Astana wijt betalingsproblemen aan nieuwe regering Kazachstan

Astana Qazaqstan heeft de renners en staf in een interne brief geïnformeerd over de betalingsproblemen. VeloNews heeft inzage gehad in het bericht dat is gestuurd naar de mensen binnen de organisatie. Daarin laat het management weten dat er problemen zijn omdat Kazachstan sinds kort een nieuwe regering heeft.

Er was al even sprake van een betalingsachterstand bij het WorldTeam van ploegbaas Alexander Vinokourov. Afgelopen woensdag liet het management van zich horen, omdat nog altijd niet alle salarissen van januari en februari zijn betaald. “We zijn ons ervan bewust dat je het salaris van januari en/of februari nog niet hebt ontvangen, maar weet dat we bezig zijn om de betalingen spoedig rond te maken”, stelt Assem Kunakbayeva, managing director bij Astana Qazaqstan.

“Na de recente verandering van regering, moesten er veel werk in gestoken worden om het geld zo snel mogelijk aan het team vrij te geven”, valt te lezen. Astana Qazaqstan kwam in januari in onzeker vaarwater, nadat er in het thuisland grootschalige protesten uitbraken. Hoewel de staat Kazachstan de wielerploeg bezit en sponsort, wilde het team destijds niets kwijt over de eventuele gevolgen van deze ontwikkelingen voor hun eigen toekomst.

Gerechtelijk onderzoek

Op de achtergrond is er nog meer gaande bij Astana Qazaqstan. Het Luxemburgs parket is namelijk een gerechtelijk onderzoek gestart naar de financiële huishouding van Abacanto S.A., het bedrijf achter de wielerploeg van Vinokourov. Zelf ontkent ‘Vino’ enige betrokkenheid, maar documenten tonen anders aan. Daarnaast is in de boekhouding van Astana Qazaqstan een opmerkelijk uitgavenpatroon te zien.