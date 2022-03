Andrea Bagioli zegeviert in slotrit Ronde van Catalonië, Sergio Higuita eindwinnaar

De slotetappe van de Ronde van Catalonië, met start en finish in Barcelona, is gewonnen door Andrea Bagioli. De rappe Italiaan van Quick-Step Alpa Vinyl bleek na een spannende finale de snelste renner uit een elitegroepje. Sergio Higuita kwam in de slotrit niet meer in de problemen en mag zich eindwinnaar noemen.

Op de zevende en laatste dag van de Ronde van Catalonië kregen de renners nog een bijzonder lastige etappe voor de wielen geschoven. Barcelona en de berg Montjuïc vormen al lange tijd het decor voor de slotetappe van de Ronde van Catalonië en dat was ook dit jaar weer het geval. Sergio Higuita beschikte voor de slotrit over de beste papieren, maar met Richard Carapaz, João Almeida en Nairo Quintana waren er nog wel voldoende kapers op de kust. De renners werden rond de klok van 10.00 uur op gang geschoten voor de zevende en laatste etappe van net geen 140 kilometer.

Ziedende start, zieke Poels geeft op

Het was al snel alle hens aan dek in het peloton: op weg naar Cobrera splitste de boel en konden we spreken van een eerste en tweede peloton. In de eerste groep zaten de meeste klassementsrenners, met onder meer leider Higuita, Carapaz, Almeida, Ayuso en Ben O’Connor. Twee renners hadden zich laten ‘verrassen’: Nairo Quintana, de nummer vier in de stand, en Wout Poels, zesde in het voorlopige klassement. De mannen van Arkéa-Samsic moesten dan ook aan de bak in dienst van Quintana, in de hoop de scheve situatie recht te zetten en het verschil te overbruggen.

Het was even zweten voor Quintana, maar de Colombiaan kon na een ziedende achtervolging weer opgelucht ademhalen: met nog ongeveer negentig kilometer te gaan was er weer sprake van een hergroepering. Quintana zat zo weer mee vooraan, in tegenstelling tot Poels. De klimmer van Bahrain Victorious bleek last te hebben van zijn maag en bleek niet meer in staat om nog verder te koersen: exit Poels. Het peloton had verder geen boodschap aan de zieke Poels, van een moment van windstilte was absoluut geen sprake. Twaalf renners besloten er vanonder te muizen en vormden een sterke ontsnapping.

Sterke kopgroep met Kruijswijk, Devenyns en Tolhoek

Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Dries Devenyns (Quick-Step Alpha Vinyl), Marc Soler (UAE Emirates), Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Michael Storer, Sébastien Reichenbach, Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Antwan Tolhoek, Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert), Jesús Herrada (Cofidis) en Henri Vandenabeele (Team DSM) vonden elkaar in een poging uit de greep te blijven van de groep der favorieten. Het peloton liet echter niet begaan. Met Uno-X en BORA-hansgrohe waren er namelijk twee ploegen die hard op kop reden, waardoor de voorsprong bleef schommelen rond de minuut.

Met nog meer dan vijf lokale rondes te gaan besloten Kruijswijk en Pacher weg te springen uit de kopgroep. De Nederlandse klimmer van Jumbo-Visma had duidelijk goede benen en nam het leeuwendeel van het werk voor zijn rekening. De eerste achtervolgers verloren alsmaar meer terrein en werden al bijna bij de lurven gegrepen door het peloton. Met nog goed dertig kilometer op de teller werden de meeste aanvallers weer ingerekend, Kruijswijk en Pacher reden op dat moment nog veertig seconden voor de meute uit. De Nederlander en Fransman leken bezig aan een onmogelijke opgave.

Carapaz trekt ten aanval, Higuita is mee

Vier renners zagen hun kans schoon om in de tegenaanval te gaan. Dries Devenyns, eerder al mee in de ontsnapping met Kruijswijk en Pacher, trok samen met Oier Lazkano (Movistar), Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan) en Simon Clarke (Israel-Premier Tech) ten strijde. Deze poging was echter geen lang leven beschoren, ook al omdat er in het peloton stevig werd doorgetrokken door de mannen van INEOS Grenadiers. Op dertien kilometer van de streep was het verhaal van Kruijswijk en Pacher ten einde en niet veel later trok Carapaz alles op een lint. Leider Higuita zat meteen op het wiel, Quintana en Almeida moesten passen.

De jonge Johannessen was niet onder de indruk van de versnelling van Carapaz en nam brutaal over van de olympische kampioen. De 22-jarige Noor van Uno-X wist met een snedige demarrage zijn concurrenten op de pijnbank te leggen en met zeven toppers trokken we over een zoveelste passage van de Montjuïc. Na de afdaling van deze klim keken de grote mannen van het klassement vooral naar elkaar en daar profiteerde Santiago Buitrago van: de Colombiaan van Bahrain Victorious, eerder dit jaar al ritwinnaar in de Saudi Tour, sprong weg uit de voorste groep en sloeg meteen een mooi gaatje.

Toppers laten zich zien, Bagioli als een duveltje uit een doosje

In de achtervolging op Buitrago zagen we een hergroepering: mannen als Quintana en Almeida profiteerden van het geloer tussen de overige klassementsrenners en wisten zo hun wagonnetje weer aan te haken. Buitrago begon intussen met een mooie, maar wel beperkte voorsprong aan de laatste beklimming van de Montjuïc. Het bleek niet genoeg om uit de greep te blijven van de achtervolgers: de jonge Colombiaan werd nog voor het steilste gedeelte voorbijgereden door de onvermoeibare Johannessen en een tandem van UAE Emirates: Almeida en de jonge Spanjaard Juan Ayuso.

Ayuso trok zich vlak voor de top binnenstebuiten en wist de groep der favorieten volledig uiteen te ranselen. Ploegmakker Almeida, Higuita, Johannessen, O’Connor en een grimassende Carapaz konden volgen en ook Quintana wist met enige vertraging aan te sluiten, waardoor zeven matadoren op de finish afstormden. Het tempo lag in de slotkilometers echter niet al te hoog, waardoor een tweede groepje nog kon terugkeren, met daarin onder meer Andrea Bagioli. De rappe Italiaan kreeg zo toch nog een onverhoopte kans om voor de zege te sprinten en greep deze mogelijkheid met beide handen aan.

Bagioli bleek in een sprint van een twintigtal renners te snel voor de Hongaar Attila Valter en de Spanjaard Fernando Barceló. Sergio Higuita kwam als negende over de finish en mag zich eindwinnaar noemen van de Ronde van Catalonië. Higuita is na Álvaro Mejía (1993), Hernan Buenahora (1998) en Nairo Quintana (2016) de vierde Colombiaanse eindwinnaar.