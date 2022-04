Dit is de tussenstand van de UCI Team Ranking 2020-2022

Overzicht

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaalaantal punten die WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – te weten 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op iedere dinsdag bijwerken.

Update 5 april 2022

Er hebben deze week geen verschuivingen plaatsgevonden. Wel naderde Lotto Soudal (twintigste) tot op drie punten Israel-Premier Tech (negentiende). Beide teams kenden punttechnisch een redelijk goede week, maar de resultaten van de GP Miguel Indurain zijn door de UCI nog niet verwerkt. Simon Clarke werd daar namens de Israeliërs derde, goed voor 125 UCI-punten.

Israel-Premier Tech kreeg geen puntenaftrek of geldboete voor het niet starten in de Ronde van Vlaanderen. Normaal is dat wel het geval, omdat een WorldTour-team startplicht heeft in WorldTour-koersen. Omdat de ploeg van Sylvan Adams met dermate veel zieke renners te maken heeft, is er volgens de UCI sprake van overmacht. In Dwars Door Vlaanderen kon de ploeg maar met drie man starten. Ook in de Ronde van het Baskenland startte het team maar met vijf in plaats van de verplichte zeven renners.

Daarnaast zien we dat BikeExchange-Jayco (zeventiende) de achterstand op Movistar (zestiende) flink verkleind heeft. Dat verschil is nu nog dertien punten, vooral met dank aan de zevende plek van vroege vluchter Kelland O’Brien in Dwars Door Vlaanderen. Diezelfde O’Brien kreeg overigens in het communiqué na diezelfde koers een aftrek van 25 UCI-punten wegens het verkeerd weggooien van afval. Die zijn door de UCI echter (nog) niet meegenomen in de huidige ranking van 5 april.

Onder meer Anthony Turgis (TotalEnergies) en Mathieu van der Poel kregen deze week ook een aftrek van 25 punten. Waar die sanctie vandaan komt, hebben we uit de communiqués van de Ronde van Vlaanderen en Dwars Door Vlaanderen niet kunnen herleiden. In de UCI-reglementen staat die straf echter alleen op het verkeerd weggooien van afval (artikel 8.3) of het rijden over stoepen en (fiets-)paden die niet tot het parcours behoren (artikel 7.6).

TotalEnergies heeft door de sanctie voor Turgis één punt minder dan op de ranking van vorige week, voor wat het waard is. Een laatste opvallend feit: Astana Qazaqstan scoorde deze week 117,5 pluspunten. Die werden uitsluitend behaald na de wegwedstrijd op het Aziatisch kampioenschap, waar Andrey Zeits (zesde), Yevgeniy Gidich (tiende) en Yuriy Natarov (elfde) de nodige punten sprokkelden. Hoewel dat in het shirt van de nationale ploeg was, telt de UCI dat puntentotaal wel bij hun team op.