e, Coquard 14e, Thomas 24e)

159 punten > Ster van Bessèges (2.1: Thomas 1e+ ritzege + 3e in een rit, Coquard 17e + ritzege)

158 punten > Drôme Classic (1.Pro: Martin 2e, Lafay 19e, Zingle 35e)

155 punten > Nokere Koerse (1.Pro: Walscheid 2e, Allegaert 19e)

128 punten > Classic Loire Atlantique (1.1: Perez 1e, Zingle 16e)

100 punten > Volta a Catalunya (2.WT: Martin 8e)

85 punten > La Roue Tourangelle (1.1: Coquard 2e)

Ook hier valt op dat Cofidis eveneens ingezet heeft om al vroeg in het jaar te scoren, omdat hun selectie tijdens de grootste wedstrijden op de kalender waarschijnlijk tekortschiet. Zo sloeg Bryan Coquard vorig weekend Gent-Wevelgem nog over. De kans dat hij meer punten zou pakken in La Roue Tourangelle (1.1), was een stuk groter. Le Coq werd tweede en pakte 85 punten, evenveel als de tiende in Wevelgem. Wel kregen ze kort erna te maken met botte pech, toen hun best presterende renner Max Walscheid (tweede in Nokere Koerse en eerste in de GP de Denain) werd aangereden op training en daarbij meerdere blessures opliep.

Dat kan ze duur komen te staan, al zullen ze de komende weken vooral hopen op bevliegingen van Guillaume Martin in de Ardennen. Een ander bijkomend voordeel voor Cofidis is dat er dus relatief veel Franse 1.1-koersen zijn (zoals bijvoorbeeld de koersen in de Coupe de France), die de directe concurrenten onder hen en BikeExchange-Jayco meestal niet rijden. Puntentechnisch is het nu eenmaal aantrekkelijker om twee eendagskoersen te winnen in plaats van één rittenkoers. Als Cofidis hypothetisch gezien twee Coupe de France-koersen wint, moet een klassementsrenner al als zevende eindigen in de Giro of Vuelta.

Israel-Premier Tech

19e

Israel-Premier Tech kampt met een groot probleem. De miljoenenploeg van de Canadese zakenman Sylvan Adams blijft al een ruime maand steken op ongeveer hetzelfde puntentotaal (zie trendgrafiek bovenaan dit artikel). Dat komt vooral omdat – behoudens Giacomo Nizzolo – de kopmannen het laten afweten. De Israëlische ploeg heeft ook verreweg de gemiddeld oudste selectie van de WorldTour, waarbij de oudere kopmannen over hun top heen lijken te zijn. Een trend die zich in 2021 al aandiende. En daar is door het teammanagement onder leiding van Kjell Cärlstrom niet adequaat op gereageerd met transfers.

‘Niet waar!’, zullen de beleidsbepalers zeggen. Dat klopt misschien ook wel, want vier van de vijf nieuwkomers staan bij de best presterende vijf renners van Israel-Premier Tech. Maar eerlijkheid gebiedt dan te zeggen dat het een doekje voor het bloeden is. Simon Clarke doet het weliswaar uitstekend dit jaar met vele ereplaatsen, idem voor Nizzolo. Maar mannen als Jakob Fuglsang, Michael Woods en vooral Sep Vanmarcke leveren dit jaar nog niet. Al gaf de klassiekerkern van IPT vooral niet thuis door ziekte; ze moesten zich zelfs terugtrekken voor de Ronde van Vlaanderen. Zuur voor de Belg, die toch in deze periode vooral moet scoren.

De tien renners waarmee Israel-Premier Tech nu punten pakt

370 punten | Giacomo Nizzolo

235 punten | Simon Clarke

110 punten | Michael Woods

105 punten | Jakob Fuglsang

83 punten | Hugo Houle

31 punten | Omer Goldstein

25 punten | Rick Zabel

25 punten | Mads Würtz Schmidt

25 punten | Itamar Einhorn

21 punten | Krists Neilands

Dat de puntenrace menens is voor de ploeg, bleek in Brugge-De Panne. Daar zat de ploeg met vier man in de groep die spurtte voor winst. Ploegleider Dirk Demol gaf daar echter niet de opdracht om een sprinttrein op te zetten, maar zei dat iedereen moest proberen om zo kort mogelijk te eindigen met de UCI-punten in het achterhoofd. Veel leverde dat Rick Zabel (zestiende, 20 punten), Itamar Einhorn (twintigste, ook 20 punten), Rudy Barbier (25ste, 12 punten) en Jenthe Biermans (36ste, 8 punten) niet op. Naast de eerdergenoemde kopmannen is de hoop ook gevestigd op Ben Hermans. Hij was vorig jaar na Woods de beste van de ploeg, met in totaal 931,33 punten. Dit jaar staat zijn teller echter pas op 13 UCI-punten.

