Vertrouwelijk rapport toont bizar uitgavenpatroon Astana-wielerploeg

WielerFlits heeft een vertrouwelijk rapport van Deloitte uit 2019 toegespeeld gekregen waarin grote vraagtekens worden gezet bij de financiële huishouding van Abacanto S.A, het bedrijf achter wielerploeg Astana. Het accountantskantoor Deloitte is in de boekhouding op meerdere red flags gestuit, waarbij de kosten aan zaakwaarnemers, privéjets, PR-activiteiten, dure horloges als ook de samenwerking met vennootschappen in landen als Panama, Montenegro en Ierland de nodige vraagtekens oproepen.



Eerder deze week onthulden WielerFlits en VeloNews al dat het parket van Luxemburg een gerechtelijk onderzoek heeft ingesteld naar de Luxemburgse vennootschap Abacanto S.A., die volgens het parket vermoedelijk strafbare feiten heeft gepleegd. Abacanto S.A. is de financiële tussenpersoon van de wielerploeg Astana Qazaqstan Team. De zaak vloeit voort uit een eerdere civiele procedure en wordt nu voorgezeten door een onderzoeksrechter.

Een van de sleutelfiguren in het onderzoek is de huidige teammanager Alexander Vinkourov. De Kazach liet gisteren echter weten iedere betrokkenheid te ontkennen. “Om eerlijk te zijn, ontdekte ik dit hele verhaal pas door de media. Tot dat moment was ik niet op de hoogte van de details van de zaak”, gaf Vinokourov aan tegen VeloNews.

Toen Yana Seel in 2019 de positie van algemeen directeur overnam gaf ze Deloitte de opdracht een onderzoek te starten naar de financiële huishouding. Het forensisch team onderzocht alle beschikbare bankafschriften tussen 2017 en 2018, analyseerde contracten tussen het team en verschillende externe partijen en voerde verschillende gesprekken met Seel om een volledig beeld te krijgen van het wel en wee binnen Abancanto SA.

Red Flags

In het vertrouwelijke rapport dat het accountantskantoor op 7 oktober 2019 vrijgaf, spreekt Deloitte over meerdere red flags waar ze gedurende hun onderzoek op zijn gestuit. Zo zijn er meerdere versies van ondertekende contracten met dezelfde datum aangetroffen, waarvan de vastgestelde betalingen niet met elkaar overeenkomen en ontbreken er cruciale documenten om de betrouwbaarheid van de boekhouding te kunnen controleren.

Het rapport begint met tegenstrijdigheden in de financiële rapportage rond het contract tussen Abacanto S.A. en Argon 18, dat tussen 2017 en 2019 de fietssponsor was van Astana. Volgens het rapport zijn er verschillende versies van het sponsorcontract, die beide op hetzelfde moment in 2016 werden ondertekend. Ook de uiteindelijk vastgestelde betalingen bleken in realiteit lager dan vermeld in de overeenkomsten. In het verslag staat ook dat de handtekeningen niet identiek lijken, wat vragen oproept over de authenticiteit van een van de overeenkomsten.

In één contract werd een waarde van €6,4 miljoen over drie jaar (640 fietsen à €10.000 per stuk) door Argon 18 te leveren gezet, zonder een extra geldbedrag. In het andere contract is geen waarde vermeld die de fietsen vertegenwoordigen, maar werd hetzelfde aantal fietsen (640) genoemd en ook een extra financiële steun van €3,6 miljoen voor drie jaar. De volledige waarde van de contracten werd nooit betaald, wat mogelijk komt doordat Argon 18 in die periode in financieel zwaar weer verkeerde.

Alain Pelletier, de vice-president marketing van Argon 18, geeft tegenover VeloNews aan dat hij niet op de hoogte is van het rapport van Deloitte. “We hebben op een bepaald moment opnieuw onderhandeld omdat we niet in staat waren om het geldbedrag te betalen wat de ploeg als financiële bijdrage boven op de fietsen vroeg. We hebben uiteindelijk, met de toenmalige nieuwe CEO, opnieuw onderhandeld over het contract. De enige andere regeling was dat ze fietsen hadden die ze hielden en verkochten als compensatie.”

Pelletier benadrukt dat de WorldTour-ploeg de fietsen mocht houden en die eind 2019 kon verkopen om zo een deel van het contractgeld terug te verdienen

Privé-jets

In het Deloitte rapport is verder tot in detail terug te vinden dat er voor 2017 en 2018 voor liefst €498.595 aan privé-jetvluchten geboekt zijn bij Netjets and Bookajet met Alexander Vinokourov meestal als hoofdpassagier. De goedkeuringsprocedure voor deze privé-jetvluchten kon door Deloitte niet worden bevestigd. Hierbij zitten vluchten als Alicante-Nice, Nantes-Alicante, Madrid-Santander, Geneve-Bolzano etc. etc.

Ook werden verschillende overeenkomsten met zaakwaarnemers cq. sportconsultants geïdentificeerd, die tot doel hadden te onderhandelen over de verlenging van contracten met renners van het Astana Pro Team. De economische motieven konden niet worden bevestigd, omdat de partijen elkaar al kenden. Hierbij is er mogelijk sprake van belangenconflicten in die zin dat een zaakwaarnemer tegelijkertijd Abacanto S.A. en de renner kon vertegenwoordigen. Voor de jaren 2017 en 2018 zijn betalingen aan sportconsulenten vastgesteld voor een totaalbedrag van liefst €525.000.

Onduidelijkheid is er ook over de aanschaf van vijf horloges van het Zwitserse merk Hublot, model Big Bang 44MM Automatic Chronograph, die werden gekocht ter waarde van €62.960,82.

De rechtbank in Luxemburg heeft reeds in januari 2021 het gerechtelijke onderzoek geopend. Een onderzoeksrechter verhoort momenteel diverse getuigen. Volgens een bericht in www.kp.kz wordt Abacanto S.A. beschuldigd van overtredingen op grond van artikel 140 van het plaatselijke wetboek van strafrecht: valsheid in geschrifte, misbruik van vennootschapsgoederen, schending van vertrouwen, witwassen van geld en fraude.

“Gelet op het lopende onderzoek is het Openbaar Ministerie in Luxemburg niet van plan verdere informatie over deze zaak te verstrekken”, laat woordvoerder Hendri Eippers van het parket weten.