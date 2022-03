UCI vraagt Astana naar info over gerechtelijk onderzoek financiële dienst

De UCI heeft Astana Qazaqstan gevraagd naar meer informatie omtrent het gerechtelijke onderzoek naar haar financiële dienst Abacanto SA. De financiële huishouding wordt onderzocht door het Luxemburgse parket, omdat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. De UCI zegt hiervan niet op de hoogte te zijn geweest.

“De UCI is op geen enkele manier op de hoogte gebracht van het onderzoek, waarover onlangs bericht werd in de media”, schrijft de internationale wielerunie aan VeloNews. “De UCI heeft het team onmiddellijk om informatie gevraagd en zal extra info nodig hebben in het geval het onderzoek ook tot verdere procedures leidt. De UCI begrijpt dat het onderzoek gericht is, of was, tegen individuen na het indienen van een aangifte door de financiële dienst van het team, Abacanto SA. Wij volgen de situatie op de voet.”

Abacanto SA wordt beschuldigd van overtredingen op grond van artikel 140 van het plaatselijke wetboek van strafrecht: valsheid in geschrifte, misbruik van vennootschapsgoederen, schending van vertrouwen, witwassen van geld en fraude. De rechtbank in Luxemburg verhoort momenteel diverse getuigen over deze zaak. Deze zaak zou reeds in januari 2021 zijn geopend.

Zelf ontkent Alexander Vinokourov enige betrokkenheid, maar documenten tonen anders aan. Daarnaast is in de boekhouding van Astana Qazaqstan een opmerkelijk uitgavenpatroon te zien.

Betalingsproblemen

Onlangs kwamen ook betalingsproblemen bij Astana Qazaqstan aan het licht. Meerdere renners en werknemers hadden in maart nog geen salaris ontvangen voor januari en februari. De ploeg wijt dat aan onrusten en de nieuwe regering van Kazachstan. “De UCI weet dat er problemen waren met de uitbetaling aan de start van het seizoen. De UCI volgt de situatie van het team, om ervoor te zorgen dat het zo snel mogelijk opgelost is”, klinkt het.