En wat met Chris Froome? Na zijn verschrikkelijke valpartij in het Critérium du Dauphiné 2019, haalde hij nooit meer zijn niveau. Naar verluidt heeft hij nog altijd een dik miljoenencontract bij Israel-Premier Tech, dat vanaf 2021 loopt. Dat lijkt hij echter niet meer waard, zeker niet als je kijkt naar de UCI-punten die hij de laatste jaren verzamelde: 50,5 in 2019 voor zijn val, geen enkele in 2020 (zijn laatste jaar bij INEOS Grenadiers) en achttien stuks in 2021. Adams hoeft dus niet te hopen dat Froomey ook maar enigszins in de buurt komt van de 1976,68 UCI-punten die hij in 2018 bij elkaar fietste. Er staat bij het team ook geen jong talent klaar om de fakkel over te nemen en dus staat Israel-Premier Tech voor een lastig karwei.

Lotto Soudal

20e

Hoewel ze er enorm mee bezig zijn, zorgt vooral Cofidis ervoor dat Lotto Soudal steeds verder in de degradatieproblemen komt. Met name het ziekteverzuim van Caleb Ewan eind maart kwam voor de Belgische ploeg op een uitermate vervelend moment. De kleine Australiër miste daardoor Milaan-San Remo, Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem. In potentie drie koersen waar The PocketRocket korte resultaten en dus dito punten kon behalen. Toch is er een lichtpuntje voor de renners van John Lelangue: het gat op nummer negentien Israel-Premier Tech is bijna gedicht en dat kan straks weleens cruciaal zijn.

Hoe dat zit, daar komen we in het blokje van de laatste ploeg op terug. Lotto Soudal wil in ieder geval in de WorldTour blijven en daarin maken ze een opvallende keuze. Ze zetten veelal sterke renners in tijdens de wat kleinere wedstrijden. Zo kwamen ze afgelopen weekend nog met latere winnaar Arnaud De Lie, Philippe Gilbert en Andreas Kron aan het vertrek in de Volta Limburg Classic. Ook Tim Wellens was daar voorzien, maar in extremis besloot hij in samenspraak met de ploeg toch Dwars Door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen te rijden. Met overigens slechts een magere oogst: vijftien punten in totaal.

De Belgische ploeg is bovendien al hun wedstrijdschema aan het omgooien. Geen Tour of Norway in mei en geen PostNord Danmark Rundt in augustus, beide 2.Pro-rittenkoersen met een sterk deelnemersveld met meerdere WorldTour-teams: de Belgische ploeg heeft zich voor die wedstrijden afgemeld en dus geschrapt van hun oorspronkelijke wedstrijdkalender. Ten tijde van de Noorse koers staan ook Rund um Köln, Circuit de Wallonie en de GP Marcel Kint (alledrie UCI 1.1) op het programma van Lotto Soudal en dat verklaart mede de keuze, klinkt het bij de Belgische ploeg.

In augustus rijden ze dan de Tour du Limousin (2.1) en hebben ze Schaal Sels (1.1) toegevoegd. In die week vindt naast de Ronde van Denemarken ook het EK in Duitsland plaats. Met andere woorden: in al die .1-koersen is er een minder sterk deelnemersveld, waardoor je sneller meer UCI-punten kunt pakken ten opzichte van de directe concurrenten.

