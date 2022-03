Tim Merlier verslaat Dylan Groenewegen in Minerva Classic Brugge-De Panne

Tim Merlier heeft woensdag de Minerva Classic Brugge-De Panne gewonnen. Na 208 kilometer was de kopman van Alpecin-Fenix in de onvermijdelijke massasprint als eerste aan de meet in De Panne, waar de finish lag van de WorldTour-koers. Hij klopte Dylan Groenewegen met minimaal verschil.

Drie vluchters kleurden de openingsfase van de koers die we vorig jaar nog kenden als de Oxyclean Classic Brugge-De Panne. Dimitri Peyskens (Bingoal Pauwels Sauces WB) en Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) waren de Belgen vooraan, met de Italiaan Enrico Battaglin (Bardiani-CSF-Faizanè) aan hun zijde. Het drietal reed meer dan zeven minuten weg van het peloton.

Quick-Step-Alpha Vinyl, BORA-hansgrohe en Alpecin-Fenix zetten zich op kop van het peloton en kwamen al snel dichterbij. Toen het verschil tussen de kopgroep en het pak rond de twee minuten lag, hield men in het peloton even de benen stil. Men wilde niet te vroeg de aanvallers bij de lurven grijpen.

Vroege vlucht ingerekend

Peyskens, Reynders en Battaglin kregen daardoor nog wat extra tijd om zich te tonen. Battaglin werd uiteindelijk op ruim dertig kilometer van de meet ingerekend in De Moeren en niet veel later was ook het avontuur van de Belgen ten einde. Vervolgens was het aan de sprintersteams om het tempo hoog te houden.

Onder meer het BikeExchange-Jayco van Dylan Groenewegen liet zich nadrukkelijk zien op de voorposten, maar ook ploegen als Trek-Segafredo, Lotto Soudal, Groupama-FDJ en Team DSM meldden zich in het gedrum. Slecht nieuws was er nog voor Jordi Meeus, die vlak voor de finale lek reed en met moeite terugkwam.

Chaotische finale

De slotfase verliep chaotisch, want geen enkel treintje kon de controle in handen houden. In een smalle bocht ging Pascal Ackermann in het gedrang onderuit, waardoor het complete peloton op een lint werd getrokken. Quick-Step-Alpha Vinyl zette het treintje op kop, maar Mark Cavendish was in geen velden of wegen te bekennen.

Olav Kooij ging vervolgens als eerste de sprint aan. Dat bleek echter te vroeg voor de jongeling van Jumbo-Visma. Hij werd overvleugeld door Dylan Groenewegen en Tim Merlier, die naast elkaar op de finish af gingen. Een fotofinish moest uitsluitsel brengen en die wees Merlier aan als winnaar, al was het verschil nipt. Nacer Bouhanni eindigde als derde, voor Max Walscheid en de stilgevallen Kooij.