Max Walscheid op intensive care na aanrijding door auto

Max Walscheid is donderdag tijdens een training aangereden door een auto. Volgens zijn ploeg Cofidis ging het om een bijzonder hevige botsing. De Duitse renner, die de voorbije weken een goede vorm toonde, verloor bij het ongeval het bewustzijn niet en liep geen zware verwondingen op. Hij verblijft op dit moment ter observatie op de intensive care van een ziekenhuis in Neuwied en moet de komende koersen aan zich voorbij laten gaan.

Walscheid werd donderdagmiddag aangereden door een auto, terwijl hij aan het trainen was in de buurt van zijn huis in Franken. Hij was niet bewusteloos, maar had wel tal van kneuzingen. Hij werd per helikopter naar de spoedafdeling van het het Marie Klinikum St. Elisabeth in Neuwied gebracht en verblijft vandaag op de intensive care, waar hij door de medische staf van Cofidis wordt gemonitord. De Duitse sprinter, winnaar van de Grand Prix de Denain, zal daarom de komende koersen niet in actie komen.

Volgens Walscheid had het ongeluk veel erger kunnen aflopen. “Het eerste waar ik aan denk, is dat ik ongelooflijk geluk heb gehad dat ik dit ongeluk heb overleefd. Ook al hebben we nog niet alle röntgenfoto’s gemaakt, ik heb geen botten gebroken. Ik was net bezig met een klassieke trainingsrit na Brugge-De Panne (waar hij vierde werd, red.). Ik reed op een rustige weg, onder perfecte omstandigheden. Gelukkig reed ik niet zo hard, aan de kant van de weg. Een auto kwam uit tegengestelde richting. Hij stuurde plots naar rechts en botste tegen me op.”

De Duitse renner had geen tijd om te reageren en werd van voren geraakt. “Ik vloog over de auto en landde een paar meter verderop, gelukkig in een greppel en niet op het asfalt. Mijn fiets was helemaal vernield en lag tien meter verder. Mensen kwamen snel om me te helpen, net als de ambulancedienst en de politie. Ik werd toen naar het ziekenhuis gebracht en opgenomen op de spoedeisende hulp waar ze een volledige lichaamsscan deden. Hoewel ze geen breuken vonden, moest ik een nacht ter observatie blijven.”

‘Blij dat ik nog leef’

Vandaag wordt Walscheid nog verder onderzocht. Zijn hoofd, ademhaling en elektrocardiogram worden gecontroleerd. “Ik kan nog steeds niet geloven dat ik er doorheen ben gekomen zonder veel zwaardere verwondingen. Het is gewoon een raadsel. Tegelijkertijd is het erg moeilijk omdat ik me bijzonder goed voelde in de koers, ik goede resultaten boekte en de potentie had om nog meer te bereiken. Maar vandaag ben ik liever blij dat ik nog leef”, vertelde hij op de website van zijn ploeg.