TotalEnergies

21e

Bij TotalEnergies hebben ze ook fors geïnvesteerd in de selectie. Zo kwam dankzij een deal met fietsmerk Specialized drievoudig wereldkampioen Peter Sagan over, samen met een aantal van zijn vertrouwelingen. Tot op heden is er nog maar weinig van die transfer terechtgekomen. Maar geluk bij een ongeluk: de Franse equipe van Jean-René Bernaudeau scoort ook zonder de Slowaak veel punten. Vooral Anthony Turgis is op dreef, maar ‘zijn’ wedstrijden zitten er na Parijs-Roubaix zo goed als op. De vraag is wie er dan voor brandstof moet zorgen om ervoor te waken dat TotalEnergies met een lege tank komt te staan.

In dit verhaal is er overigens nog een ‘maar’. Hiermee gaat wel verwarring gepaard, want het is ingewikkeld. Naast de belangrijke Team Ranking 2020-2022 voor promotie-degradatie, is er ook de reguliere ranking van 2022. De twee beste ProTeams op die ranking, krijgen voor 2023 de gegarandeerde wildcards voor alle WorldTour-wedstrijden. Dat zijn zeg maar de wildcards waarvan nu Alpecin-Fenix en Arkéa Samsic genieten.

Hier kleeft dus een ‘maar’ aan vast: de UCI kijkt naar de beste ProTeams zodra de nieuwe WorldTour-licenties eruit zijn gefilterd. Op basis van de huidige tussenstand op de promotie-degradatie-ranking, zijn Lotto Soudal en TotalEnergies volgend jaar dus verzekerd van die wildcards die startrecht geven. Daarmee hoef je niet in iedere WorldTour-koers te starten, maar het kan wel. Een ploeg is daar vrij in om dat zelf te bepalen.

Uno-X

22e

In het kader van de ranking hierboven, komt ook Uno-X goed naar voren. Het ProTeam wil graag naar de WorldTour, maar het gat op de promotie-degradatie-ranking naar de veilige plek achttien is (te) groot. Desondanks zijn de Noren goed gemutst. Rasmus Tiller rijdt een degelijk voorjaar en in de Ronde van Catalonië gaven ze met toptalent Tobias Halland Johannessen en Torstein Træen hun visitekaartje af. “Dat niveau willen we blijven etaleren. We hebben ons voorbereid op een lang seizoen. Op de 2022-ranking staan we derde voor de gegarandeerde wildcards en we denken onze voorsprong op Israel-Premier Tech te kunnen vergroten. We zijn blij met waar we staan”, vertelt manager Jens Haugland aan WielerFlits.

Ondanks dat ze nu niet zeker zijn van die gegarandeerde wildcard, gloort er hoop voor Uno-X. Dat heeft te maken met de situatie bij de laatste ploeg in dit dossier. Hoe dat precies zit en wat dit ook voor Lotto Soudal betekent, lees je hieronder.

Astana Qazaqstan

Speciaal geval

Astana Qazaqstan staat op dit moment tiende op de promotie-degradatie-ranking en heeft een flinke marge op AG2R Citroën, de huidige nummer elf. Maar voordat de UCI naar de sportieve balans kijkt, moet een team dat een WorldTour-licentie aanvraagt eerst voldoen aan vier criteria: ethisch, financieel, administratief en organisatorisch. Het is op dit moment nog maar de vraag of de Kazachen überhaupt een WorldTour-licentie krijgen. Abacanto SA is het bedrijf achter de wielerploeg en dat is sinds korte tijd in opspraak geraakt. Tegen individuen binnen dat bedrijf loopt een gerechtelijk onderzoek in Luxemburg over de financiële huishouding van de ploeg.

De UCI was hiervan niet op de hoogte en heeft om opheldering gevraagd. Astana Qazaqstan kampt bovendien met een betalingsachterstand en naar verluidt is dat nog steeds niet opgelost. Of beide zaken van invloed zijn op het financiële criterium en het toekennen van een nieuwe licentie, is niet bekend. Maar mocht de WorldTour-status van Astana vrijkomen, dan schuift die door naar de nummer negentien. Ook de gegarandeerde wildcard zal dan opschuiven en dat verklaart waarom Uno-X zich goed voelt bij de huidige situatie. Voor Lotto Soudal (twintigste), Israel-Premier Tech (negentiende) en TotalEnergies (21ste) zou het niet toekennen van een nieuwe WorldTour-licentie aan Astana Qazaqstan op dit moment goed nieuws zijn.